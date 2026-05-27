Cámara de Diputados aprueba en lo general mover elección judicial a 2028

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028 y establecer nuevas reglas contra la injerencia extranjera en comicios, con341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones. La votación alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. La discusión en lo particular de los artículos reservados continúa este miércoles a las 9:00 de la mañana.
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