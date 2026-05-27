México

Salud de Alejandro Marcovich en pronóstico reservado: su esposa alerta sobre fraude a nombre del músico

Gabriela Martínez advierte en comunicado que personas externas están organizando campañas fraudulentas para recaudar dinero supuestamente destinado a los gastos del hospital, pero ese dinero no llega a ellos ni al tratamiento médico

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El músico se encuentra hospitalizado en terapia intensiva (alejandro_marcovich)
El músico se encuentra hospitalizado en terapia intensiva (alejandro_marcovich)

Alejandro Marcovich permanece en coma con pronóstico reservado tras sufrir un accidente cerebrovascular, mientras su familia advirtió en redes sociales sobre presuntas colectas y solicitudes de dinero hechas sin autorización, en un momento en que el músico sigue hospitalizado bajo cuidados intensivos y su entorno cercano asegura que cualquier ayuda oficial solo se anunciará por canales autorizados.

La familia del exintegrante de Caifanes informó en un comunicado que ha recibido información y pruebas sobre eventos y campañas que supuestamente buscan apoyar al guitarrista. Según ese mensaje, los recursos de esas iniciativas terminarían en manos ajenas y no se usarían para cubrir gastos hospitalarios.

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La advertencia surgió pocos días después de que se hiciera público el estado de salud del músico. De acuerdo con el texto difundido por sus familiares, algunas personas estarían usando el nombre de Marcovich y su condición médica para recaudar fondos sin autorización oficial.

Hombre calvo con barba y camiseta azul oscuro, con múltiples puntos metálicos que sobresalen de su cabeza, cruza los brazos y mira a la cámara
Alejandro Marcovich permanece en coma inducido bajo cuidados intensivos, según confirma su entorno más cercano (Alejandro Marcovich: Instagram)

Los familiares precisaron en ese mismo comunicado que cualquier iniciativa legítima será anunciada únicamente a través de canales autorizados por la propia familia. Con ese mensaje, buscaron frenar la circulación de llamados económicos que, aseguran, no llegan al entorno cercano del artista.

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La familia dice que las colectas no autorizadas no llegan a gastos hospitalarios

El dato central es ese: hasta ahora, la familia de Alejandro Marcovich no ha respaldado públicamente eventos ni campañas de recaudación fuera de sus propios canales.

“Estimado público en general y medios de comunicación: Antes que nada queremos reiterar nuestro agradecimiento ya que estamos muy conmovidos por la enorme cantidad de muestras de cariño, oraciones y buenos deseos para Alejandro", se lee al inicio del comunicado firmado por Gabriela Martínez, esposa del músico.

El comunicado de Gabriela Martínez alerta sobre campañas fraudulentas que usan el nombre de Alejandro Marcovich para recolectar dinero sin su consentimiento
El comunicado de Gabriela Martínez alerta sobre campañas fraudulentas que usan el nombre de Alejandro Marcovich para recolectar dinero sin su consentimiento

En medio de esa alerta, la familia no ha dado más detalles clínicos sobre la evolución del guitarrista. Lo que sí confirmó es que permanece bajo cuidados intensivos y en estado de coma inducido.

“Aprovecho para comunicarles que su estado de salud sigue siendo delicado, con vigilancia neurológica estrecha y pronostico reservado. Por este medio quiero hacer hincapié en aclarar que ni nosotros como familia ni por medio allegados hemos pedido ningún apoyo financiero”

“Por lo que si alguien les solicita dinero a beneficio de sus tratamientos médicos o de su salud en general hagan caso omiso. Desafortunadamente se han aprovechado de nuestra situación y de la buena fe de muchos de ustedes para engañarlos. Atentamente: Gabriela Martínez", finalizó.

El músico se negó a hablar de las acusaciones que recaen en su contra sobre violencia familiar y racismo. (Ig: @alejandro_marcovich)
El coma inducido se utiliza para proteger el cerebro de Marcovich tras un derrame cerebral severo y controlar la presión intracraneal (Ig: @alejandro_marcovich)

En tanto, su hija Béla Marcovich compartió recientemente un mensaje acompañado de fotografías familiares para agradecer las muestras de cariño hacia su padre. En esa publicación destacó el vínculo del músico con sus seguidores y expresó su deseo de que ese apoyo acompañe este momento crítico.

El caso provocó una ola de mensajes de respaldo entre seguidores y figuras del rock mexicano desde que se conoció públicamente el derrame cerebral.

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