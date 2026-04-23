Con apoyo de Interpol, cae en Sonora mujer buscada por EEUU por tráfico de fentanilo y armas

Alejandra Estefanía “N” fue detenida en Nogales, Sonora, por la AMIC y autoridades federales, con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa. (AMIC)

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvo este miércoles 22 de abril a Alejandra Estefanía “N” en la colonia Obrera de Nogales, Sonora, tras una operación coordinada con autoridades federales y el apoyo de Interpol-México.

La mujer enfrenta una orden de extradición a Estados Unidos por delitos de tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa, luego de ser vinculada como integrante de un grupo con presencia regional y proyección transfronteriza.

Aunque no se especificó qué grupo delictivo sería, por el mismo mapa criminal se piensa que estaría vinculada al Cártel de Sinaloa, cuyos brazos armados tienen fuerte presencia en dicha región.

Al momento de su captura, las autoridades la encontraron en posesión de narcótico, cuando estaba a bordo de una camioneta GMC Sierra blanca.

En espera de su extradición

Alejandra Estefanía “N” fue detenida en Nogales, Sonora, por la AMIC y autoridades federales, con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa. (AMIC)

Las labores de inteligencia de campo y gabinete de la AMIC permitieron ubicar a la acusada, quien se encontraba a bordo de un vehículo tipo pick up GMC Sierra, color blanco.

Tras su captura, personal de la AMIC coordinó el cumplimiento de la orden judicial con Interpol, que depende de la Fiscalía General de la República (FGR). Alejandra Estefanía “N” fue trasladada de inmediato al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, donde permanece en espera de su posible extradición a Estados Unidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGE) refrendó su compromiso de fortalecer la coordinación internacional y combatir de manera frontal las estructuras delictivas que operan en la región. El operativo, señalaron las autoridades, respondió a la prioridad de desarticular las redes responsables del tráfico de fentanilo y armas hacia territorio estadounidense.

(AMIC)

La autoridad estatal confirmó que la imputada mantiene vínculo directo con su hermano, Yahir Alejandro “N”, quien era señalado como objetivo prioritario y detenido el 8 de enero.

El 20 de ese mes, Yahir Alejandro fue extraditado a Estados Unidos por delitos de la misma naturaleza, lo que reforzó las líneas de investigación abiertas sobre la estructura criminal familiar.

Hermano de la detenida, ya también extraditado a EEUU. (AMIC)

El corredor Sonora-Arizona

Durante el último año, los puertos fronterizos de Nogales entre Sonora y Arizona concentraron los mayores decomisos de fentanilo que buscan ingresar a Estados Unidos.

Datos oficiales señalan que, en 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó la incautación de alrededor de cinco mil 300 libras de fentanilo, equivalentes a dos mil 404 kilos, lo que representó 59% menos respecto a 2024.

Apenas el pasado 20 de enero, la autoridad federal estadounidense decomisó 111 mil píldoras de fentanilo en una sola revisión.

Autoridades mexicanas y estadounidenses han sostenido que la cooperación bilateral ha permitido contener el flujo de opioides sintéticos y la expansión de redes criminales.

El fentanilo es un opioide que actúa directamente sobre el sistema nervioso central y puede causar depresión respiratoria, pérdida de la conciencia y muerte incluso en dosis pequeñas. Además, genera dependencia física y psicológica, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, especialmente cuando se mezcla con otras sustancias.