Dos hombres con 130 mil pastillas de fentanilo fueron detenidos tras una persecución en Nogales, Sonora

El comisario de seguridad del municipio confirmó los hechos y señaló que el decomiso tiene un peso aproximado de 13 kilos

Sujetos detenidos en Nogales.
Sujetos detenidos en Nogales. Crédito: Redes Sociales.

La detención de dos hombres con aproximadamente 130 mil pastillas de fentanilo en Nogales, Sonora, marcó un golpe relevante contra el tráfico de drogas sintéticas en la frontera norte de México.

El operativo, desarrollado por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Nogales en coordinación con fuerzas federales y estatales, se realizó el pasado 16 de febrero de 2026 tras una persecución derivada del reporte de robo de un vehículo.

Tras los hechos, el comisario de seguridad del municipio, Luis Arturo Corrales Ley, confirmó los hechos e informó detalles sobre cómo sucedió la detención, mediante un video compartido en redes sociales.

Localización y persecución del vehículo robado

Según el reporte hecho por el comisario municipal, el seguimiento inició luego de que agentes del Departamento de Vehículos Robados identificaron una camioneta blanca de la marca Chevrolet, modelo Tahoe, con reporte de robo emitido horas antes.

Al confirmar en la base de datos que coincidía con el vehículo buscado, los elementos intentaron detener a los ocupantes, quienes ignoraron las instrucciones y emprendieron la fuga.

Luis Arturo Corrales explicó que la persecución recorrió varias calles hasta que los sospechosos abandonaron la unidad y huyeron a pie, dejando las puertas abiertas.

Tras la huida, las autoridades comenzaron una persecución que terminó a pocos metros del lugar donde dejaron la camioneta.

Según las declaraciones de Corrales Ley, el apoyo de unidades cercanas y la coordinación por radio permitieron asegurar a los individuos en el perímetro inmediato.

Hallazgo de fentanilo en el vehículo asegurado

Captura del video donde el
Captura del video donde el comisario Corrales confirma el aseguramiento. Crédito: Facebook - Infonogales

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron una maleta en la que se localizaron 130 mil pastillas falsas de M30, mejor conocidas como pastillas de fentanilo.

El cargamento, que arrojó un peso aproximado de 13 kilogramos, quedó bajo resguardo y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, las autoridades reportaron que en el interior de la camioneta se localizaron cargadores abastecidos de arma larga.

Reportes de medios locales señalaron tras la cobertura del hecho que los sujetos fueron identificados como Jesús “N”, de 27 años de edad, y Michael “N”, de 20 años.

Hasta el momento las autoridades no han informado si los detenidos pertenecerían a algún grupo delictivo con operaciones en la región.

El comisario Corrales destacó que el aseguramiento resultó del trabajo coordinado de las distintas instancias de los tres niveles de gobierno, junto con la SEDENA y la Guardia Nacional y la SSPC.

Coordinación y estrategia de seguridad en Nogales

El operativo fue presentado como resultado de las estrategias trazadas en las mesas de seguridad que diariamente analizan la problemática delictiva en la región.

Corrales Ley subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para mantener y fortalecer la seguridad pública: “Vamos a seguir trabajando y eso ténganlo por seguro por siempre, para que cada día tengan una mejor seguridad en Nogales”.

La detención y aseguramiento de fentanilo se integró de inmediato a la investigación federal, mientras las autoridades locales reiteraron el compromiso de mantener acciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad de la ciudadanía en Nogales, Sonora.

