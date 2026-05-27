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El fraude de 7 millones de dólares que el CJNG cometió para importar combustible ilegal desde Estados Unidos

Una investigación de Reuters exponen una trama que involucra ventas a empresas mexicanas, con intervenciones recientes de autoridades de Estados Unidos

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Un reportaje internacional vincula a una empresa con sede en Houston con una red que habría evadido aranceles utilizando documentación incorrecta, lo que motivó operaciones judiciales y revisiones fiscales en ambos países. (Infobae-Itzallana)
Un reportaje internacional vincula a una empresa con sede en Houston con una red que habría evadido aranceles utilizando documentación incorrecta, lo que motivó operaciones judiciales y revisiones fiscales en ambos países. (Infobae-Itzallana)

Una empresa comercializadora de combustible con sede en Houston está en el centro de una investigación binacional por presunto contrabando de combustible vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con un reportaje especial de la agencia Reuters publicado este miércoles.

Según el medio, cuatro documentos de seguridad del gobierno mexicano —elaborados en marzo y abril de 2026 y cuya autenticidad fue confirmada por fuentes oficiales— señalan a Ikon Midstream como una de las “piezas centrales” de una red delictiva ligada al cártel. La Fiscalía General de la República (FGR) habría abierto una investigación formal contra la empresa “con base en testimonios, documentos y vigilancia”, según uno de los documentos citados por Reuters.

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El esquema: diesel disfrazado de lubricante

De acuerdo con la investigación periodística, la trama consiste en importar diésel, gasolina y nafta desde Estados Unidos y Canadá hacia México declarándolos como lubricantes en la documentación aduanera. Esto permitiría evadir un elevado arancel de importación que México aplica a los combustibles.

Reuters documentó que Ikon Midstream utilizó códigos arancelarios incorrectos correspondientes a lubricantes en al menos cuatro envíos realizados en 2025 a bordo de los buques cisterna Torm Agnes y Torm Louise. La propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) confirmó al medio que el código utilizado por la empresa no corresponde al diésel ni a la nafta.

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Después de que Reuters le informara sobre la postura de la CBP, Ikon Midstream reconoció los errores en sus declaraciones de exportación, aunque los calificó como “menores e involuntarios” y afirmó no haber tenido intención de evadir aranceles.

Una compañía petrolera estadounidense señaló que los códigos arancelarios incorrectos utilizados para envíos a México se debieron a interpretaciones equivocadas en el relleno de formularios aduaneros y negó una maniobra intencional para evadir impuestos comerciales. (Imagen Ilustrativa)
Una compañía petrolera estadounidense señaló que los códigos arancelarios incorrectos utilizados para envíos a México se debieron a interpretaciones equivocadas en el relleno de formularios aduaneros y negó una maniobra intencional para evadir impuestos comerciales. (Imagen Ilustrativa)

Clientes fantasma y direcciones inexistentes

Otro hallazgo central del reportaje es la naturaleza opaca de los clientes mexicanos de la empresa. Azteca Cone e Intanza —las dos empresas que aparecen como compradoras del combustible— no tienen número de teléfono, sitio web, presencia en redes sociales ni dirección física verificable.

Cuando periodistas de Reuters viajaron a la dirección de Azteca Cone en Monterrey, encontraron una empresa metalúrgica cuyos empleados nunca habían escuchado hablar de esa compañía. Asimismo, ambas firmas fueron suspendidas del registro de importadores del SAT en marzo de 2025, menos de un mes después de la llegada del Torm Agnes a México.

Según el reporte, 12 de los 15 socios comerciales mexicanos de Ikon Midstream también fueron suspendidos del registro de importaciones por la autoridad tributaria mexicana.

Fuente: Datos de seguimiento de buques cisterna, informe de ReutersShariq Khan, Stefanie Eschenbacher, Stephen Eisenhammer
Fuente: Datos de seguimiento de buques cisterna, informe de ReutersShariq Khan, Stefanie Eschenbacher, Stephen Eisenhammer

Allanamiento en Houston y demanda contra Reuters

El 14 de abril de 2026, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional del DHS ejecutó una orden de allanamiento en las oficinas de Ikon Midstream en Houston, confirmando que se trata de “una investigación en curso sobre actividades delictivas”.

Pese a ello, el director ejecutivo de la empresa, Rhett Kenagy, negó que existiera “ni una sola prueba documental” que respaldara las acusaciones. En noviembre pasado, Ikon Midstream demandó a Reuters por difamación ante un tribunal de Texas. La agencia de noticias indicó que respalda su información y está impugnando la demanda.

Según estimaciones del gobierno estadounidense, el contrabando de combustible se ha convertido en la segunda mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, solo detrás del narcotráfico.

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