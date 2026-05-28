México

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

El nuevo marco obliga a alcaldías y áreas capitalinas a vigilar festivales, ferias, palenques, auditorios y plazas

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Collage que muestra siluetas de músicos en un escenario ante una gran audiencia, superpuestas con recortes coloridos de siluetas infantiles y dibujos de un convivio escolar.
La prohibición de narcocorridos en CDMX también incluye escuelas y planteles educativos para proteger a niñas, niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que veta los narcocorridos y cualquier apología del delito en espectáculos públicos y planteles educativos.

La votación fue unánime: 44 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.

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Con esta medida, la capital se suma a estados como Jalisco, Querétaro y Baja California, que ya tienen restricciones similares vigentes.

En qué consiste la reforma contra narcocorridos en CDMX

La reforma modifica dos leyes locales:

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  • Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos (artículo 12): prohíbe conductas que “tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y en general aquellas que pudieran constituir una infracción o delito”. También suma la prohibición de tolerar violencia, discriminación y discursos de odio en eventos públicos.
  • Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX: impide difundir, promover, ejecutar, transmitir o publicar contenidos que hagan apología del delito o fomenten conductas contrarias al orden jurídico y a la cultura de paz en planteles educativos.

La reforma fue turnada a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX, momento en que entrará en vigor.

¿Natanael Cano podrá contar narcocorridos en el Flow Fest 2025?
Con la reforma, la Ciudad de México se suma a Jalisco, Querétaro y Baja California en el veto a narcocorridos en conciertos y eventos masivos.(Instagram)

¿Habrá multa por escuchar narcocorridos?

  • La reforma no especifica un esquema propio de multas para la CDMX en los textos aprobados hasta ahora; las sanciones concretas dependerán del reglamento de aplicación.
  • Una vez publicada en la Gaceta Oficial, los conciertos con narcocorridos podrán ser suspendidos
  • Las alcaldías y autoridades capitalinas deberán supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en eventos públicos.
  • Las autoridades podrán intervenir de forma inmediata en espacios donde detecten apología del delito o glorificación del crimen organizado.

Lugares donde ya no se podrán escuchar narcocorridos en CDMX

  • Conciertos, festivales, ferias y palenques
  • Auditorios, estadios y plazas públicas
  • Recintos de espectáculos y eventos masivos autorizados por el gobierno capitalino
  • Escuelas y planteles educativos
  • Actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes
  • Espacios públicos donde las autoridades determinen que se glorifica la violencia o al crimen organizado

Por qué se aprobó

Vista frontal de un auditorio vacío con butacas rojas. En el centro del escenario oscuro, una señal de prohibición roja sobre un dibujo de guitarra y nota musical.
Las autoridades capitalinas podrán suspender conciertos, festivales y espectáculos públicos donde se promueva la apología del delito o el narcotráfico (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Diputada Laura Alejandra Álvarez Soto (PAN), autora de la iniciativa: “Los narcocorridos son narrativas que glorifican la violencia, que convierten al crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelos de éxito, poder y reconocimiento social.”
  • Diputada Elizabeth Mateos Hernández (Morena): aclaró que la reforma no busca censurar expresiones artísticas, sino “fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz”. Definió apología del delito como “conductas o mensajes que exaltan, justifican o normalizan actividades delictivas, la violencia o conductas contrarias al orden jurídico”.
  • Diputado Pablo Trejo Pérez: sostuvo que la finalidad es garantizar que los espacios de entretenimiento y recreación sean “seguros, inclusivos y libres de violencia”.
  • El argumento central: este tipo de música glorifica el crimen organizado, idealiza la violencia y normaliza el estilo de vida de los narcotraficantes ante los jóvenes, lo que las autoridades vinculan con el aumento de conductas delictivas.

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