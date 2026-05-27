México

Katy Perry confirma regreso a México con concierto gratis: dónde y cuándo será

La cantante eligió la Feria Nacional Potosina para agradecer la fidelidad de sus fans mexicanos y cerrar un ciclo pendiente

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Primer plano de una joven con ojos azules, sudadera gris con capucha y gorra gris, mirando hacia arriba con la boca ligeramente abierta, sobre un fondo claro
La cantante estadounidense confirmó su participación a través de un video en redes sociales, donde se dirigió directamente a sus fans en México: “Les dije que volvería y ahora sí regreso" (Fenapo)

La cantante estadounidense Katy Perry confirmó su regreso a México a través de un video en redes sociales, donde se dirigió directamente a sus fans:

“Les dije que volvería y ahora sí regreso. El 25 de agosto, Fenapo, show gratuito para todos mis KatyCats mexicanos. Vamos. Estoy muy emocionada. Van a amar este show. Es nuevo, súper divertido, lleno de alegría, y es realmente solo para ustedes, los fans, porque yo soy fan de ustedes. Saben que los amo. Saben que cumplo mis promesas. Los veo el 25 de agosto en la Fenapo, gratis”.

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Así Katy Perry cumple su promesa y anuncia concierto gratuito en San Luis Potosí el 25 de agosto en la Fenapo 2026, con un show renovado que definió como “lleno de alegría” y dedicado exclusivamente a sus seguidores mexicanos.

La deuda con México

Katy Perry para el 25 de agosto en la Feria Potosí 2026 (FENAPO).

El anuncio responde a un compromiso pendiente con sus seguidores mexicanos. En las primeras semanas del The Lifetimes Tour, Perry se vio obligada a cancelar fechas en Guadalajara porque el recinto no estaba listo para recibir el espectáculo.

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En aquel momento prometió públicamente que regresaría para compensar a quienes ya habían planeado asistir. El concierto en la Fenapo es el cumplimiento de esa promesa.

La revelación fue en el Museo Laberinto

Póster de Katy Perry con cabello oscuro, abrigo de piel negro y pintura negra en el torso. Anuncia su actuación en la Feria 2026
Un póster promocional muestra a Katy Perry con un abrigo de piel negro y pintura corporal, anunciando su presentación en la Feria Nacional Potosina el 25 de agosto. (Fenapo)

Para la edición 2026, el gobernador de San Luis Potosí anunció que la entrada a la feria, los juegos mecánicos, el estacionamiento y todos los conciertos del Teatro del Pueblo serán sin costo. Solo el Palenque mantiene boletaje independiente.

Además de Perry, la Fenapo 2026 tiene confirmados a Mötley Crüe y Yandel, entre cerca de 20 actos que combinan pop, rock y regional mexicano. El evento se realizará en agosto de 2026, con fechas de inauguración y clausura por confirmar oficialmente.

Póster de FENAPO 2026 con fondo verde oscuro y arte prehispánico, mostrando fechas y un cartel de artistas como Gloria Trevi, Katy Perry, Bizarrap
Este vibrante póster anuncia la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026 y el impresionante cartel de artistas que se presentarán en El Foro del 7 al 30 de agosto, incluyendo a figuras como Gloria Trevi, Katy Perry y Bizarrap. (Fenapo)

Katy Perry en México, una historia de sold outs y promesas

Katy Perry llegó a México en abril de 2025 para arrancar The Lifetimes Tour, su primera gira en ocho años. Ciudad de México y Monterrey agotaron entradas en cuestión de horas: solo en la Arena CDMX.

El tour respaldó 143, su séptimo álbum de estudio, lanzado en septiembre de 2024 por Capitol Records. El disco debutó en el puesto seis del Billboard 200 de Estados Unidos y en el top 10 de otros ocho países, aunque recibió críticas adversas de la prensa especializada.

La gira cerró en diciembre de 2025 en Abu Dhabi, con 91 conciertos, más de 1,05 millones de boletos vendidos y una recaudación superior a los USD 134 millones. En mayo de 2026, Perry lanzó The Ones That Got the Plays, una compilación que suma su séptimo álbum en el top 10 de Nueva Zelanda.

Vida personal de Orlando Bloom a Justin Trudeau

La vida personal de Perry atravesó un giro durante el tour. En junio de 2025, confirmó su separación del actor Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de casi una década y con quien tiene a su hija Daisy Dove, de cuatro años.

Semanas después, en julio de 2025, Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau fueron vistos juntos en Montreal durante una de sus escalas de gira. La relación se hizo oficial en diciembre, cuando la cantante publicó fotos de ambos en Tokio. En enero de 2026 aparecieron tomados de la mano en el Foro Económico Mundial de Davos.

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