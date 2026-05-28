Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que veta los narcocorridos y cualquier apología del delito en espectáculos públicos y planteles educativos.
La votación fue unánime: 44 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.
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Con esta medida, la capital se suma a estados como Jalisco, Querétaro y Baja California, que ya tienen restricciones similares vigentes.
En qué consiste la reforma contra narcocorridos en CDMX
La reforma modifica dos leyes locales:
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- Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos (artículo 12): prohíbe conductas que “tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y en general aquellas que pudieran constituir una infracción o delito”. También suma la prohibición de tolerar violencia, discriminación y discursos de odio en eventos públicos.
- Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX: impide difundir, promover, ejecutar, transmitir o publicar contenidos que hagan apología del delito o fomenten conductas contrarias al orden jurídico y a la cultura de paz en planteles educativos.
La reforma fue turnada a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX, momento en que entrará en vigor.
¿Habrá multa por escuchar narcocorridos?
- La reforma no especifica un esquema propio de multas para la CDMX en los textos aprobados hasta ahora; las sanciones concretas dependerán del reglamento de aplicación.
- Una vez publicada en la Gaceta Oficial, los conciertos con narcocorridos podrán ser suspendidos
- Las alcaldías y autoridades capitalinas deberán supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en eventos públicos.
- Las autoridades podrán intervenir de forma inmediata en espacios donde detecten apología del delito o glorificación del crimen organizado.
Lugares donde ya no se podrán escuchar narcocorridos en CDMX
- Conciertos, festivales, ferias y palenques
- Auditorios, estadios y plazas públicas
- Recintos de espectáculos y eventos masivos autorizados por el gobierno capitalino
- Escuelas y planteles educativos
- Actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes
- Espacios públicos donde las autoridades determinen que se glorifica la violencia o al crimen organizado
Por qué se aprobó
- Diputada Laura Alejandra Álvarez Soto (PAN), autora de la iniciativa: “Los narcocorridos son narrativas que glorifican la violencia, que convierten al crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelos de éxito, poder y reconocimiento social.”
- Diputada Elizabeth Mateos Hernández (Morena): aclaró que la reforma no busca censurar expresiones artísticas, sino “fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz”. Definió apología del delito como “conductas o mensajes que exaltan, justifican o normalizan actividades delictivas, la violencia o conductas contrarias al orden jurídico”.
- Diputado Pablo Trejo Pérez: sostuvo que la finalidad es garantizar que los espacios de entretenimiento y recreación sean “seguros, inclusivos y libres de violencia”.
- El argumento central: este tipo de música glorifica el crimen organizado, idealiza la violencia y normaliza el estilo de vida de los narcotraficantes ante los jóvenes, lo que las autoridades vinculan con el aumento de conductas delictivas.
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