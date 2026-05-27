México

Junior H en CDMX: lista de precios oficiales, fecha y todo sobre su tour en estadios

El cantante de corridos tumbados recientemente acudió a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum

Guardar
Google icon
Primer plano de Junior H con gorro rosa decorado con gemas, capucha oscura de lentejuelas y mano cubriendo parte de su rostro sobre fondo negro
(Junior H: Instagram)

Antonio Herrera Pérez —mejor conocido como Junior H— ha superado el millón de asistentes en sus giras recientes y, según cifras de Billboard, suma más de 3.200 millones de reproducciones en los últimos tres meses.

Los boletos para la gira estarán disponibles a partir del 26 de mayo a través de funticket.mx y taquillas físicas, por lo que los precios ya se dieron a conocer para verlo en CDMX.

PUBLICIDAD

Precios para ver a Junior H en el Estadio Ciudad de los Deportes

  • Cabecera General: $870
  • Platea Cabecera B: $1,240
  • Platea Cabecera A: $1,430
  • General: $1,490
  • Preferente: $1,670
  • Freedom: $2,050
  • Sad Boyz Zone: $2,480
  • Platea B: $1,740 - $3,040
  • Platea A: $2,360 - $3,720
  • Palcos (Boxes): $6,200

Estos precios ya incluyen cargos por servicio.

(Superboletos)
(Superboletos)

Fechas y ciudades confirmadas para la gira

El recorrido dará inicio el 8 de enero en la Ciudad de México y continuará por Morelia, Querétaro, Puebla, Saltillo, Torreón, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Los Mochis y Monterrey durante enero y febrero de 2027.

PUBLICIDAD

Junior H se convierte así en el primer exponente del regional mexicano urbano que recorrerá estadios en varias ciudades del país.

En respuesta a la pregunta sobre qué distingue este tour, se trata de la primera vez que un artista de este movimiento realiza una gira de estadios en México, lo que representa un salto cualitativo para el género y evidencia su consolidación en el panorama nacional.

El respaldo internacional también ha sido fundamental para el cantante.

Su participación junto a Peso Pluma y Tito Double P en Coachella 2025 le permitió mostrar la fusión entre banda tradicional y arreglos urbanos ante un público global. Esta experiencia impulsó la proyección del corrido tumbado y el regional mexicano urbano más allá de las fronteras nacionales.

Junior H y la dimensión social del regional mexicano

Junior H y Majo Aguilar anunciaron la segunda edición del programa de la Secretaría de Cultura que busca impulsar nuevas narrativas musicales que fomenten la paz y la unidad.

Recientemente, Junior H y Majo Aguilar participaron en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se presentó la segunda edición de “México Canta”.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, busca fomentar la paz y la prevención de adicciones a través del arte, uniendo a jóvenes de México y Estados Unidos en torno a la música regional mexicana.

Durante el evento, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, resaltó:

“La cultura y la música transforman vidas”. Subrayó que el enfoque del programa es conectar con la juventud y construir nuevas narrativas alejadas de la violencia.

Majo Aguilar compartió su entusiasmo por formar parte del Consejo Mexicano de la Música y destacó el valor de combinar tradición y modernidad para mantener vigente el género entre nuevas generaciones.

Junior H, quien comenzó su carrera a los 15 años y ahora tiene 25, reflexionó sobre la transformación en su mensaje artístico.

“México necesita nuevas voces”, expresó el cantante, quien reconoció que al inicio sus letras no siempre promovían valores positivos, pero ahora prioriza proyectos como Sad Boys para influir de forma constructiva en la juventud.

Temas Relacionados

Junior Hmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El INE le cambia la jugada a los aspirante del Servicio Profesional: fija fecha y anticipa que será presencial tras falla en Ceneval

Más de 17 mil aspirantes se quedaron sin examen el pasado 16 de mayo

El INE le cambia la jugada a los aspirante del Servicio Profesional: fija fecha y anticipa que será presencial tras falla en Ceneval

PRI toma tribuna en San Lázaro y estalla contra reforma judicial: “Quieren una corte patito”

Legisladores denunciaron centralismo, improvisación y subordinación del Poder Judicial

PRI toma tribuna en San Lázaro y estalla contra reforma judicial: “Quieren una corte patito”

Pensión Bienestar 2026: ¿Puedo perder mi pago si no participo en el Censo Casa por Casa? Esto es lo que se sabe

La Secretaría del Bienestar aclaró lo que conlleva la visita a adultos mayores para recibir el pago de 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Bienestar 2026: ¿Puedo perder mi pago si no participo en el Censo Casa por Casa? Esto es lo que se sabe

Qué ha pasado con el caso de la maestra Irma, quien fue asesinada en Veracruz hace casi un año

La docente jubilada trabajaba como conductora de taxi de ruta

Qué ha pasado con el caso de la maestra Irma, quien fue asesinada en Veracruz hace casi un año

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la canela

Un toque de este condimento en tu día puede apoyar a la protección de las células y favorecer una piel con mayor elasticidad y vitalidad

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la canela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a líder de Los Medina, célula criminal que opera en Oaxaca

Vinculan a proceso a líder de Los Medina, célula criminal que opera en Oaxaca

Así busca el gobierno frenar las extorsiones telefónicas desde prisión

Detienen a mujer que estaría ligada al Cártel de Sinaloa en BC y que ocultó armas en un peluche

Saldo oficial de la jornada violenta en Colima: cinco presuntos miembros del CJNG detenidos, dos abatidos y una camioneta blindada asegurada

Aseguran más de 250 mil litros de huachicol en Veracruz, hay 12 detenidos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro González Iñárritu ingresa a El Colegio Nacional, es el único cineasta que lo ha logrado

Alejandro González Iñárritu ingresa a El Colegio Nacional, es el único cineasta que lo ha logrado

Katy Perry confirma regreso a México con concierto gratis: dónde y cuándo será

“Cállense el hocico”: hijo de Violeta Isfel sale en su defensa tras burlas por cobrar saludos y museo de ‘Antonella’

Danna Paola anuncia ‘Visions’, documental que retrata su nueva era: cuándo y dónde ver gratis

¿No era IA? Así luce el Ángel de la Independencia del video de Dai Dai de Shakira detrás de cámaras

DEPORTES

Estadio Cuauhtémoc cubierto de hielo en pleno verano: así quedó la cancha tras tormenta con granizo en Puebla

Estadio Cuauhtémoc cubierto de hielo en pleno verano: así quedó la cancha tras tormenta con granizo en Puebla

Cómo llegan Toluca y Tigres a la final de la Concachampions y quién ganó sus últimos enfrentamientos

Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026: “Lo logré”

El Estadio Neza 86 está prácticamente rehabilitado para recibir a aficionados durante el Mundial 2026

El magnate Carlos Slim critica el precio de los boletos del Mundial 2026: “Es un exceso”