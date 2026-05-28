Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

La Selección de Sudáfrica ya tiene definida su convocatoria final para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El técnico Hugo Broos presentó a los 26 futbolistas que representarán a los Bafana Bafana, con una base sólida en la liga local y una serie de refuerzos que militan en Europa y la MLS.
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El debut será nada menos que contra México el 11 de junio en el Estadio Azteca, en un partido inaugural cargado de historia y tensión. Para Sudáfrica, este torneo representa la oportunidad de superar por primera vez la fase de grupos y recuperar protagonismo internacional.
La apuesta de Hugo Broos
El estratega belga de 74 años, quien ya conoció como jugador el peso del Azteca, apostó por un plantel que combina experiencia y juventud.
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La mayoría de los jugadores provienen de clubes como Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates, que dominan el futbol sudafricano, mientras que algunos nombres aportan rodaje internacional en ligas europeas y la MLS.
- Líderes veteranos: Figuras como Ronwen Williams y Themba Zwane aportan jerarquía.
- Promesas jóvenes: Futbolistas como Thapelo Maseko y Lyle Foster llegan con hambre de trascender.
En este sentido, Broos buscó la formación de un equipo compacto y competitivo, capaz de sorprender en un grupo exigente.
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Los 26 convocados de Sudáfrica
La nómina definitiva refleja el equilibrio entre experiencia y juventud, con jugadores que aportan solidez defensiva, control en el mediocampo y dinamismo en ataque.
Porteros
- Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Sipho Chaine (Orlando Pirates, Sudáfrica)
Defensas
- Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Ime Okon (Hannover 96, Alemania)
- Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Samukele Kabini (Molde FK, Noruega)
- Thabang Matuludi (Polokwane City, Sudáfrica)
- Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos)
- Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Bradley Cross (Kaizer Chiefs, Sudáfrica)
- Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos)
Mediocampistas
- Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Jayden Adams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Thalente Mbatha (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal)
- Themba Zwane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
Delanteros
- Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra)
- Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre)
- Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Evidence Makgopa (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Oswin Appollis (Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Tshepang Moremi (Orlando Pirates, Sudáfrica)
Esta nómina refleja la apuesta por un bloque conformado por figuras internacionales y una fuerte presencia de jugadores locales que buscan consolidar a Sudáfrica en el escenario mundial.
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El reto en el Grupo A
Sudáfrica compartirá grupo con México, República Checa y Corea del Sur, en un calendario exigente que inicia con el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, continúa el 18 de junio en Atlanta contra República Checa y cierra el 24 de junio en el Estadio Monterrey frente a Corea del Sur.
- Calendario clave: tres partidos que definirán si Sudáfrica logra avanzar.
- Objetivo histórico: superar por primera vez la fase de grupos.
- Preparación estratégica: campamento en Pachuca y amistosos previos para aclimatarse a la altitud.
Así, los Bafana Bafana llegan con ilusión a la justa mundialista, buscando que el partido inaugural sea el inicio de una campaña histórica en el Mundial 2026.
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