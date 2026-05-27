Adrián Rubalcava se suma al humor por los candelabros en Metro Hidalgo y lanza reto en redes

El director del STC Metro salió a defender las obras de remodelación a través de su cuenta de X. (@AdrianRubalcava)

Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, salió a defender a través de su cuenta de X la remodelación de la estación Hidalgo tras la avalancha de burlas que generaron los candelabros dorados de estilo barroco instalados en sus andenes.

La polémica estalló el 22 de mayo, cuando usuarios comenzaron a circular imágenes de las nuevas luminarias colocadas en la estación Hidalgo de la Línea 2, que comparte transbordo con la Línea 3.

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Las piezas —de base curva con volutas, acabado dorado brillante y faroles tipo linterna— recuerdan a la ornamentación francesa del siglo XVIII y contrastan de forma radical con la estética industrial a la que los pasajeros capitalinos están acostumbrados.

En cuestión de horas, la estación fue protagonista de memes: “Bienvenidos a Versalles”, escribió una usuaria en X; otros compartieron fotomontajes de aristócratas esperando el convoy o referencias a la serie Bridgerton, de Netflix.

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La respuesta del director ante las críticas

Ante el torrente de reacciones, Rubalcava publicó un mensaje dirigido a los usuarios en el que reconoció haber seguido los reclamos en redes sociales. “He visto en redes sociales todos tus reclamos, he visto la molestia que se está generando. Créeme que estoy preocupado por tu sentimiento, entiendo que estás enojado, enojada. El polvo, el calor, el ruido mientras caminas por el andén. Pero es un esfuerzo que he asumido y que asumo la responsabilidad”, escribió el funcionario. Luego añadió: “Créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor metro, porque se lo merece México, porque tú te lo mereces. Tenme tantita paciencia, va a quedar increíble”, explicó hace unos días.

Sin embargo este martes 26 de mayo, Ruvalcaba volvió a tomar sus redes para invitar a todos los usuarios a subir sus fotografías en la estación remodelada. “Estoy supervisando las obras de Línea 2 y al llegar a Hidalgo… sí dan ganas de hablar francés”, aseguró el funcionario.

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Rubalcava cambió el tono y se sumó al humor: publicó una selfie junto a uno de los candelabros y convocó a los usuarios a subir sus mejores fotos o videos "de época" en la estación. "Sí dan ganas de hablar francés", escribió el funcionario, quien invitó a compartir críticas, memes o halagos sobre la remodelación. (@AdrianRubalcava)

“Qué elegancia la de Hidalgo. Entre faroles, mármol y mucho humor chilango, internet convirtió la estación en todo menos una estación. Ya los vi posteando: ‘pasajeros del Titanic’, ‘nobleza francesa’ y hasta gente posando como si estuviera en Versailles. Así que jalo: suban su mejor foto o video de época en Hidalgo. Crítica, meme o halago… lo importante es que el Metro también se viva con creatividad", expresó.

Además Adrían Ruvalcaba compartió una selfie con uno de los candelabros de fondo, donde posó muy sonriente.

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En publicaciones anteriores, el director también precisó que las obras de rehabilitación integral abarcan estaciones de las Líneas 2, 3, 7 y 8, y que se ejecutan mientras el servicio se mantiene en operación. En rueda de prensa celebrada en marzo, Rubalcava había anticipado que el Metro estaría listo antes del partido inaugural del Mundial 2026, fijado para el 11 de junio entre México y Sudáfrica.

Una remodelación de cara al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, 25MAYO2026.- Continúan los trabajos de remodelación en el metro Hidalgo para el Mundial FIFA 2026. A diferencia de otras estaciones que también forma parte del proyecto de modernización del transporte publico Metro en Hidalgo se instaló nueva iluminación con candelabros. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Las obras en la estación Hidalgo forman parte de un plan de renovación que abarca 18 estaciones con mayor flujo turístico previsto durante el torneo, entre ellas Zócalo, Bellas Artes, Pino Suárez, Revolución y Universidad. Los trabajos incluyen recubrimientos tipo mármol en color beige, retiro de instalaciones eléctricas expuestas y la instalación de las ya polémicas luminarias, que se ubican no solo en los andenes sino a lo largo de toda la estación, incluido el pasillo de acceso a la avenida Guerrero.

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La decisión de optar por un diseño de inspiración clásica europea no es casual: según reportes del Gobierno de la Ciudad de México, el objetivo es mejorar la imagen urbana del sistema de cara a los miles de turistas que visitarán la capital. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha calificado la renovación como “una gran tarea estratégica” para garantizar un transporte digno y seguro.

Humor y cuestionamientos en paralelo

Junto a los memes, varios usuarios cuestionaron las prioridades del gasto. (Captura de pantalla X)

Mientras las autoridades defienden la intervención, en redes sociales la discusión no se agota en el humor. Junto a los memes que imaginan la estación como un salón de baile o una referencia al Gran Salón del Titanic, varios usuarios cuestionaron las prioridades del gasto. “Ponen candelabros pero no arreglan las filtraciones de agua”, se lee en una de las publicaciones más compartidas.

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