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Las 5 bebidas con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Descubre cómo variar tu rutina matutina con opciones naturales que aportan vitalidad gracias a la cafeína de fuentes distintas al café

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Imagen de una mujer aparentemente exhausta, adormilada con una taza de café en la mano, representando el desafío de enfrentar el agotamiento matutino. Captura la realidad de muchas personas que afrontan la falta de sueño y el estrés de la rutina diaria, resaltando la necesidad de equilibrar las exigencias de la vida con un descanso adecuado para preservar la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)
Explora alternativas que aportan energía y beneficios adicionales, ideales para quienes buscan algo más allá de la clásica taza de café. (Imagen ilustrativa Infobae)

Despertar con energía es una prioridad para muchas personas, sobre todo en jornadas largas o de alta exigencia.

Si bien el café suele ser la bebida predilecta para iniciar el día, existen otras opciones naturales y saludables que también contienen cafeína y pueden ofrecer un impulso similar.

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Estas alternativas permiten variar la rutina y aprovechar diferentes beneficios nutricionales, sin depender únicamente del café para mantenerse alerta desde temprano.

Imagen de una mujer aparentemente exhausta, adormilada con una taza de café en la mano, representando el desafío de enfrentar el agotamiento matutino. Captura la realidad de muchas personas que afrontan la falta de sueño y el estrés de la rutina diaria, resaltando la necesidad de equilibrar las exigencias de la vida con un descanso adecuado para preservar la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)
Aprende a aprovechar nuevas fuentes de estimulación mental y física en tu desayuno sin recurrir siempre al café tradicional. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué la cafeína ayuda a activarse por las mañanas

La cafeína es sin duda una de las sustancias favoritas para ayudarnos a activarnos por las mañanas debido a que bloquea la acción de la adenosina, una molécula que el cuerpo produce y que genera sensación de sueño.

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Cuando una persona consume café, té o alguna otra bebida con cafeína, esta sustancia compite con la adenosina por los mismos receptores en el cerebro, evitando que la adenosina provoque somnolencia.

Así, el cerebro se mantiene en un estado de mayor alerta y las neuronas aumentan su nivel de actividad.

Además, la cafeína estimula la liberación de otros neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, que incrementan el estado de atención, energía y concentración.

Por eso, tras consumir cafeína, muchas personas reportan sentirse más despiertas y listas para realizar tareas cognitivas o físicas.

Y aunque una de las principales fuentes de cafeína es el café, para quienes busquen de probar alternativas, existen otras bebidas que también aportan esta podersa sustancia.

Infografía ilustra cómo la cafeína activa el cerebro con imágenes de neuronas, moléculas de cafeína y neurotransmisores, junto a un hombre bebiendo café.
Este gráfico detalla científicamente cómo la cafeína activa el cerebro bloqueando la adenosina y liberando dopamina, además de resaltar el impacto psicológico del ritual del café matutino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 5 bebidas saludables con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Aquí tienes cinco bebidas consideradas saludables, con alto contenido de cafeína, que pueden brindarte energía al despertar y no son café, de acuerdo con información de la revista científica Redalyc:

1. Té negro

  • Cafeína: 40-55 mg por taza (250 ml)
  • Es una de las fuentes naturales de cafeína más populares después del café. El té negro también contiene antioxidantes y puede apoyar el metabolismo.

2. Té verde (incluyendo matcha)

  • Cafeína: 28-38 mg por taza (250 ml); matcha puede llegar hasta 70 mg por porción (2 g de polvo)
  • Además de cafeína, el té verde y el matcha aportan antioxidantes y L-teanina, que ayuda a mantener la concentración y reducir la ansiedad.

3. Yerba mate

  • Cafeína: 30-50 mg por taza (250 ml)
  • Bebida tradicional de Sudamérica, rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. Es conocida por proporcionar energía sostenida sin el “bajón” que puede provocar el café.

4. Guaraná en polvo (preparado con agua o jugo)

  • Cafeína: 100 mg por 5 g de polvo (dosis estándar)
  • El guaraná es una semilla de origen amazónico, fuente natural de cafeína y antioxidantes. Se puede disolver en agua o jugo natural.

5. Cacao puro (chocolate amargo o bebida de cacao)

  • Cafeína: 20-35 mg por taza (250 ml; bebida de cacao puro)
  • El cacao natural contiene cafeína y teobromina, ambos compuestos estimulantes del sistema nervioso. Aporta antioxidantes y minerales, siempre que sea sin azúcar añadida y alto en cacao.
Té negro saludable Infusión beneficiosa Bebida energética Té negro para la salud Sistema digestivo Hidratación natural Té antioxidante Estilo de vida saludable Infusión natural Bebida relajante Té negro orgánico Metabolismo Pérdida de peso Salud inmunológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una taza de té negro proporciona beneficios para la salud, como antioxidantes y mejora de la concentración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas estas opciones, al ser naturales y bajas en azúcares añadidos (cuando se preparan sin endulzantes), se consideran más saludables que los refrescos y las bebidas energéticas comerciales.

El consumo moderado de cafeína es seguro para la mayoría de los adultos (hasta 400 mg al día), pero las personas sensibles deben ajustar la dosis.

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