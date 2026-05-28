México

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

El ex participante de ‘La casa de los famosos México’ explicó que su experiencia trabajando con Jaitovich marcó un límite personal tras más de 30 años en el medio artístico

Guardar
Google icon
El actor explicó que su experiencia trabajando con Jaitovich marcó un límite personal tras más de 30 años en el medio artístico (IG)
El actor explicó que su experiencia trabajando con Jaitovich marcó un límite personal tras más de 30 años en el medio artístico (IG)

José Luis Rodríguez 'El Guana’ acusó al productor Israel Jaitovich de presuntos gritos, humillaciones y malos tratos durante grabaciones de televisión, al asegurar en el pódcast Pipiris nights de Apio Quijano que esa experiencia lo llevó a decidir que no volvería a colaborar con él.

El actor explicó que, después de más de 30 años en el medio artístico, ese caso marcó un límite personal por la forma en que, según su testimonio, se trataba al equipo de trabajo.

PUBLICIDAD

Rodríguez dijo en el mismo pódcast que en la mayoría de sus proyectos ha tenido experiencias positivas, pero sostuvo que el respeto define si acepta o no una invitación laboral.

También señaló que suele tardar en integrarse al ambiente de confianza con algunas figuras del espectáculo, aunque con el tiempo ha construido amistades con nombres como los Mascabrothers y Faisy.

PUBLICIDAD

“Me pasa algo muy extraño, no es por ellos, pero siempre me ha costado como entrar al relajo y a la confianza con mucha gente con la que trabajo”, dijo José Luis Rodríguez.

Según Rodríguez, la diferencia con el productor no surgió por conflictos creativos, sino por el ambiente laboral durante las grabaciones (Foto: Televisa)
Según Rodríguez, la diferencia con el productor no surgió por conflictos creativos, sino por el ambiente laboral durante las grabaciones (Foto: Televisa)

‘El Guana’ rechazó volver a un programa por el trato al staff

Cuando habló de Jaitovich, el tono de la conversación cambió. Rodríguez afirmó que nunca logró conectar con la forma de trabajo del productor y que esa distancia no se debió a un conflicto creativo, sino al trato que, según él, recibía el personal durante las grabaciones.

“Hay un productor, el señor Jaitovich, con todo respeto, la neta es que a mí sí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo, tiene su forma de trabajar y yo no comulgo con esta forma de trabajar”, dijo ‘El Guana’.

El actor describió presuntas escenas en las que, según su versión, el productor pasaba de insultar al equipo a cambiar de actitud en cuanto comenzaba la grabación. En ese relato, planteó el contraste entre la tensión detrás de cámaras y la cordialidad frente al foro.

El actor fue acusado de hacer trampa. (La Casa de los Famosos
El actor aseguró que ha decidido no regresar a producciones donde presenció gritos y humillaciones a miembros del staff (La Casa de los Famosos)

De ofender al equipo, gritar, mentar madres y cuando es el 3, 2, 1: ‘amigo, ¿cómo estás?’ y tú estás como de: ‘güey está llorando el de la cámara 2, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?’”.

El participante de La casa de los famosos México aseguró que esa experiencia bastó para tomar distancia. Según su testimonio en el pódcast, varias veces recibió invitaciones para acudir al programa de Jaitovich, pero decidió no aceptar.

“Me hizo el gran favor de invitarme varias veces a su programa, ‘no pude ir’ y la verdad es que dije ‘no, la neta no quiero, no me late esa energía’”.

Israel Jaitovich
El testimonio señala que Rodríguez observó cambios extremos de actitud de Jaitovich entre bastidores y frente a las cámaras (Foto: Televisa)

El actor ha puesto límites cuando le gritan frente al equipo

En otro tramo de la charla con Apio Quijano, Rodríguez evitó identificar a otras personas, pero afirmó que también ha vivido episodios de gritos y humillaciones dentro de producciones televisivas. Según explicó, esos tratos no siempre provienen del productor principal, sino de figuras que dentro del foro asumen una autoridad absoluta sobre el elenco o el staff.

“Te gritonea, te humilla enfrente de todos y la verdad es que ahí sí, yo pongo mi bandera, y digo ‘conmigo no porque no, a mí me respetas y nos vamos respetando’”, dijo el comediante.

Temas Relacionados

El GuanaJosé Luis RodríguezIsrael Jaitovichmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Delgado se presenta en el Canal Once para proponer mesa de diálogo con estudiantes del IPN

La administración envió representantes de Educación y Gobernación a las inmediaciones de la emisora

Mario Delgado se presenta en el Canal Once para proponer mesa de diálogo con estudiantes del IPN

Las 5 bebidas con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Descubre cómo variar tu rutina matutina con opciones naturales que aportan vitalidad gracias a la cafeína de fuentes distintas al café

Las 5 bebidas con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Olga Sánchez Cordero apoya reforma al Poder Judicial, pero bajo ciertas condiciones

El planteamiento de la legisladora busca posponer el proceso de elección, reorganizar la Suprema Corte y proteger los derechos laborales de jueces

Olga Sánchez Cordero apoya reforma al Poder Judicial, pero bajo ciertas condiciones

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Pasajeros de la Línea 3 del Cablebús quedan suspendidos por corte de energía y se ofrece servicio provisional

El incidente en este sistema de transporte eléctrico ocurrió poco antes de las 19:00

Pasajeros de la Línea 3 del Cablebús quedan suspendidos por corte de energía y se ofrece servicio provisional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Oaxaca se refuerza para el combate al narco y delitos de alto impacto: anuncia al grupo de Operaciones Especiales

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

ENTRETENIMIENTO

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

Raphael anuncia nuevo proyecto en honor a México: “Tengo algunas ideas”

Por sugerencia de su ex suegro Eugenio Derbez, Kalimba invita a Aislinn a cantar

DEPORTES

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

David Faitelson asegura que Julio Ibáñez estará con TUDN en el Mundial 2026 y aclara porqué guardó silencio sobre el caso

Hugo Sánchez se opone al nombre del Estadio Ciudad de México: “lo seguiré llamando Azteca”

Santiago Giménez estaría en la mira del Tottenham

El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026