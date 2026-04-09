México

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

El cruce ilegal tiene un diámetro de 79 metros

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El cruce ilegal tiene una profundidad de 4.5 metros. Crédito: Gabinete de Seguridad
El cruce ilegal tiene una profundidad de 4.5 metros. Crédito: Gabinete de Seguridad

En una operación conjunta, autoridades federales y estatales inhabilitaron un túnel con 79 metros de diámetro en Nogales, Sonora, el cual presuntamente buscaba ser utilizado para el cruce ilegal de migrantes hacia Estados Unidos, sin embargo, no contaba con salida hacia el exterior.

La acción derivó de trabajos de inteligencia realizados por el Gabinete de Seguridad, con participación de la Secretaria de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad de Sonora (SSP), según el comunicado emitido este 9 de abril de 2026.

Autoridades detallaron que la operación fue realizada mediante una orden de cateo en el inmueble, la cual fue autorizada por un juez.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona presuntamente vinculada a actividades de contrabando y tráfico de personas, de la cual no ha sido revelada su identidad, pero es señalado como integrante de un grupo delictivo con operaciones delictivas en la región.

Además, se reportó que en el sitio fueron asegurados cartuchos útiles de arma de fuego.

La infraestructura clandestina tiene una profundidad de 4.5 metros.

Información en desarrollo...

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