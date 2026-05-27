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“Cállense el hocico”: hijo de Violeta Isfel sale en su defensa tras burlas por cobrar saludos y museo de ‘Antonella’

Tras la polémica por la venta de saludos y objetos vinculados al personaje de ‘Atrévete a soñar’, Omar Isfel lanzó una contundente advertencia a quienes critican a su madre en redes

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Violeta Isfel defiende a su hijo
Omar Isfel defiende a Violeta Isfel tras las críticas por la venta de saludos personalizados en plataformas digitales (Instagram)

Omar Isfel salió en defensa de su mamá Violeta Isfel y pidió frenar los ataques contra la actriz, en medio de la polémica por la venta de saludos y por un proyecto vinculado con Antonella, personaje de Atrévete a soñar que, de generar ingresos, podría acarrear problemas legales según la creadora de la obra original.

La controversia no se limita a los mensajes personalizados. El debate reciente alrededor de la actriz también se centra en su intención de abrir un museo con objetos relacionados con Antonella y en la venta de artículos vinculados con ese personaje.

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En una entrevista publicada por TVNotas, Omar Isfel defendió a su madre de los señalamientos por cobrar saludos en una plataforma. El joven sostuvo que la mayoría de las críticas ignora la forma en que la actriz convive con sus seguidores fuera de esa actividad.

“La gente que realmente la conoce sabe que ella sale de función y se toma fotos con los fans. Lo que llegó a vender fueron saludos en una plataforma. Muchos famosos hacen lo mismo. No entiendo, aunque tampoco busco una explicación”, dijo Omar Isfel a la revista TVNotas.

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Violeta Isfel
La polémica en torno a Violeta Isfel se intensifica tras el anuncio de un posible museo dedicado a Antonella y la venta de artículos asociados al personaje (Cuartoscuro)

Omar Isfel respondió a las críticas por los saludos que vende la actriz

El hijo de la actriz también lanzó un mensaje directo contra quienes han atacado a su madre en redes y en espacios de comentarios. Dejó claro que no piensa engancharse con esa discusión ni darle más atención.

A la gente que le tira hate: Ya cállense el hocico un rato. Me da hueva meterme a los comentarios. No me afectan en lo absoluto. No pienso darle atención a algo que no vale la pena”, sentenció.

Marcela Citterio advirtió que lucrar con el personaje de Antonella requeriría autorización legal

La otra parte de la polémica se relaciona con los derechos del personaje. Marcela Citterio, creadora de la versión original Patito Feo, advirtió públicamente que ninguna actriz puede lucrar con personajes de la franquicia sin autorización legal.

Violeta Isfel defiende a su hijo
Omar Isfel asegura que la relación de Violeta Isfel con sus seguidores es cercana, más allá de la comercialización de mensajes personalizados (Instagram)

Citterio señaló que los derechos de Antonella pertenecen a la marca y no a la actriz. Según el texto fuente, agregó que cualquier proyecto con fines de lucro, como la venta de recuerdos, mercancía o entradas a un museo, podría violar la propiedad intelectual y derivar en problemas legales.

La creadora también planteó una condición para ese tipo de iniciativas. De acuerdo con el texto fuente, un museo u homenaje solo sería válido si no genera ingresos y no daña la imagen de la franquicia.

“Nadie, ninguna actriz, nadie puede hacer uso de ese personaje y ganar dinero con eso... Si Violeta quisiera hacer un museo para compartirlo con sus fans, yo entiendo que sí puede… pero si gana dinero ahí, ya está en problemas”, explicó Marcela Citterio en una transmisión en vivo.

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