Ahora van en defensa de Maru Campos, convocan marcha ciudadana y del PAN en Chihuahua: día, fecha y hora

Convocan a marcha para mostrar respaldo a la gobernadora de Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el avance de Morena en su estrategia contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (Maru Campos), así como la reciente citación de la Fiscalía General de la República (FGR), donde tendrá que comparecer el 27 de mayo por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en el estado fronterizo, la convocatoria de una marcha para mostrar respaldo a la mandataria no se ha hecho esperar.

Detalles sobre la marcha en respaldo a Campos

Tras el llamado del PAN para respaldar a Campos, este martes 26 se emitió una convocatoria ciudadana la cual tiene el objetivo de que los chihuahuenses “muestren apoyo” a la gobernadora, misma que se desarrollará en dos municipios del estado:

PUBLICIDAD

Ciudad Juárez , 9:00 de la mañana en las instalaciones de la FGR.

Chihuahua, 9:00 de la mañana en la FGR sobre avenida Universidad.

La cita es una hora antes de que la mandataria de Chihuahua se presente en las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Juárez, con la “finalidad de recabar su entrevista en calidad de testigo” por el caso CIA.

Convocan marcha para respaldar a Maru Campos. (Imagen: redes sociales)

Cabe destacar que la dependencia también citó al exfiscal César Jáuregui Moreno, quien renunció al cargo por omisiones ante la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.

PUBLICIDAD

Morena presiona a Maru Campos

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio a conocer la tarde de este martes la recepción de la solicitud de “juicio político” en contra de la gobernadora de Chihuahua, la cual fue hecha por diputados del Congreso de ese estado, el trámite deberá ratificarse a más tardar el 29 de mayo para que surta efecto y se inicia el procedimiento.

Por su parte, Ariadna Montiel desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, habría adelantado la noticia, advirtiendo que seguirán con las acciones en contra de Maru Campos, a quien han llegado a calificar de “traidora a la patria”:

PUBLICIDAD

“El juicio político se ha presentado y ya esperaremos que la Cámara de Diputados le dé procedimiento, como ya conocemos. Respecto a las firmas, se empezaron a recolectar el fin de semana y están apenas empezamos. Entonces, vamos a seguir con ello".

Kenia López Rabadán dio a conocer la recepción de la solicitud de juicio político en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por el caso CIA- (Crédito: Cámara de Diputados)

Acusan “persecución política” por cita en la Fiscalía

Luego de que el sábado se diera a conocer que la FGR citó a Maru Campos para que proporcione su testimonio respecto al ya conocido caso CIA, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, salió en su defensa y acusó al gobierno de ejercer “persecución política” en contra de la mandataria.

PUBLICIDAD

Destacó que la acción de la gobernadora se enmarca en “el delito de haber desmantelado un narcolaboratorio”, mientras que, a personajes como Rubén Rocha Moya -gobernador con licencia de Sinaloa-, quien es “acusado por una corte (de Estados Unidos) de cogobernar con el crimen organizado, no se le toca ni con el pétalo de una rosa”.