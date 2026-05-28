México

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

La FEMDO presentó datos de prueba que el juez consideró suficientes para mantener la prisión preventiva y abrir una investigación complementaria de 15 días contra los imputados

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Detenidos alcalde y exedil de Morelos
Foto: SSPC

Un juez federal vinculó a proceso a cinco funcionarios municipales de Morelos detenidos en la Operación Enjambre por su presunta participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba que resultaron suficientes para obtener esa determinación, además de mantener la prisión preventiva oficiosa.

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El juez fijó un plazo de 15 días para la investigación complementaria.

Los vinculados a proceso son:

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  • Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan
  • Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla
  • Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla
  • Jonathan Espinoza, tesorero de Cuautla
  • Pablo Adrián Portillo, oficial mayor de Cuautla
funcionarios detenidos Morelos Cártel de Sinaloa
Estos fueron los seis detenidos el pasado 20 de mayo. (Ernestina Godoy)

La Fiscalía federal confirmó la acción lograda, sin embargo, no brindó detalles sobre el proceso judicial de Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan, quien también fue detenida en el marco de los operativos del 20 de mayo. Hasta el momento se desconoce su situación jurídica.

Información en desarrollo...

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