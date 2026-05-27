México

La FIFA expulsa al ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026

El IMPI confirmó que la figura instalada por el gobierno capitalino en la explanada del Estadio Ciudad de México será retirada para no incumplir en acuerdos comerciales

Guardar
Google icon
Imagen ZGWP4UB275DGLNABE4C5XIAXVE

Mientras una ligera fiebre mundialista comienza a sentirse en Ciudad de México, la FIFA ha dejado en fuera de lugar al símbolo urbano del gobierno de Clara Brugada. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que la figura de un ajolote instalada en la explanada del Estadio Banorte deberá ser retirada para no incumplir en acuerdos comerciales del Mundial de 2026.

Crónica de una expulsión anunciada

El proyecto de rehabilitación urbana impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México para el mundial contempló la instalación de ajolote gigante en las inmediaciones del Estadio Banorte, que durante la Copa del Mundo se llamará Estadio Ciudad de México por disposiciones comerciales de la FIFA.

PUBLICIDAD

Como parte de los acuerdos comerciales pactados entre el gobierno capitalino y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, toda referencia al símbolo de la administración de la morenista Clara Brugada será sustituida por el Jaguar Zayu, mascota oficial del Mundial de 2026.

Una mujer con cabello oscuro y lentes, vistiendo un blazer naranja y un collar de perlas, sentada frente a un letrero con su nombre
Carolina Pérez Luna, directora del IMPI, subraya la restricción de símbolos y mascotas asociados visualmente a la Copa del Mundo. (Carolina Pérez: Instagram)

En entrevista para el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, la directora del IMPI, Carolina Pérez Luna, subrayó que la restricción abarca todo símbolo o mascota que intente asociarse visualmente con la Copa del Mundo sin autorización oficial de la FIFA.

PUBLICIDAD

“La verdad es que es un tema muy importante, muy relevante, que hemos estado nosotros trabajando, no solamente con FIFA, sino también con otras instituciones y con todos los órdenes de gobierno”, explicó.

Subrayó que la posibilidad de asociar al ajolote con el certamen nunca fue una opción: “Ellos desde 2024 tienen registradas 357 marcas para esta Copa Mundial, entre ellas Copa Mundial de la FIFA, Mundial 2026 y, evidentemente, las mascotas”.

A dos semanas del juego inaugural entre las selecciones nacionales de México y Sudáfrica, el gobierno de la capital no ha retirado la figura, a pesar de que la Federación Mexicana de Futbol hizo entrega oficial de los tres estadios que serán sedes de la Copa del Mundo: Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo León) y Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco).

Mascotas de un jaguar y un ajolote en un campo de fútbol frente a una multitud de aficionados en un estadio, con un marcador que dice "IN" y "OUT"
La "Ajolotización" de la CDMX y su mayor símbolo quedan fuera del Mundial. (Imagen Ilustrativa IA)

La controversia en torno a la ‘Brugarización’ de CDMX

La restricción sobre la figura antropomórfica es consecuencia de la controversia provocada por la estrategia visual impulsada por Clara Brugada para transformar espacios públicos de la capital.

La administración defiende el uso del morado como emblema de luchas feministas y de la renovación urbana. Sin embargo, colectivos ciudadanos y especialistas en psicología ambiental y sociología urbana abordan las causas del rechazo, la saturación y la incomodidad que manifiestan sectores de la población.

El debate se intensifica junto con la “ajolotización” de espacios y la expansión del morado en la infraestructura. Estudios como “Public Space and Social Identity”, de Sergi Valera, sostienen que el apego ciudadano a ciertos códigos urbanos estables genera resistencia cuando los cambios visuales ocurren de manera abrupta. El rechazo, según estos enfoques, no es hacia el color en sí, sino hacia la sensación de que el entorno pierde su significado habitual.

Temas Relacionados

Clara BrugadaFIFAEstadio Ciudad de MéxicoAjoloteIMPIMundial 2026Mundial de la FIFA 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diálogo entre gobierno y la CNTE continúa: Rosa Icela anuncia que habrá más reuniones con el magisterio

La secretaría de Gobernación aseguró que se están checando todos los puntos del pliego petitorio de los profesores

Diálogo entre gobierno y la CNTE continúa: Rosa Icela anuncia que habrá más reuniones con el magisterio

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

La actriz habló sobre maternidad, conflictos personales y su polémica salida teatral mientras reaccionaba al enfrentamiento legal que rodea a la cantante y a su ex pareja

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

Maru Campos acusa “autoritarismo disfrazado de justicia” tras comparecer ante la FGR por caso CIA

La Gobernadora de Chihuahua sostiene que el citatorio busca fabricarle un caso y acusa trato desigual frente a los otros funcionarios de Sinaloa

Maru Campos acusa “autoritarismo disfrazado de justicia” tras comparecer ante la FGR por caso CIA

PAN amaga con movilización si “le ponen un dedo encima” a Maru Campos previo a comparecencia en la FGR

Jorge Romero y políticos de oposición acompañaron a la gobernadora de Chihuahua a las oficinas de la FGR en CDMX

PAN amaga con movilización si “le ponen un dedo encima” a Maru Campos previo a comparecencia en la FGR

Conductores de VLA enfrentan a Sheinbaum tras llamado a no ver la televisora: “México es más que un mal gobierno”

Los presentadores de TV Azteca emitieron su opinión en vivo

Conductores de VLA enfrentan a Sheinbaum tras llamado a no ver la televisora: “México es más que un mal gobierno”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch explica por qué no se detuvo a Rocha Moya tras comparecer en la FGR pese a tener ficha roja de la Interpol

Harfuch explica por qué no se detuvo a Rocha Moya tras comparecer en la FGR pese a tener ficha roja de la Interpol

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

Maru Campos comparece ante la FGR en Ciudad de México por caso CIA en Chihuahua

México expulsó a los dos agentes de la CIA que participaron en el hallazgo del narcolaboratorio de Chihuahua

Incendian local de cosméticos de una influencer en Culiacán: había sido baleado dos días antes

ENTRETENIMIENTO

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

Conductores de VLA enfrentan a Sheinbaum tras llamado a no ver la televisora: “México es más que un mal gobierno”

Pati Chapoy responde a Sheinbaum sobre llamado a no ver TV Azteca: “No fue opinión, sino una orden”

Tere la Secretaria está de vuelta tras 22 años: todos los detalles del regreso de Raquel Garza

Jorge Ortiz de Pinedo reaparece en medio de rumores de su muerte: “Me encuentro bien, pero triste”

DEPORTES

Atlantis Jr. y Villano III Jr. reviven una rivalidad legendaria en la Arena México por la Copa Jr.

Atlantis Jr. y Villano III Jr. reviven una rivalidad legendaria en la Arena México por la Copa Jr.

Esta es la poderosa razón por la que no se puede concretar el enfrentamiento Canelo vs. Benavidez

Quién es Andrés Bustamante, comediante que volverá a las pantallas para el Mundial 2026

Hugo Sánchez, leyenda de México, habla sobre las declaraciones de Efraín Juárez en la final vs Cruz Azul: “Fue muy inteligente en su estrategia”

Francisco Javier González explota contra José Ramón Fernández por hablar mal de quienes construyeron su legado en televisión