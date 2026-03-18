Detienen en Sonora a “El Sapo”, objetivo prioritario acusado de tráfico de droga a EEUU y ligado al Cártel de Sinaloa

Marco Antonio "N", alias "Sapo", fue detenido en Nogales, Sonora, por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, vinculado a privación ilegal de la libertad y otros delitos en la región fronteriza (FGJES)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de Marco Antonio “N”, alias El Sapo, considerado un objetivo prioritario en el municipio de Nogales. La aprehensión ocurrió el 16 de marzo, tras una investigación que involucró trabajo de gabinete y campo por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

El detenido es señalado por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad cometido en 2020. Además, la autoridad cuenta con información de inteligencia que lo relaciona con tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos, así como con hechos de homicidio y privación de la libertad en contra de grupos rivales.

Las autoridades trasladaron al imputado al Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición del juez competente. Todo el operativo se ejecutó sin detonaciones de arma de fuego, según comunicó la Fiscalía.

La detención de Marco Antonio “N” se suma a la captura previa de Francisco Ernesto “N”, alias Neto, el 18 de octubre de 2025. En esa ocasión, la operación contó con el respaldo de la Secretaría de Marina y ambos casos están vinculados a la misma causa penal.

"El Sapo" fue ubicado tras labores de gabinete y campo (Policía Municipal de San Luis Río Colorado/Ilustrativa)

Actualmente, Marco Antonio “N” ya compareció en audiencia inicial. La Fiscalía precisó que, una vez transcurrido el término constitucional, el juez reanudará la audiencia para determinar su vinculación a proceso.

La institución subrayó, en su

su postura: “Refrendamos nuestro compromiso de combatir a quienes atentan contra la seguridad de la sociedad”. La Fiscalía insiste en que mantendrá operativos para enfrentar a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de la población.

Las investigaciones y detenciones recientes forman parte de una estrategia sostenida para desarticular estructuras criminales en la región fronteriza. De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones buscan frenar delitos de alto impacto y reforzar la seguridad en Sonora.

Estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Por su parte, reportes periodísticos registran que El Sapo sería un integrante de una célula criminal conocida como Los Gigios, la cual cuenta con nexos con la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Ernesto "N" también fue detenido en Sonora (Semar)

Es importante recordar que el pasado 21 de octubre fue anunciado el arresto de Francisco Ernesto “N”, un sujeto de 50 años que, según datos obtenidos por Infobae México, es integrante de Los Gigios, una estructura delictiva que opera en Nogales y dedicada al tráfico de drogas y personas de México a EEUU.

Tanto la información compartida en octubre pasado como lo datos actuales coinciden respecto a la posible relación de los detenidos con Los Gigios.

Información compartida por Proceso y El Financiero también indica que El Sapo sería miembro de Los Gigios, cuyo líder fue sancionado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.