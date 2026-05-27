México

Inauguran baños inteligentes para el Mundial 2026: dónde están ubicados, precios y cómo usarlos

Clara Brugada encabezó el evento y detalló que los sanitarios están programados para el ahorro de agua, así como brindar espacios seguros

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Baño público de acero inoxidable con paneles decorados y un cartel blanco que anuncia la inauguración de obras en la Zona Rosa de la Ciudad de México
El Gobierno de la Ciudad de México inaugura baños públicos inteligentes en la Zona Rosa, parte de las mejoras urbanas rumbo al Mundial de Fútbol 2026. (Jefatura Gobierno CDMX)

A casi dos semanas de que empiece el Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México presentó los baños inteligentes como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA, iniciativa encabezada por Clara Brugada, titular del gobierno capitalino. Estos sanitarios buscan mejorar la experiencia tanto de los habitantes de la ciudad como de los visitantes, con instalaciones modernas, seguras y de acceso universal.

Este martes 26 de mayo, las autoridades realizaron un recorrido en la Zona Rosa de la CDMX, donde entregaron una serie de obras para mejorar las condiciones turísticas de este corredor ampliamente visitado por nacionales y extranjeros.

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Los sanitarios inteligentes iniciarán operaciones en 26 puntos estratégicos de la ciudad a partir de este año. Los sanitarios se ubican en zonas de alta afluencia, como la Zona Rosa, en la colonia Juárez, y estarán cercanos a recintos deportivos y áreas turísticas.

Este elemento corresponde a la instalación de nuevos baños inteligentes en la Ciudad de México. (X/@Vicente_Galvez)

Dónde están los baños inteligentes en la CDMX para el Mundial 2026

Las primeras unidades se encuentran en la Zona Rosa, uno de los polos culturales y turísticos más importantes de la capital. El proyecto contempla instalar sanitarios en diferentes puntos de la ciudad, priorizando las zonas donde más personas se concentran. A lo largo del año se ampliará la cobertura conforme aumente la demanda, de acuerdo con lo que explicó Clara Brugada.

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“Este año empezamos con 26, pero vamos a ir mejorando a lo largo y ancho de la ciudad. Empezamos en esta zona, pero no se quedan aquí, van a estar demandados a lo largo y ancho de la ciudad y sí, sí tenemos el proyecto de multiplicarnos a lo largo y ancho de la Ciudad de México”, compartió la jefa de gobierno.

Varias personas asisten a la inauguración de un moderno baño público metálico con patrones florales coloridos; un hombre habla por un micrófono
El Gobierno de la Ciudad de México inaugura baños inteligentes en la Zona Rosa, preparando la infraestructura urbana para el Mundial 2026. (Jefatura Gobierno CDMX)
Grupo de personas en un evento al aire libre junto a un módulo de baño público inteligente de metal, con una decoración colorida de flores y animales
Miembros del Gobierno de la Ciudad de México presentan los nuevos baños inteligentes en la Zona Rosa, una mejora de infraestructura anticipándose al Mundial 2026. (Jefatura Gobierno CDMX)

Precios y cómo funcionan los baños inteligentes en la CDMX

El uso de estos baños inteligentes tiene un precio fijo de 7 pesos. Para ingresar, los usuarios podrán pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, también se aceptarán tarjetas bancarias o de programas sociales Bienestar, por último la opción a implementar será el cobro en efectivo, pero las autoridades priorizarán el uso de pagos electrónicos.

Interior de un baño público moderno con paredes de acero inoxidable, un cambiador de bebé blanco desplegado a la izquierda y un inodoro metálico a la derecha
El Gobierno de la Ciudad de México ha inaugurado baños inteligentes, como el mostrado con cambiador y accesorios de acero inoxidable, en la Zona Rosa como parte de los preparativos para el Mundial 2026. (Jefatura Gobierno CDMX)

El mecanismo de pago fue diseñado para no excluir a ningún grupo y asegurar el acceso universal. Entre las características principales de los sanitarios se encuentran:

  • Sistema de limpieza automática después de cada uso
  • Iluminación con sensores internos y externos
  • Mecanismos de bajo consumo para ahorro de agua
  • Accesibilidad universal para personas con discapacidad
Un baño público inteligente de acero inoxidable con inodoro, barras de apoyo, y dispensadores de papel en un espacio moderno y metálico
El Gobierno de la Ciudad de México ha inaugurado baños inteligentes programados para el ahorro de agua (Jefatura Gobierno CDMX)

La estancia permitida en el interior será regulada para evitar saturaciones y mantener la limpieza. Se han establecido normas puntuales para preservar la funcionalidad y condiciones óptimas de higiene.

Primer plano de una persona lavándose las manos bajo un grifo de un lavabo moderno de acero inoxidable. Se aprecian manos, brazos tatuados y un reloj
Una persona se lava las manos en uno de los nuevos baños inteligentes inaugurados por el Gobierno CDMX en la Zona Rosa (Jefatura Gobierno CDMX)

El despliegue de este servicio implica una mejora notable en la infraestructura urbana de la Ciudad de México. Según expuso Clara Brugada, la meta es ofrecer espacios sanitarios dignos y accesibles, alineados con los estándares internacionales y pensados tanto para la población local como para quienes visitarán la capital durante el Mundial 2026.

La implementación de tecnología avanzada aporta eficiencia, mayor higiene y permite atender la alta demanda esperada durante el evento. También refuerza la imagen de la ciudad como un referente en innovación y hospitalidad ante la mirada internacional.

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