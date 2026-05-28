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Mario Delgado se presenta en el Canal Once para proponer mesa de diálogo con estudiantes del IPN

La administración envió representantes de Educación y Gobernación a las inmediaciones de la emisora

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Mario Delgado anunció un aumento salarial del 9% en el salario de los maestros del Estado. | Presidencia
El paro estudiantil en el IPN afecta las transmisiones de Canal Once, según informó el titular de la Secretaría de Educación Pública. | Presidencia

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó este 27 de mayo que funcionarios de la Segob y de la dependencia acudieron a las inmediaciones del Canal Once para buscar contacto con estudiantes del IPN en paro y generar condiciones para una mesa de diálogo directa con la secretaria de Gobernación y el propio secretario.

Esta mesa de diálogo con estudiantes del IPN tiene el objetivo de atender una por una las demandas del pliego petitorio y destrabar una controversia que también afecta las transmisiones del canal.

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En un mensaje en video compartido en sus redes sociales, Delgado dijo que Canal Once “ya restableció la mayor parte de su producción y transmisiones desde sedes alternas, aunque pidió respetar el derecho de sus trabajadores y de las audiencias. El funcionario sostuvo en ese mismo mensaje que la libre manifestación de ideas no puede llevar al cierre de medios de comunicación como el Once.

Delgado explicó que la reunión buscada con los estudiantes forma parte del compromiso de dialogar directamente con quienes mantienen el paro. También señaló que el domingo previo se entregó a los alumnos un documento con planteamientos para avanzar en una agenda amplia para el Instituto.

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El Gobierno plantea una mesa resolutiva y descarta responder todo en una sola carta

El secretario de Educación Pública criticó el cierre del medio de comunicación. Crédito: X/@mario_delgado

Según Delgado, las respuestas al pliego petitorio incluyen asuntos de distinta naturaleza: algunas demandas requieren presupuesto, otras cambios institucionales y otras una consulta amplia a la comunidad. Por esa razón, afirmó, “es imposible responderlas en una sola carta.

El secretario de Educación Pública mantuvo la propuesta de instalar una mesa de diálogo ordenada y con carácter resolutivo. De acuerdo con Delgado, ese mecanismo busca garantizar acuerdos y definir una estrategia que impulse a la institución.

En su mensaje, el funcionario se dirigió a toda la comunidad politécnica. Dijo que el propósito es trabajar y atender “una por una” las demandas contenidas en el pliego entregado por los estudiantes.

Delgado también encuadró la discusión en la función histórica del IPN. Según el secretario, en un contexto internacional que calificó como complejo y en el que, dijo, se amenaza la soberanía nacional, conviene recordar que la institución fue creada por el presidente Lázaro Cárdenas para fortalecer esa soberanía desde la ciencia y la técnica.

El director del IPN ordenó extinguir el Patronato Corazón Guinda y Blanco

SEP, educación superior, universidades
El director del IPN ordenó la extinción del Patronato Corazón Guinda y Blanco tras un nuevo convenio con la Fundación Politécnico. Crédito: Cuartoscuro

Otro de los anuncios del mensaje fue la decisión sobre el Patronato Corazón Guinda y Blanco. Delgado informó que el director del IPN le comunicó que ya ordenó el inicio de su extinción, luego de la firma de un nuevo convenio con la Fundación Politécnico. Afirmó que el proceso se realizará de manera transparente y conforme a la ley. Agregó que habrá acompañamiento del SAT para resguardar el patrimonio que, dijo, pertenece a la comunidad.

Sobre la disputa en torno a Canal Once, Delgado insistió que el canal “es la voz del Politécnico y de muchas y muchos mexicanos, y añadió que también debe respetarse el derecho de las audiencias.

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