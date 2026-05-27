México

Asesinan a prima hermana de Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa

La joven y su esposo viajaban en una camioneta cuando hombres armados les dispararon en el tramo Zapotitlán Tablas

Guardar
Google icon
Cristal Avilés Sierra, de 20 años, fue asesinada junto a su esposo cuando regresaba de comprar mangos en Alpoyeca. Era prima hermana del exabogado del caso Ayotzinapa y actual funcionario de la SCJN. (Redes sociales/Fabook: Vidulfo Rosales)
Cristal Avilés Sierra, de 20 años, fue asesinada junto a su esposo cuando regresaba de comprar mangos en Alpoyeca. Era prima hermana del exabogado del caso Ayotzinapa y actual funcionario de la SCJN. (Redes sociales/Fabook: Vidulfo Rosales)

Cristal Avilés Sierra, de 20 años, fue asesinada a balazos la tarde-noche del martes 26 de mayo en el tramo carretero de Zapotitlán Tablas, en la región de La Montaña de Guerrero, junto a su esposo, con quien recién se había casado.

La víctima es prima hermana de Vidulfo Rosales Sierra, exasesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y actual secretario de estudio y cuenta de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

PUBLICIDAD

La pareja, originaria de Huitzapula, municipio de Atlixtac, viajaba en una camioneta Nissan tipo Estaquitas roja cuando hombres armados les dispararon con armas de uso exclusivo del Ejército.

Según compartió el propio Vidulfo en sus redes sociales, la pareja regresaba de Alpoyeca, a donde su prima había ido a comprar mangos para vender en su comunidad. Los cuerpos y el vehículo, con impactos de bala en el motor y el parabrisas, quedaron sobre el tramo Zapotitlán Tablas-Tres Lagunas.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El asesinato ocurrió frente a decenas de testigos en las afueras de Zapotitlán, cabecera del municipio. Hasta las 18:00 horas, personal de la Fiscalía General del Estado no había llegado al lugar para realizar las diligencias de ley ni el levantamiento de los cadáveres, según reportó Quadratín Guerrero.

“Mañana serás una cifra más”: el mensaje de Vidulfo Rosales

Vidulfo Rosales Sierra cuestionó directamente a quienes le causaron la muerte y a las autoridades: “¿Qué delito cometiste para que cegaran tu vida? Solo querías vivir, luchar, buscar la vida, lícita y honestamente, pues por eso fuiste a comprar tus mangos”.

Rosales Sierra también escribió: “Mientras los primos y mi tía sufrirán un dolor terrible por tu ausencia”. Cerró su mensaje con una advertencia que apunta a la impunidad que rodea estos crímenes: “Mañana seguramente serás una cifra más de la violencia irracional que se vive en esa zona”.

Exigió que “las autoridades competentes hagan algo al respecto”, sin dirigir el llamado a ninguna dependencia en particular.

El abogado Vidulfo Rosales asegura que las autoridades fabricaron la escena del crimen para inculpar a Yanqui Kothan Gómez y a sus compañeros de perpetrar las agresiones. (REUTERS/Henry Romero).
El abogado Vidulfo Rosales . (REUTERS/Henry Romero).

El exabogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, egresado de la Facultad de Derecho de la UAGro, actualmente se desempeña como secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la SCJN, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz.

El crimen se registra en una zona donde la violencia escala todos los días. En las últimas semanas se han desatado incursiones armadas en comunidades de Chilapa, Atlixtac y Olinalá.

En Huitzapula específicamente, los ataques a balazos y con drones se han intensificado hasta provocar el desplazamiento de familias enteras de la comunidad.

En Huitzapula, municipio de Atlixtac, el grupo criminal de Los Ardillos —que, según los vecinos, se hace pasar por policías comunitarios— ha atacado a la población con armas de fuego y drones con explosivos, lo que ha provocado el desplazamiento de familias enteras de la comunidad.

Temas Relacionados

Vidulfo RosalesGuerreroHomicidioZapotitlánmexico-noticiasNarco en México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Infusión de manzanilla con menta: más que un té para dormir, un aliado contra los gases y el colon irritable

El té que pasa de ser un remedio casero a una opción respaldada por agencias internacionales para aliviar molestias digestivas

Infusión de manzanilla con menta: más que un té para dormir, un aliado contra los gases y el colon irritable

Estos son los costos del Hospital Veterinario de la Ciudad de México

Los servicios son de bajo costo respecto a espacios privados para animales de compañía

Estos son los costos del Hospital Veterinario de la Ciudad de México

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

El piloto mexicano volverá a competir en el Gran Premio de Mónaco, donde consiguió el triunfo en 2022 con Red Bull

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

Gana Gato: resultados ganadores del último sorteo de este martes 26 de mayo

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Gana Gato: resultados ganadores del último sorteo de este martes 26 de mayo

Es un hecho, obras de la Calzada Flotante en Tlalpan y Línea 2 del Metro finalizarán días antes del Mundial 2026

Clara Brugada, jefa de gobierno, aseguró que la ciudad estará lista para la Copa Mundial y ya no habrá obras para el 11 de junio

Es un hecho, obras de la Calzada Flotante en Tlalpan y Línea 2 del Metro finalizarán días antes del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a líder de Los Medina, célula criminal que opera en Oaxaca

Vinculan a proceso a líder de Los Medina, célula criminal que opera en Oaxaca

Así busca el gobierno frenar las extorsiones telefónicas desde prisión

Detienen a mujer que estaría ligada al Cártel de Sinaloa en BC y que ocultó armas en un peluche

Saldo oficial de la jornada violenta en Colima: cinco presuntos miembros del CJNG detenidos, dos abatidos y una camioneta blindada asegurada

Aseguran más de 250 mil litros de huachicol en Veracruz, hay 12 detenidos

ENTRETENIMIENTO

Junior H en CDMX: lista de precios oficiales, fecha y todo sobre su tour en estadios

Junior H en CDMX: lista de precios oficiales, fecha y todo sobre su tour en estadios

Salud de Alejandro Marcovich en pronóstico reservado: su esposa alerta sobre fraude a nombre del músico

Alejandro González Iñárritu ingresa a El Colegio Nacional, es el único cineasta que lo ha logrado

Katy Perry confirma regreso a México con concierto gratis: dónde y cuándo será

“Cállense el hocico”: hijo de Violeta Isfel sale en su defensa tras burlas por cobrar saludos y museo de ‘Antonella’

DEPORTES

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

ESPN presenta programación para el Mundial 2026 de la mano de nuevos talentos, multicontenido y multiplataformas

Estadio Cuauhtémoc cubierto de hielo en pleno verano: así quedó la cancha tras tormenta con granizo en Puebla

Cómo llegan Toluca y Tigres a la final de la Concachampions y quién ganó sus últimos enfrentamientos

Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026: “Lo logré”