Vinculan a proceso a líder de Los Medina, célula criminal que opera en Oaxaca

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de Juan “N”, un sujeto identificado como sucesor directo de J.L.M., alias El Contador, este último señalado como líder de la estructuro conocida como Los Medina.
A Jorge “N” se le acusa de los delitos de acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud. Un juez de control también le impuso prisión preventiva oficiosa y abrió un plazo de dos meses de investigación complementaria, según el reporte compartido el 26 de mayo.
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La investigación tuvo origen en la Fiscalía Federal en Oaxaca a partir de un desglose de actuaciones remitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual se puso a disposición del fiscal federal a la persona detenida junto con los objetos del delito asegurados.
El operativo se ejecutó durante un cateo en la colonia Unión y Progreso, en el municipio de Ocotlán de Morelos, a cargo de agentes Estatales de Investigación en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
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En el marco de ese cateo, las autoridades aseguraron nueve kilogramos 377 gramos de marihuana, 411 gramos cuatro miligramos de clorhidrato de cocaína y 554 gramos cuatro miligramos de clorhidrato de metanfetamina.
La inspección ministerial posterior amplió el decomiso: cuatro armas de fuego tipo fusil, cuatro armas cortas, cuatro armas largas tipo carabina, un silenciador, tres granadas de fragmentación, un lanzagranadas, 24 cargadores, 906 cartuchos y 12 básculas grameras, además de otros objetos del delito.
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Concluidas las diligencias, Juan “N” y la totalidad de los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Oaxaca, instancia que presentó el caso ante un juez de control y obtuvo la vinculación a proceso, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el término de dos meses para el desahogo de la investigación complementaria.
Captura de “El Contador”
Tras la detención en noviembre pasado de José L. M., alias “El Contador”, cuando intentó subir a la fuerza a una mujer a su camioneta fue registrada una reconfiguración interna en la célula criminal a la que pertenecía.
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La aprehensión de “El Contador” desató, ese mismo día, una cadena de homicidios dirigidos a integrantes de su círculo cercano. Pedro “N”, señalado como la mano derecha de José L. M., murió tras un ataque a balazos cuando circulaba en una camioneta Mazda en el trayecto entre Ocotlán de Morelos y Santa Catarina Minas. Vanesa “N”, quien lo acompañaba al momento del ataque, falleció horas después a causa de las heridas de arma de fuego recibidas en el mismo incidente.
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