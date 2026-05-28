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David Faitelson asegura que Julio Ibáñez estará con TUDN en el Mundial 2026 y aclara porqué guardó silencio sobre el caso

El analista deportivo expresó su opinión sobre las recientes novedades del caso del “Profe” Ibáñez y aseguró que estará en México muy pronto

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David Faitelson asegura que Julio Ibáñez estará con TUDN en el Mundial 2026 y aclara porqué guardó silencio sobre el caso (Capturas de pantalla)
David Faitelson asegura que Julio Ibáñez estará con TUDN en el Mundial 2026 y aclara porqué guardó silencio sobre el caso (Capturas de pantalla)

Julio Ibáñez, reportero de TUDN, lleva alrededor de dos meses varado en Sudáfrica debido al proceso legal que afronta tras ser arrestado. El periodista fue detenido mientras realizaba una transmisión en Instagram, desde entonces, el comunicador junto con su camarógrafo Danny García están sujetos a un juicio ante las autoridades sudafricanas, en consecuencia no pueden viajar a México hasta recibir una condena y arreglar su situación legal.

Uno de los periodistas que alzó la voz por primera vez al respecto del caso fue David Faitelson, el colaborador de Televisa lamentó que el Profe Ibáñez fuera “abandonado” por las autoridades mexicanas y exigió la pronta intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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Ahora que se realizó la primera audiencia del caso de Julio Ibáñez, Faitelson emitió una postura y explicó la razón por la que guardó silencio al respecto del tema. Pues desde marzo dejó de opinar en redes sobre lo que estaba afrontando su colega, con la actualización legal del reportero de cancha, el analista deportivo aseguró que muy pronto estará en México.

Faitelson criticó a la SRE por no ayudar a Julio "El Profe" Ibáñez por su problema legal en Sudáfrica (IG/ @julioiba)
David Faitelson anunció el regreso de Julio Ibáñez y afirmó que el reportero está considerado para la cobertura de la Copa Mundial 2026 (IG/ @julioiba)

Qué dijo Faitelson sobre Julio Ibáñez

David Faitelson anunció el regreso de Julio Ibáñez y afirmó que el reportero está considerado para la cobertura del Mundial 2026, por lo que acabó con los rumores que lo ponían fuera de la cobertura mundialista, pues surgieron versiones erróneas que hablaban de que el comunicador volvería a prisión

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“Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Esta asignado para trabajar en el Mundial”, en una publicación en X sobre el caso que involucró al periodista deportivo.

También explicó el silencio que mantuvieron él y sus colegas en torno al tema. Faitelson señaló que “si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados”, una frase que ubicó el caso en un terreno legal y que dio a entender que existieron restricciones para hablar públicamente mientras avanzaba el proceso.

David Faitelson habló sobre el caso de Julio Ibáñez (X/ @DavidFaitelson_)
David Faitelson habló sobre el caso de Julio Ibáñez (X/ @DavidFaitelson_)

Caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

Julio Ibáñez enfrenta una posible reducción de cargos en Sudáfrica y deberá esperar hasta el 2 de junio para conocer la sanción que le impondría el juez, un fallo que podría resolverse solo con una multa y abrir la puerta a su regreso a México, según informó AS México.

La primera audiencia del caso se realizó este miércoles 27 de mayo, ahí se conoció que la defensa legal de Ibáñez y del camarógrafo Danny García habría conseguido que la acusación se redujera a un solo delito, según AS México, aunque no se reveló cuál se mantiene vigente.

El juez a cargo habría decidido tomarse una semana para fijar la sanción correspondiente. De acuerdo con esa versión, la pena podría saldarse con el pago de una multa, lo que permitiría que ambos comunicadores de TUDN dejen el país africano.

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