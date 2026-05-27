Cómo llegan Toluca y Tigres a la final de la Concachampions y quién ganó sus últimos enfrentamientos

El Estadio Nemesio Diez se prepara para ser el escenario de la ansiada final de la Concachampions 2026, donde Toluca y Tigres buscarán no sólo un trofeo internacional, sino romper rachas de frustración en sus últimos encuentros.
El duelo, a partido único, otorgará el pase directo al Mundial de Clubes de la FIFA y la oportunidad de reivindicación para dos de los equipos más competitivos en la historia reciente de la Liga MX.
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Ambas instituciones llegan con cuentas pendientes en el plano internacional y una rivalidad que se ha vuelto recurrente en instancias decisivas. La afición espera un choque entre plantillas con figuras en plenitud y la promesa de un encuentro vibrante.
Trayectoria en la Concachampions 2026
El camino de los finalistas ha sido intenso:
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- Toluca superó a San Diego FC en octavos, al LA Galaxy en cuartos y remontó una semifinal ante LAFC tras perder 2-1 en la ida y golear 4-0 en casa para un global de 5-2.
- Tigres avanzó desde la primera ronda tras eliminar a Forge FC, luego venció a FC Cincinnati y Seattle Sounders, y mostró solidez defensiva en semifinales al superar al Nashville SC con marcador global de 2-0.
Ambos equipos fueron eliminados en cuartos de final de la Liga MX al priorizar la competencia internacional. Toluca cayó 2-0 ante Pachuca y Tigres por global de 3-3 ante Chivas, lo que aumenta la presión por levantar este trofeo.
Figuras clave y resultados recientes entre Toluca y Tigres
El enfrentamiento reúne a dos de los ataques más productivos de la temporada:
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- Paulinho (Toluca) es el líder de goleo de la Concachampions con 8 tantos.
- Rodrigo Aguirre (Tigres) suma 4 goles y lidera la ofensiva felina, respaldado por asistencias de figuras como Ángel Correa y André-Pierre Gignac.
- Toluca no contará con dos de sus referentes: Alexis Vega y Jesús Gallardo, convocados con la Selección Mexicana.
En sus últimos duelos directos:
- El Apertura 2025 entre Toluca y Tigres se definió en una dramática tanda de penales en la que los Diablos Rojos se impusieron 9-8, coronándose bicampeones en el Estadio Nemesio Diez.
- El último partido en Liga MX terminó empatado 0-0 (enero 2026).
De esta manera, Toluca muestra ligera ventaja sobre los felinos.
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Historial en Concachampions y la sequía por romper
La historia reciente pesa sobre ambos clubes:
- Toluca suma dos títulos de Concacaf (1968 y 2003) y tres subcampeonatos, con 23 años sin levantar el trofeo internacional.
- Tigres presume un campeonato (2020) y tres finales perdidas en la última década.
Así, ambos buscan sacudirse la etiqueta de “campeón pendiente” y sumar una estrella internacional. La final del sábado promete intensidad, historia y la posibilidad de un nuevo capítulo dorado para el club que logre imponerse en el Nemesio Diez.
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