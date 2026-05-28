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Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

El entrenador Hugo Bross anunció a un grupo equilibrado que buscará sorprender en el Grupo A enfrentando al Tri, República Checa y Corea del Sur

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Cuatro futbolistas de Sudáfrica con uniformes amarillos y verdes, el logo de su selección, la bandera nacional y el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.
Con futbolistas provenientes de la liga sudafricana y refuerzos de Europa y MLS, los Bafana Bafana buscarán consolidarse en el escenario mundial superando por primera vez la fase de grupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección de Sudáfrica ya tiene definida su convocatoria final para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El técnico Hugo Broos presentó a los 26 futbolistas que representarán a los Bafana Bafana, con una base sólida en la liga local y una serie de refuerzos que militan en Europa y la MLS.

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El técnico Hugo Broos apuesta por un plantel que equilibra la experiencia de veteranos como el capitán Lyle Foster con la energía de jóvenes promesas. REUTERS/Siphiwe Sibeko
El técnico Hugo Broos apuesta por un plantel que equilibra la experiencia de veteranos como el capitán Lyle Foster con la energía de jóvenes promesas. REUTERS/Siphiwe Sibeko

El debut será nada menos que contra México el 11 de junio en el Estadio Azteca, en un partido inaugural cargado de historia y tensión. Para Sudáfrica, este torneo representa la oportunidad de superar por primera vez la fase de grupos y recuperar protagonismo internacional.

La apuesta de Hugo Broos

El estratega belga de 74 años, quien ya conoció como jugador el peso del Azteca, apostó por un plantel que combina experiencia y juventud.

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La mayoría de los jugadores provienen de clubes como Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates, que dominan el futbol sudafricano, mientras que algunos nombres aportan rodaje internacional en ligas europeas y la MLS.

  • Líderes veteranos: Figuras como Ronwen Williams y Themba Zwane aportan jerarquía.
  • Promesas jóvenes: Futbolistas como Thapelo Maseko y Lyle Foster llegan con hambre de trascender.
Referentes como Ronwen Williams y Themba Zwane aportarán liderazgo dentro del vestidor africano. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Referentes como Ronwen Williams y Themba Zwane aportarán liderazgo dentro del vestidor africano. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

En este sentido, Broos buscó la formación de un equipo compacto y competitivo, capaz de sorprender en un grupo exigente.

Los 26 convocados de Sudáfrica

La nómina definitiva refleja el equilibrio entre experiencia y juventud, con jugadores que aportan solidez defensiva, control en el mediocampo y dinamismo en ataque.

Porteros

  • Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Sipho Chaine (Orlando Pirates, Sudáfrica)

Defensas

  • Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Ime Okon (Hannover 96, Alemania)
  • Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Samukele Kabini (Molde FK, Noruega)
  • Thabang Matuludi (Polokwane City, Sudáfrica)
  • Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos)
  • Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Bradley Cross (Kaizer Chiefs, Sudáfrica)
  • Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos)

Mediocampistas

  • Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Jayden Adams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Thalente Mbatha (Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal)
  • Themba Zwane (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
Figuras juveniles Lyle Foster y Thapelo Maseko bucarán dar un golpe de autoridad y superar la fase de grupos como el futuro del la Selección Sudafricana. (REUTERS/Luc Gnago)
Figuras juveniles Lyle Foster y Thapelo Maseko bucarán dar un golpe de autoridad y superar la fase de grupos como el futuro del la Selección Sudafricana. (REUTERS/Luc Gnago)

Delanteros

  • Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra)
  • Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre)
  • Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Evidence Makgopa (Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Oswin Appollis (Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Tshepang Moremi (Orlando Pirates, Sudáfrica)

Esta nómina refleja la apuesta por un bloque conformado por figuras internacionales y una fuerte presencia de jugadores locales que buscan consolidar a Sudáfrica en el escenario mundial.

El reto en el Grupo A

Sudáfrica compartirá grupo con México, República Checa y Corea del Sur, en un calendario exigente que inicia con el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, continúa el 18 de junio en Atlanta contra República Checa y cierra el 24 de junio en el Estadio Monterrey frente a Corea del Sur.

  • Calendario clave: tres partidos que definirán si Sudáfrica logra avanzar.
  • Objetivo histórico: superar por primera vez la fase de grupos.
  • Preparación estratégica: campamento en Pachuca y amistosos previos para aclimatarse a la altitud.
Los Bafana Bafana debutarán en el Mundial 2026 frente a México el 11 de junio en el Estadio Azteca, en un duelo cargado de rivalidad y recuerdos. REUTERS/Rogan Ward
Los Bafana Bafana debutarán en el Mundial 2026 frente a México el 11 de junio en el Estadio Azteca, en un duelo cargado de rivalidad y recuerdos. REUTERS/Rogan Ward

Así, los Bafana Bafana llegan con ilusión a la justa mundialista, buscando que el partido inaugural sea el inicio de una campaña histórica en el Mundial 2026.

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