Hot Sale 2026: así detectas en segundos si una página es fraude, advierte Profeco

La Profeco ofrece una herramienta digital para saber si una tienda online es sospechosa o fraudulenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Hot Sale 2026, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advierte que los fraudes cibernéticos representan una de las amenazas más frecuentes para quienes compran en línea.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) presenta una herramienta digital que permite a las personas verificar si los sitios web de proveedores de comercio electrónico cumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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Este recurso facilita identificar, antes de cualquier compra en línea, si el comerciante ofrece los elementos necesarios para proteger los derechos de los usuarios.

Condusef y Profeco recomiendan consultar plataformas oficiales para prevenir fraudes al aprovechar promociones en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude cibernético es una de las principales amenazas en jornadas de descuentos

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones durante las compras electrónicas y subraya que los delitos digitales se han incrementado de forma sostenida en los últimos años, afectando tanto a nuevos compradores como a quienes ya tienen experiencia en el comercio electrónico.

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La Condusef señala que la transformación de los hábitos de consumo y el crecimiento del comercio digital en México han elevado el número de personas expuestas a este tipo de delitos.

La autoridad financiera enfatiza que, en cada edición del Hot Sale, aumentan los intentos de fraude mediante sitios web apócrifos, suplantación de identidad y engaños relacionados con métodos de pago.

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Utilizar herramientas de verificación y consultar recursos oficiales ayuda a reducir los riesgos de fraude, según las autoridades pertinentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monitoreo de Tiendas Virtuales: herramienta de la Profeco para proteger los derechos del consumidor

La Profeco tiene una herramienta digital de monitoreo para tiendas virtuales, dirigida a quienes buscan comprar en línea con mayor seguridad.

Esta plataforma permite identificar de forma sencilla si un comercio electrónico cumple con las disposiciones legales y ofrece garantías mínimas para proteger los derechos del consumidor, antes de realizar cualquier transacción.

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El monitoreo de Profeco permite a los usuarios filtrar por giro comercial, facilitando la búsqueda de comercios confiables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar la herramienta ’'Monitoreo de Tiendas Virtuales’', las personas pueden buscar la tienda virtual por nombre comercial, dirección electrónica o seleccionar el giro comercial correspondiente, como alimentos, bebidas alcohólicas, electrodomésticos, belleza y cuidado personal.

A través de un conjunto de categorías indicadas por la Procuraduría, el usuario puede saber en poco tiempo si la página es confiable o no para hacer una compra.

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Si la tienda digital no aparece en la base de datos, la dependencia invita a enviar un correo con el nombre comercial y la dirección electrónica a monitoreodetiendas@profeco.gob.mx, con el objetivo de ampliar el monitoreo y la vigilancia en el comercio en línea.

La Profeco y la Condusef promueven recursos para compras digitales seguras

El Hot Sale reúne a cientos de empresas que ofrecen promociones exclusivas a través de sus tiendas digitales.

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En este contexto, la Profeco y la Condusef recomiendan a los consumidores consultar los recursos oficiales antes de adquirir productos o servicios para evitar fraudes electrónicos.

La Profeco recomienda verificar que la tienda digital esté registrada y consultar los elementos de seguridad disponibles en la página.

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En caso de quejas por pagos con efectivo o tarjetas departamentales, la Profeco es la instancia responsable de atender a los consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante fraudes y estafas durante el Hot Sale

La autoridad financiera precisa que, en caso de disputas relacionadas con servicios financieros adquiridos durante el Hot Sale, las personas deben asegurarse de que la institución esté debidamente autorizada para recibir apoyo de la Condusef.

Quienes realicen pagos con efectivo, tarjetas prepagadas o departamentales deben dirigir sus quejas ante la Profeco.

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Antes de ingresar datos personales o bancarios, se recomienda revisar si la tienda virtual aparece en el monitoreo de Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la herramienta de Profeco permite a las personas detectar en segundos si una página es potencialmente fraudulenta, al identificar la presencia o ausencia de elementos de protección y cumplimiento de la normativa vigente.

La prevención y el reporte de irregularidades son esenciales para disminuir los riesgos de fraude en las campañas de descuentos en línea, especialmente en el marco del Hot Sale 2026, de acuerdo con ambas autoridades.