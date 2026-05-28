México

Pasajeros de la Línea 3 del Cablebús quedan suspendidos por corte de energía y se ofrece servicio provisional

El incidente en este sistema de transporte eléctrico ocurrió poco antes de las 19:00

Guardar
Google icon
(X/@AngelPrezB79783/MICablebusCDMX)
(X/@AngelPrezB79783/MICablebusCDMX)

La línea 3 del Cablebús tuvo una interrupción de servicio eléctrico, por lo que ofrece servicio provisional.

Las personas que viajaban en las góndolas quedaron atrapadas dentro de las mismas durante algunos minutos.

PUBLICIDAD

Las redes oficiales de este sistema de transporte eléctrico indicaron que la Línea 3 ofrece un servicio provisional:

  • De Vasco de Quiroga a PARCUR/Colegio de Arquitéctos

Por otra parte no se ofrece servicio desde

PUBLICIDAD

  • Los Pinos/Constituyentes hacia PARCUR/Colegio de Arquitectos.

Qué dijo la línea 3 del Cablebús

Esta es la actualización más reciente del servicio hacia las 19:00 horas.

“Línea 3 Servicio provisional de Vasco de Quiroga a PARCUR /Colegio de Arqutectos por falta de suministro eléctrico.

Sin servicio temporalmente de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR /Colegio de Arqutectos"

La Línea 3 del Cablebús en Ciudad de México conecta la zona de Santa Fe con Los Pinos, atravesando las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Su inauguración oficial fue el 24 de septiembre de 2024.

Las estaciones de la Línea 3 del Cablebús son:

  1. Los Pinos / Constituyentes (Terminal)
  2. Panteón de Dolores
  3. Charrería
  4. PARCUR / Colegio de Arquitectos
  5. Cineteca Nacional de Chapultepec
  6. Vasco de Quiroga (Terminal)

La línea tiene una extensión de 5.5 kilómetros y opera con 180 cabinas, con capacidad para atender a 36,000 personas diariamente.

Temas Relacionados

Cablebús Línea 3Bosque de Chapultepecmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Delgado se presenta en el Canal Once para proponer mesa de diálogo con estudiantes del IPN

La administración envió representantes de Educación y Gobernación a las inmediaciones de la emisora

Mario Delgado se presenta en el Canal Once para proponer mesa de diálogo con estudiantes del IPN

Las 5 bebidas con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Descubre cómo variar tu rutina matutina con opciones naturales que aportan vitalidad gracias a la cafeína de fuentes distintas al café

Las 5 bebidas con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Olga Sánchez Cordero apoya reforma al Poder Judicial, pero bajo ciertas condiciones

El planteamiento de la legisladora busca posponer el proceso de elección, reorganizar la Suprema Corte y proteger los derechos laborales de jueces

Olga Sánchez Cordero apoya reforma al Poder Judicial, pero bajo ciertas condiciones

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

El entrenador Hugo Bross anunció a un grupo equilibrado que buscará sorprender en el Grupo A enfrentando al Tri, República Checa y Corea del Sur

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Oaxaca se refuerza para el combate al narco y delitos de alto impacto: anuncia al grupo de Operaciones Especiales

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

ENTRETENIMIENTO

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

Raphael anuncia nuevo proyecto en honor a México: “Tengo algunas ideas”

DEPORTES

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

David Faitelson asegura que Julio Ibáñez estará con TUDN en el Mundial 2026 y aclara porqué guardó silencio sobre el caso

Hugo Sánchez se opone al nombre del Estadio Ciudad de México: “lo seguiré llamando Azteca”

Santiago Giménez estaría en la mira del Tottenham

El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026