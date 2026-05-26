EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 26 de mayo

En pocas líneas:
06:18 hsHoy
El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.
06:17 hsHoy
México enfrentará este martes 26 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, altas temperaturas y fuertes rachas de viento en distintos estados del país, de acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).