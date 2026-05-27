La FIFA expulsa al ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026

Mientras una ligera fiebre mundialista comienza a sentirse en Ciudad de México, la FIFA ha dejado en fuera de lugar al símbolo urbano del gobierno de Clara Brugada. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que la figura de un ajolote instalada en la explanada del Estadio Banorte deberá ser retirada para no incumplir en acuerdos comerciales del Mundial de 2026.

Crónica de una expulsión anunciada

El proyecto de rehabilitación urbana impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México para el mundial contempló la instalación de ajolote gigante en las inmediaciones del Estadio Banorte, que durante la Copa del Mundo se llamará Estadio Ciudad de México por disposiciones comerciales de la FIFA.

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Como parte de los acuerdos comerciales pactados entre el gobierno capitalino y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, toda referencia al símbolo de la administración de la morenista Clara Brugada será sustituida por el Jaguar Zayu, mascota oficial del Mundial de 2026.

Carolina Pérez Luna, directora del IMPI, subraya la restricción de símbolos y mascotas asociados visualmente a la Copa del Mundo. (Carolina Pérez: Instagram)

En entrevista para el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, la directora del IMPI, Carolina Pérez Luna, subrayó que la restricción abarca todo símbolo o mascota que intente asociarse visualmente con la Copa del Mundo sin autorización oficial de la FIFA.

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“La verdad es que es un tema muy importante, muy relevante, que hemos estado nosotros trabajando, no solamente con FIFA, sino también con otras instituciones y con todos los órdenes de gobierno”, explicó.

Subrayó que la posibilidad de asociar al ajolote con el certamen nunca fue una opción: “Ellos desde 2024 tienen registradas 357 marcas para esta Copa Mundial, entre ellas Copa Mundial de la FIFA, Mundial 2026 y, evidentemente, las mascotas”.

A dos semanas del juego inaugural entre las selecciones nacionales de México y Sudáfrica, el gobierno de la capital no ha retirado la figura, a pesar de que la Federación Mexicana de Futbol hizo entrega oficial de los tres estadios que serán sedes de la Copa del Mundo: Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo León) y Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco).

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La "Ajolotización" de la CDMX y su mayor símbolo quedan fuera del Mundial. (Imagen Ilustrativa IA)

La controversia en torno a la ‘Brugarización’ de CDMX

La restricción sobre la figura antropomórfica es consecuencia de la controversia provocada por la estrategia visual impulsada por Clara Brugada para transformar espacios públicos de la capital.

La administración defiende el uso del morado como emblema de luchas feministas y de la renovación urbana. Sin embargo, colectivos ciudadanos y especialistas en psicología ambiental y sociología urbana abordan las causas del rechazo, la saturación y la incomodidad que manifiestan sectores de la población.

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El debate se intensifica junto con la “ajolotización” de espacios y la expansión del morado en la infraestructura. Estudios como “Public Space and Social Identity”, de Sergi Valera, sostienen que el apego ciudadano a ciertos códigos urbanos estables genera resistencia cuando los cambios visuales ocurren de manera abrupta. El rechazo, según estos enfoques, no es hacia el color en sí, sino hacia la sensación de que el entorno pierde su significado habitual.