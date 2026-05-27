Inauguran baños inteligentes para el Mundial 2026: dónde están ubicados, precios y cómo usarlos

A casi dos semanas de que empiece el Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México presentó los baños inteligentes como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA, iniciativa encabezada por Clara Brugada, titular del gobierno capitalino. Estos sanitarios buscan mejorar la experiencia tanto de los habitantes de la ciudad como de los visitantes, con instalaciones modernas, seguras y de acceso universal.
Este martes 26 de mayo, las autoridades realizaron un recorrido en la Zona Rosa de la CDMX, donde entregaron una serie de obras para mejorar las condiciones turísticas de este corredor ampliamente visitado por nacionales y extranjeros.
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Los sanitarios inteligentes iniciarán operaciones en 26 puntos estratégicos de la ciudad a partir de este año. Los sanitarios se ubican en zonas de alta afluencia, como la Zona Rosa, en la colonia Juárez, y estarán cercanos a recintos deportivos y áreas turísticas.
Este elemento corresponde a la instalación de nuevos baños inteligentes en la Ciudad de México. (X/@Vicente_Galvez)
Dónde están los baños inteligentes en la CDMX para el Mundial 2026
Las primeras unidades se encuentran en la Zona Rosa, uno de los polos culturales y turísticos más importantes de la capital. El proyecto contempla instalar sanitarios en diferentes puntos de la ciudad, priorizando las zonas donde más personas se concentran. A lo largo del año se ampliará la cobertura conforme aumente la demanda, de acuerdo con lo que explicó Clara Brugada.
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“Este año empezamos con 26, pero vamos a ir mejorando a lo largo y ancho de la ciudad. Empezamos en esta zona, pero no se quedan aquí, van a estar demandados a lo largo y ancho de la ciudad y sí, sí tenemos el proyecto de multiplicarnos a lo largo y ancho de la Ciudad de México”, compartió la jefa de gobierno.
Precios y cómo funcionan los baños inteligentes en la CDMX
El uso de estos baños inteligentes tiene un precio fijo de 7 pesos. Para ingresar, los usuarios podrán pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, también se aceptarán tarjetas bancarias o de programas sociales Bienestar, por último la opción a implementar será el cobro en efectivo, pero las autoridades priorizarán el uso de pagos electrónicos.
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El mecanismo de pago fue diseñado para no excluir a ningún grupo y asegurar el acceso universal. Entre las características principales de los sanitarios se encuentran:
- Sistema de limpieza automática después de cada uso
- Iluminación con sensores internos y externos
- Mecanismos de bajo consumo para ahorro de agua
- Accesibilidad universal para personas con discapacidad
La estancia permitida en el interior será regulada para evitar saturaciones y mantener la limpieza. Se han establecido normas puntuales para preservar la funcionalidad y condiciones óptimas de higiene.
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El despliegue de este servicio implica una mejora notable en la infraestructura urbana de la Ciudad de México. Según expuso Clara Brugada, la meta es ofrecer espacios sanitarios dignos y accesibles, alineados con los estándares internacionales y pensados tanto para la población local como para quienes visitarán la capital durante el Mundial 2026.
La implementación de tecnología avanzada aporta eficiencia, mayor higiene y permite atender la alta demanda esperada durante el evento. También refuerza la imagen de la ciudad como un referente en innovación y hospitalidad ante la mirada internacional.
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