Cómo hacer un limpiador de vidrios casero con vinagre

Ingredientes que se tienen en casa bastan para limpiar vidrios y espejos de forma profunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Foro Científico Internacional sobre Higiene del Hogar, los riesgos de infección en el entorno doméstico crecen en lugar de disminuir, y las superficies de contacto frecuente —ventanas, espejos, puertas de vidrio— son puntos de transmisión que la mayoría de las personas subestima.

Atenderlas con regularidad es una medida de salud preventiva, no solo estética.

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El problema es que los limpiadores comerciales de vidrios suelen introducir en el hogar solventes, fragancias sintéticas y otros aditivos potencialmente nocivos.

El limpiador de vidrios casero es práctico, económico y de bajo riesgo frente a los productos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituirlos por fórmulas caseras con ingredientes simples es, según el Departamento de Ecología del Estado de Washington, de Estados Unidos, una forma práctica y económica de cuidar la calidad del aire interior y la seguridad de la familia.

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Por qué los limpiadores comerciales representan un riesgo en el hogar

Los aerosoles y líquidos comerciales para vidrios contienen compuestos que, con exposición repetida en espacios cerrados, afectan la calidad del aire que respiran quienes habitan el hogar.

Solventes, fragancias sintéticas y aditivos de formulación industrial son los componentes más frecuentes en estos productos, de acuerdo con un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

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Los aerosoles comerciales para vidrios contienen aditivos de formulación industrial que, con uso repetido en espacios cerrados, afectan la calidad del aire interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niños pequeños, adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables a los riesgos de contaminación en el entorno doméstico.

En hogares donde alguno de estos grupos está presente, reducir la exposición a químicos de limpieza es una medida de prevención concreta.

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Optar por alternativas caseras no implica sacrificar eficacia. De acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington, las fórmulas con ingredientes simples son efectivas para eliminar manchas y residuos comunes en vidrios y espejos, y su preparación no requiere conocimientos especiales ni equipos de protección.

Las ventanas y los espejos son superficies de contacto frecuente. Limpiarlas con regularidad es una medida de salud preventiva dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué superficies funciona y cuándo agregar un paso previo

El limpiador casero de vidrios es adecuado para la mayoría de las superficies de vidrio del hogar: ventanas interiores, espejos de baño, puertas de vidrio y vitrinas.

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Actúa contra manchas de agua, huellas de dedos y residuos de humedad, que son los tipos de suciedad más frecuentes en estas superficies.

En hogares con niños pequeños o adultos mayores, sustituir los limpiadores comerciales por fórmulas caseras es una forma de reducir la exposición a compuestos potencialmente nocivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ventanas exteriores con mayor acumulación de suciedad, los especialistas recomiendan un paso previo: lavar con agua tibia y unas gotas de jabón líquido para trastes, enjuagar bien y secar con una escobilla de goma. Solo entonces aplicar el limpiador de vinagre.

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Ese procedimiento afloja la mugre adherida y permite que la mezcla actúe sobre una superficie ya desbastada.

La receta: limpiador de vidrios con vinagre

Esta es la receta para un limpiador casero para vidrios de acuerdo con el Departamento de Ecología del Estado de Washington, Estados Unidos.

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Ingredientes

1 taza de vinagre blanco

1 taza de agua

Preparación

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Mezclar ambos ingredientes en una botella con atomizador.

Esta infografía detalla la preparación y uso de un limpiador de vidrios casero con vinagre y agua, una receta ecológica recomendada por el Departamento de Ecología del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modo de uso

Rociar la solución directamente sobre la superficie de vidrio. Limpiar frotando con un trapo sin pelusa.

Recomendaciones para usar cualquier producto de limpieza casero

Aunque los ingredientes de esta fórmula son de bajo riesgo, el Departamento de Ecología del Estado de Washington establece tres recomendaciones que aplican a cualquier producto de limpieza, incluidos los caseros.

Limpiar cuando los niños y las mascotas no estén en la habitación, para evitar el contacto accidental durante la aplicación. Leer y seguir las instrucciones de todos los productos antes de usarlos. Lavarse las manos con agua tibia y jabón al terminar.

El limpiador casero de vidrios es una manera de mantener espejos y ventanas relucientes al mismo tiempo que se cuida la salud y se ahorra dinero en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar el limpiador en casa también elimina el costo recurrente de los aerosoles comerciales y reduce la generación de envases de plástico.

La institución recomienda que la botella con atomizador se reutilice en cada preparación.

El vinagre blanco y el agua son fáciles de conseguir y su costo por uso es mínimo frente al de un producto comercial equivalente, de acuerdo con los especialistas.