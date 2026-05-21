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¿Pueden anularse elecciones en México por intervención extranjera? El Congreso está a punto de debatirlo

Diputados y senadores sesionarán en Extraordinario para votar cuatro decretos, tres de ellos en materia electoral, incluida una nueva causal de nulidad

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El Congreso de la Unión discutirá cuatro iniciativas que incluyen modificaciones al Poder Judicial y al marco electoral, abordando temas sobre candidaturas, nulidad de elecciones por injerencia foránea y procedimientos de impugnación. (Infobae-Itzallana)
El Congreso de la Unión discutirá cuatro iniciativas que incluyen modificaciones al Poder Judicial y al marco electoral, abordando temas sobre candidaturas, nulidad de elecciones por injerencia foránea y procedimientos de impugnación. (Infobae-Itzallana)

La Cámara de Diputados y el Senado de la República se alistan para celebrar un Período Extraordinario de Sesiones, convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En la agenda legislativa figuran cuatro iniciativas de decreto, tres de las cuales tocan directamente el sistema electoral mexicano.

La convocatoria establece que ambas cámaras conocerán los motivos que originaron el llamado a sesionar fuera del calendario regular, antes de proceder al debate y votación de los asuntos listados.

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¿Qué se va a votar?

Los cuatro puntos que ocuparán a legisladores son los siguientes:

  • Reforma al Poder Judicial. Una iniciativa del Ejecutivo Federal propone modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma judicial.
  • Integridad en candidaturas. El Ejecutivo también impulsa cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo declarado de garantizar la integridad en el registro de candidaturas.
  • Nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera. El diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 41, fracción VI de la Constitución, añadiendo un inciso d) que introduciría, por primera vez a nivel constitucional, la intervención extranjera como causa de nulidad de una elección.
  • Ajustes al sistema de impugnación electoral. Una segunda iniciativa de Monreal busca reformar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, precisando las causales de nulidad tanto de votación recibida en casilla como de elecciones federales en su conjunto.
@letroblesrosa
@letroblesrosa

La pieza más polémica: anular comicios por injerencia foránea

El punto que concentra mayor atención política es la propuesta de constitucionalizar la nulidad de elecciones por intervención extranjera. De aprobarse, los tribunales electorales contarían con un nuevo instrumento legal para invalidar procesos comiciales en los que se acredite injerencia de actores externos, algo que hasta ahora no está contemplado de forma explícita en la Carta Magna.

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La iniciativa complementaria —la reforma a la ley de medios de impugnación— definiría los mecanismos procesales concretos para hacer valer esa nueva causal ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Un paquete legislativo de alto impacto

En conjunto, el paquete que se discutirá en el Extraordinario toca tres de los pilares del sistema político mexicano: el Poder Judicial, el acceso a candidaturas y las reglas de validez de las elecciones. La agenda legislativa se perfila intensa, en un contexto en que el Congreso ya ha acumulado una serie de reformas estructurales de alto calado en los últimos meses.

Las fechas concretas de las sesiones y el orden del día detallado serán dados a conocer una vez que la Presidencia del Congreso informe formalmente sobre los motivos de la convocatoria.

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