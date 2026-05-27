Junior H en CDMX: lista de precios oficiales, fecha y todo sobre su tour en estadios

(Junior H: Instagram)

Antonio Herrera Pérez —mejor conocido como Junior H— ha superado el millón de asistentes en sus giras recientes y, según cifras de Billboard, suma más de 3.200 millones de reproducciones en los últimos tres meses.

Los boletos para la gira estarán disponibles a partir del 26 de mayo a través de funticket.mx y taquillas físicas, por lo que los precios ya se dieron a conocer para verlo en CDMX.

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Precios para ver a Junior H en el Estadio Ciudad de los Deportes

Cabecera General: $870

Platea Cabecera B: $1,240

Platea Cabecera A: $1,430

General: $1,490

Preferente: $1,670

Freedom: $2,050

Sad Boyz Zone: $2,480

Platea B: $1,740 - $3,040

Platea A: $2,360 - $3,720

Palcos (Boxes): $6,200

Estos precios ya incluyen cargos por servicio.

(Superboletos)

Fechas y ciudades confirmadas para la gira

El recorrido dará inicio el 8 de enero en la Ciudad de México y continuará por Morelia, Querétaro, Puebla, Saltillo, Torreón, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Los Mochis y Monterrey durante enero y febrero de 2027.

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Junior H se convierte así en el primer exponente del regional mexicano urbano que recorrerá estadios en varias ciudades del país.

En respuesta a la pregunta sobre qué distingue este tour, se trata de la primera vez que un artista de este movimiento realiza una gira de estadios en México, lo que representa un salto cualitativo para el género y evidencia su consolidación en el panorama nacional.

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El respaldo internacional también ha sido fundamental para el cantante.

Su participación junto a Peso Pluma y Tito Double P en Coachella 2025 le permitió mostrar la fusión entre banda tradicional y arreglos urbanos ante un público global. Esta experiencia impulsó la proyección del corrido tumbado y el regional mexicano urbano más allá de las fronteras nacionales.

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Junior H y la dimensión social del regional mexicano

Junior H y Majo Aguilar anunciaron la segunda edición del programa de la Secretaría de Cultura que busca impulsar nuevas narrativas musicales que fomenten la paz y la unidad.

Recientemente, Junior H y Majo Aguilar participaron en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se presentó la segunda edición de “México Canta”.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, busca fomentar la paz y la prevención de adicciones a través del arte, uniendo a jóvenes de México y Estados Unidos en torno a la música regional mexicana.

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Durante el evento, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, resaltó:

“La cultura y la música transforman vidas”. Subrayó que el enfoque del programa es conectar con la juventud y construir nuevas narrativas alejadas de la violencia.

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Majo Aguilar compartió su entusiasmo por formar parte del Consejo Mexicano de la Música y destacó el valor de combinar tradición y modernidad para mantener vigente el género entre nuevas generaciones.

Junior H, quien comenzó su carrera a los 15 años y ahora tiene 25, reflexionó sobre la transformación en su mensaje artístico.

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“México necesita nuevas voces”, expresó el cantante, quien reconoció que al inicio sus letras no siempre promovían valores positivos, pero ahora prioriza proyectos como Sad Boys para influir de forma constructiva en la juventud.