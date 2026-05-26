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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 26 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

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En pocas líneas:

06:18 hsHoy

Previsión meteorológica del tiempo en Ciudad de México para este 26 de mayo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

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06:17 hsHoy

Lluvias intensas, calor extremo y riesgo de tornados: así afectará el clima este martes 26 de mayo en México

Fuertes tormentas y onda de calor golpearán varias regiones del país

México enfrenta jornada de lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos.
México enfrenta jornada de lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos.

México enfrentará este martes 26 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, altas temperaturas y fuertes rachas de viento en distintos estados del país, de acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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