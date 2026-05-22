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Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

El sujeto capturado fue identificado como operador de la estructura delictiva

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Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora
Fueron capturados un hombre y una mujer (FGR)

Un par de sujetos identificados como presuntos integrantes del grupo criminal Los Salazar, fueron detenidos en Sonora. El hombre y la mujer capturados son acusados de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de personas.

Se trata de Jesús “N” y Claudia “N”, quienes según las investigaciones de las autoridades serían miembros de un grupo delictivo dedicado al tráfico de personas migrantes y trasiego de drogas.

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Cabe destacar que el grupo delictivo Los Salazar es una estructura que ha sido relacionada con el Cártel de Sinaloa. Mientras que el reporte de la Fiscalía General de la República (FGR), compartido el 21 de mayo, señala que las autoridades logaron identificar dos inmuebles en el municipio de Nogales.

En los puntos de interés habría actividades consistentes en reuniones y planes para la realización de actividades ilícitas.

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Primer plano de las manos de una mujer unidas por esposas metálicas, mostrando la textura de la piel y el brillo del metal.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo anterior, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llegaron a los domicilios ubicados en las colonias Las Praderas y Del Rosario, lo que resultó en la detención de los sujetos mencionados.

“Se identificó que en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México operaba una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas, con zona de influencia en Sonora”, es parte de lo compartido por la institución encabezada por Ernestina Godoy.

Luego de la detención de Jesús y Claudia, los dos individuos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que sea definida su situación.

Los reportes periodísticos refieren que Los Salazar fungen como un brazo armado del también llamado Cártel del Pacífico. De igual manera, los informes señalan que el sujeto capturado sería un operador del grupo Los Salazar, mientras que la mujer capturada sería su pareja uy mano derecha.

Procesan a líder de célula de Los Salazar

Por su parte, el 3 de febrero pasado fue informado que Jesús Iván “N”, alias El Chino Arce, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de alto impacto, entre ellos el ataque armado en una fiesta de XV años que resultó en la muerte de ocho personas, además de otras 25 lesionadas, hechos registrados en diciembre de 2023 en Ciudad Obregón.

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Marina y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
El sujeto detenido en Ciudad Obregón (FGE Sonora)

El hombre fue identificado como jefe de una célula de Los Salazar. La Fiscalía de Sonora detalló que dicho sujeto fue procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en contra de ocho personas; por tentativa de homicidio calificado en contra de 25 personas, así como asociación delictuosa.

Aunado a lo anterior, por una segunda causa penal, al Chino Arce se le investiga por su presunta responsabilidad en tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de privación ilegal de la libertad agravada, en contra de una persona identificada como Rafael “N”.

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