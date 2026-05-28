‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

El actor explicó que su experiencia trabajando con Jaitovich marcó un límite personal tras más de 30 años en el medio artístico (IG)

José Luis Rodríguez 'El Guana’ acusó al productor Israel Jaitovich de presuntos gritos, humillaciones y malos tratos durante grabaciones de televisión, al asegurar en el pódcast Pipiris nights de Apio Quijano que esa experiencia lo llevó a decidir que no volvería a colaborar con él.

El actor explicó que, después de más de 30 años en el medio artístico, ese caso marcó un límite personal por la forma en que, según su testimonio, se trataba al equipo de trabajo.

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Rodríguez dijo en el mismo pódcast que en la mayoría de sus proyectos ha tenido experiencias positivas, pero sostuvo que el respeto define si acepta o no una invitación laboral.

También señaló que suele tardar en integrarse al ambiente de confianza con algunas figuras del espectáculo, aunque con el tiempo ha construido amistades con nombres como los Mascabrothers y Faisy.

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“Me pasa algo muy extraño, no es por ellos, pero siempre me ha costado como entrar al relajo y a la confianza con mucha gente con la que trabajo”, dijo José Luis Rodríguez.

Según Rodríguez, la diferencia con el productor no surgió por conflictos creativos, sino por el ambiente laboral durante las grabaciones (Foto: Televisa)

‘El Guana’ rechazó volver a un programa por el trato al staff

Cuando habló de Jaitovich, el tono de la conversación cambió. Rodríguez afirmó que nunca logró conectar con la forma de trabajo del productor y que esa distancia no se debió a un conflicto creativo, sino al trato que, según él, recibía el personal durante las grabaciones.

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“Hay un productor, el señor Jaitovich, con todo respeto, la neta es que a mí sí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo, tiene su forma de trabajar y yo no comulgo con esta forma de trabajar”, dijo ‘El Guana’.

El actor describió presuntas escenas en las que, según su versión, el productor pasaba de insultar al equipo a cambiar de actitud en cuanto comenzaba la grabación. En ese relato, planteó el contraste entre la tensión detrás de cámaras y la cordialidad frente al foro.

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El actor aseguró que ha decidido no regresar a producciones donde presenció gritos y humillaciones a miembros del staff (La Casa de los Famosos)

“De ofender al equipo, gritar, mentar madres y cuando es el 3, 2, 1: ‘amigo, ¿cómo estás?’ y tú estás como de: ‘güey está llorando el de la cámara 2, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?’”.

El participante de La casa de los famosos México aseguró que esa experiencia bastó para tomar distancia. Según su testimonio en el pódcast, varias veces recibió invitaciones para acudir al programa de Jaitovich, pero decidió no aceptar.

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“Me hizo el gran favor de invitarme varias veces a su programa, ‘no pude ir’ y la verdad es que dije ‘no, la neta no quiero, no me late esa energía’”.

El testimonio señala que Rodríguez observó cambios extremos de actitud de Jaitovich entre bastidores y frente a las cámaras (Foto: Televisa)

El actor ha puesto límites cuando le gritan frente al equipo

En otro tramo de la charla con Apio Quijano, Rodríguez evitó identificar a otras personas, pero afirmó que también ha vivido episodios de gritos y humillaciones dentro de producciones televisivas. Según explicó, esos tratos no siempre provienen del productor principal, sino de figuras que dentro del foro asumen una autoridad absoluta sobre el elenco o el staff.

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“Te gritonea, te humilla enfrente de todos y la verdad es que ahí sí, yo pongo mi bandera, y digo ‘conmigo no porque no, a mí me respetas y nos vamos respetando’”, dijo el comediante.