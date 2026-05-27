Asesinan a prima hermana de Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa

Cristal Avilés Sierra, de 20 años, fue asesinada junto a su esposo cuando regresaba de comprar mangos en Alpoyeca. Era prima hermana del exabogado del caso Ayotzinapa y actual funcionario de la SCJN. (Redes sociales/Fabook: Vidulfo Rosales)

Cristal Avilés Sierra, de 20 años, fue asesinada a balazos la tarde-noche del martes 26 de mayo en el tramo carretero de Zapotitlán Tablas, en la región de La Montaña de Guerrero, junto a su esposo, con quien recién se había casado.

La víctima es prima hermana de Vidulfo Rosales Sierra, exasesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y actual secretario de estudio y cuenta de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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La pareja, originaria de Huitzapula, municipio de Atlixtac, viajaba en una camioneta Nissan tipo Estaquitas roja cuando hombres armados les dispararon con armas de uso exclusivo del Ejército.

Según compartió el propio Vidulfo en sus redes sociales, la pareja regresaba de Alpoyeca, a donde su prima había ido a comprar mangos para vender en su comunidad. Los cuerpos y el vehículo, con impactos de bala en el motor y el parabrisas, quedaron sobre el tramo Zapotitlán Tablas-Tres Lagunas.

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(Captura de pantalla)

El asesinato ocurrió frente a decenas de testigos en las afueras de Zapotitlán, cabecera del municipio. Hasta las 18:00 horas, personal de la Fiscalía General del Estado no había llegado al lugar para realizar las diligencias de ley ni el levantamiento de los cadáveres, según reportó Quadratín Guerrero.

“Mañana serás una cifra más”: el mensaje de Vidulfo Rosales

Vidulfo Rosales Sierra cuestionó directamente a quienes le causaron la muerte y a las autoridades: “¿Qué delito cometiste para que cegaran tu vida? Solo querías vivir, luchar, buscar la vida, lícita y honestamente, pues por eso fuiste a comprar tus mangos”.

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Rosales Sierra también escribió: “Mientras los primos y mi tía sufrirán un dolor terrible por tu ausencia”. Cerró su mensaje con una advertencia que apunta a la impunidad que rodea estos crímenes: “Mañana seguramente serás una cifra más de la violencia irracional que se vive en esa zona”.

Exigió que “las autoridades competentes hagan algo al respecto”, sin dirigir el llamado a ninguna dependencia en particular.

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El abogado Vidulfo Rosales . (REUTERS/Henry Romero).

El exabogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, egresado de la Facultad de Derecho de la UAGro, actualmente se desempeña como secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la SCJN, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz.

El crimen se registra en una zona donde la violencia escala todos los días. En las últimas semanas se han desatado incursiones armadas en comunidades de Chilapa, Atlixtac y Olinalá.

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En Huitzapula específicamente, los ataques a balazos y con drones se han intensificado hasta provocar el desplazamiento de familias enteras de la comunidad.

En Huitzapula, municipio de Atlixtac, el grupo criminal de Los Ardillos —que, según los vecinos, se hace pasar por policías comunitarios— ha atacado a la población con armas de fuego y drones con explosivos, lo que ha provocado el desplazamiento de familias enteras de la comunidad.

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