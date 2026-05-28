¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Coronación de Fátima Bosch (Imagen Ilustrativa Infobae/instragram)

La atención nacional está puesta en el Polyforum Siqueiros, donde la gala de Miss Universo México 2026 se desarrolla con gran expectativa. El evento, seguido por miles a través del canal de YouTube: Miss Universe Mx @MissUniverseMexico tiene como objetivo definir a la nueva representante mexicana rumbo a la competencia internacional.

La transmisión oficial inició a las 18:30 horas CST y mantiene a la audiencia conectada con cada etapa del certamen, mientras las aspirantes desfilan y participan en dinámicas ante el jurado. El entusiasmo crece minuto a minuto entre quienes esperan conocer el desenlace.

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Cómo y dónde ver Miss Universo México 2026 en vivo

La coronación se transmite hoy, 27 de mayo, desde el Polyforum Siqueiros en la Ciudad de México. El acceso es completamente gratuito a través del canal de YouTube, permitiendo que el público de todo el país siga cada detalle en tiempo real.

Las candidatas atraviesan las fases de traje de baño, vestido de noche y la ronda de preguntas, bajo la conducción de Alejandra Tijerina y Christian Carabias, quienes mantienen la energía del evento y el flujo de la competencia.

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Participantes de Miss Universo México 2026

El poster promocional de la Runway Gala 2026 Black Experience de Travel Time presenta a las concursantes de Miss Universe México, invitando al evento el 27 de mayo de 2026 en el Polyforum Cultural Siqueiros. (Travel Time Miss Universo México/Instagram)

Las 32 aspirantes, una por cada estado, se presentan en la gala. El listado de concursantes es el siguiente:

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

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Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

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Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

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Chihuahua: Areli Favela

Colima: María Zepeda

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Coahuila: Glenda Makhlouf

Ciudad de México: Ximena Ochoa

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Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

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Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle

Lo que ocurre en la gala y mensajes destacados

Durante la ceremonia, figuras como María Fernanda Beltrán y Fernanda Vázquez comparten mensajes de bienvenida y motivación. Además, la actual Miss Universo, Fátima Bosch Fernández, envía palabras de aliento a las participantes, recordando el orgullo de representar a México en el certamen internacional.

La conducción mantiene el ritmo ágil del evento, mientras el jurado evalúa cada presentación para determinar quién será la nueva reina mexicana.

Momentos clave y mensajes destacados durante Miss Universo México 2026

La gala avanza con momentos de alta emoción y mensajes inspiradores en el escenario del Polyforum Siqueiros.

Una de las intervenciones más esperadas provino de Fátima Bosch Fernández, actual Miss Universo, quien a través de un video proyectado en las pantallas compartió con las concursantes:

“Hoy están viviendo una experiencia que las ayudará a crecer en todos los sentidos. Miss Universe México es una experiencia increíblemente transformadora. Quiero recordarles que es un honor representar a nuestro hermoso país, pero sobre todo no olviden por qué comenzaron, cuál es el propósito que las trajo hasta aquí y qué es eso que mueve su corazón. No se trata solamente de un escenario o de una corona, sino del propósito con el que desean usar su voz y su vida. Piensen a quiénes quieren representar, a quiénes desean levantar con su triunfo y qué corazones buscan inspirar. Habrá días difíciles en los que se mirarán al espejo y dudarán de todo, pero confíen en el camino que eligieron. Todo va a salir bien y ustedes van a estar bien. Nunca permitan que nadie las haga sentir menos. Todo aquello que vale la pena requiere esfuerzo. Salgan a darlo todo, disfruten cada momento y conviértanse en la mujer que soñaron ser desde niñas. Nos vemos pronto y les deseo mucha suerte a todas.”

En el escenario, las concursantes continúan desfilando ante el jurado, mientras figuras como Fernanda Vázquez, finalista de 2025, invitan a “honrar y respetar su banda y su corona”. La conducción a cargo de Alejandra Tijerina y Christian Carabias mantiene el ritmo y la energía del evento, mientras se acerca el momento culminante de la coronación.

Las aspirantes ya han desfilado en traje de baño, mostrando seguridad y confianza, y ahora se preparan para la etapa de vestido de noche y la temida ronda de preguntas, donde el jurado evaluará no solo la presencia, sino también la capacidad de comunicación y liderazgo de cada participante.