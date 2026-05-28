Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

La prohibición de narcocorridos en CDMX también incluye escuelas y planteles educativos para proteger a niñas, niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que veta los narcocorridos y cualquier apología del delito en espectáculos públicos y planteles educativos.

La votación fue unánime: 44 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.

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Con esta medida, la capital se suma a estados como Jalisco, Querétaro y Baja California, que ya tienen restricciones similares vigentes.

En qué consiste la reforma contra narcocorridos en CDMX

La reforma modifica dos leyes locales:

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Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos (artículo 12): prohíbe conductas que “tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y en general aquellas que pudieran constituir una infracción o delito”. También suma la prohibición de tolerar violencia, discriminación y discursos de odio en eventos públicos.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX: impide difundir, promover, ejecutar, transmitir o publicar contenidos que hagan apología del delito o fomenten conductas contrarias al orden jurídico y a la cultura de paz en planteles educativos.

La reforma fue turnada a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX, momento en que entrará en vigor.

Con la reforma, la Ciudad de México se suma a Jalisco, Querétaro y Baja California en el veto a narcocorridos en conciertos y eventos masivos.(Instagram)

¿Habrá multa por escuchar narcocorridos?

La reforma no especifica un esquema propio de multas para la CDMX en los textos aprobados hasta ahora; las sanciones concretas dependerán del reglamento de aplicación.

Una vez publicada en la Gaceta Oficial, los conciertos con narcocorridos podrán ser suspendidos

Las alcaldías y autoridades capitalinas deberán supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en eventos públicos.

Las autoridades podrán intervenir de forma inmediata en espacios donde detecten apología del delito o glorificación del crimen organizado.

Lugares donde ya no se podrán escuchar narcocorridos en CDMX

Conciertos, festivales, ferias y palenques

Auditorios, estadios y plazas públicas

Recintos de espectáculos y eventos masivos autorizados por el gobierno capitalino

Escuelas y planteles educativos

Actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes

Espacios públicos donde las autoridades determinen que se glorifica la violencia o al crimen organizado

Por qué se aprobó

Las autoridades capitalinas podrán suspender conciertos, festivales y espectáculos públicos donde se promueva la apología del delito o el narcotráfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diputada Laura Alejandra Álvarez Soto (PAN), autora de la iniciativa : “Los narcocorridos son narrativas que glorifican la violencia, que convierten al crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelos de éxito, poder y reconocimiento social.”

Diputada Elizabeth Mateos Hernández (Morena) : aclaró que la reforma no busca censurar expresiones artísticas, sino “fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz”. Definió apología del delito como “conductas o mensajes que exaltan, justifican o normalizan actividades delictivas, la violencia o conductas contrarias al orden jurídico”.

Diputado Pablo Trejo Pérez : sostuvo que la finalidad es garantizar que los espacios de entretenimiento y recreación sean “seguros, inclusivos y libres de violencia”.

El argumento central: este tipo de música glorifica el crimen organizado, idealiza la violencia y normaliza el estilo de vida de los narcotraficantes ante los jóvenes, lo que las autoridades vinculan con el aumento de conductas delictivas.