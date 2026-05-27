Cómo llegan Toluca y Tigres a la final de la Concachampions y quién ganó sus últimos enfrentamientos

La final anticipa un duelo electrizante, con Paulinho liderando la tabla de goleo y André-Pierre Gignac al frente de los felinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Nemesio Diez se prepara para ser el escenario de la ansiada final de la Concachampions 2026, donde Toluca y Tigres buscarán no sólo un trofeo internacional, sino romper rachas de frustración en sus últimos encuentros.

El duelo, a partido único, otorgará el pase directo al Mundial de Clubes de la FIFA y la oportunidad de reivindicación para dos de los equipos más competitivos en la historia reciente de la Liga MX.

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Toluca alcanzó la final tras remontar en semifinales al LAFC y superar a San Diego FC y LA Galaxy en las fases previas del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ambas instituciones llegan con cuentas pendientes en el plano internacional y una rivalidad que se ha vuelto recurrente en instancias decisivas. La afición espera un choque entre plantillas con figuras en plenitud y la promesa de un encuentro vibrante.

Trayectoria en la Concachampions 2026

El camino de los finalistas ha sido intenso:

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Toluca superó a San Diego FC en octavos, al LA Galaxy en cuartos y remontó una semifinal ante LAFC tras perder 2-1 en la ida y golear 4-0 en casa para un global de 5-2.

Tigres avanzó desde la primera ronda tras eliminar a Forge FC, luego venció a FC Cincinnati y Seattle Sounders, y mostró solidez defensiva en semifinales al superar al Nashville SC con marcador global de 2-0.

Tigres mostró solidez defensiva, eliminando a Nashville SC en semifinales y a equipos como Cincinnati y Seattle Sounders en rondas anteriores. REUTERS/Daniel Becerril

Ambos equipos fueron eliminados en cuartos de final de la Liga MX al priorizar la competencia internacional. Toluca cayó 2-0 ante Pachuca y Tigres por global de 3-3 ante Chivas, lo que aumenta la presión por levantar este trofeo.

Figuras clave y resultados recientes entre Toluca y Tigres

El enfrentamiento reúne a dos de los ataques más productivos de la temporada:

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Paulinho ( Toluca ) es el líder de goleo de la Concachampions con 8 tantos.

Rodrigo Aguirre (Tigres) suma 4 goles y lidera la ofensiva felina, respaldado por asistencias de figuras como Ángel Correa y André-Pierre Gignac .

Toluca no contará con dos de sus referentes: Alexis Vega y Jesús Gallardo, convocados con la Selección Mexicana.

Toluca, que suma 23 años sin título internacional, buscará repetir la hazaña en el Nemesio Diez y derrotar a los Tigres en una nueva final. (REUTERS/Eloisa Sanchez

En sus últimos duelos directos:

El Apertura 2025 entre Toluca y Tigres se definió en una dramática tanda de penales en la que los Diablos Rojos se impusieron 9-8 , coronándose bicampeones en el Estadio Nemesio Diez .

El último partido en Liga MX terminó empatado 0-0 (enero 2026).

De esta manera, Toluca muestra ligera ventaja sobre los felinos.

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Historial en Concachampions y la sequía por romper

La historia reciente pesa sobre ambos clubes:

Toluca suma dos títulos de Concacaf (1968 y 2003) y tres subcampeonatos, con 23 años sin levantar el trofeo internacional.

Tigres presume un campeonato (2020) y tres finales perdidas en la última década.

Aunque cuenta con un título menos que los Diablos, Tigres llega a la gran final con menos tiempo de haberse coronado en la competencia. (Foto: Reinhold Matay-USA TODAY Sports)

Así, ambos buscan sacudirse la etiqueta de “campeón pendiente” y sumar una estrella internacional. La final del sábado promete intensidad, historia y la posibilidad de un nuevo capítulo dorado para el club que logre imponerse en el Nemesio Diez.

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