Pasajeros de la Línea 3 del Cablebús quedan suspendidos por corte de energía y se ofrece servicio provisional

La línea 3 del Cablebús tuvo una interrupción de servicio eléctrico, por lo que ofrece servicio provisional.
Las personas que viajaban en las góndolas quedaron atrapadas dentro de las mismas durante algunos minutos.
Las redes oficiales de este sistema de transporte eléctrico indicaron que la Línea 3 ofrece un servicio provisional:
- De Vasco de Quiroga a PARCUR/Colegio de Arquitéctos
Por otra parte no se ofrece servicio desde
- Los Pinos/Constituyentes hacia PARCUR/Colegio de Arquitectos.
Qué dijo la línea 3 del Cablebús
Esta es la actualización más reciente del servicio hacia las 19:00 horas.
“Línea 3 Servicio provisional de Vasco de Quiroga a PARCUR /Colegio de Arqutectos por falta de suministro eléctrico.
Sin servicio temporalmente de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR /Colegio de Arqutectos"
La Línea 3 del Cablebús en Ciudad de México conecta la zona de Santa Fe con Los Pinos, atravesando las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Su inauguración oficial fue el 24 de septiembre de 2024.
Las estaciones de la Línea 3 del Cablebús son:
- Los Pinos / Constituyentes (Terminal)
- Panteón de Dolores
- Charrería
- PARCUR / Colegio de Arquitectos
- Cineteca Nacional de Chapultepec
- Vasco de Quiroga (Terminal)
La línea tiene una extensión de 5.5 kilómetros y opera con 180 cabinas, con capacidad para atender a 36,000 personas diariamente.
