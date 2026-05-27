Cinco alimentos que parecen inofensivos pero son peligrosos para niños menores de 12 años

Ciertos alimentos populares pueden afectar la salud de niñas y niños menores de 12 años debido a su alto contenido de azúcares, grasas, aditivos o sustancias potencialmente dañinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de ciertos alimentos comunes en la dieta infantil representan riesgos serios para la salud de los niños menores, según advierten organismos de salud internacionales.

Los expertos advierten que una alimentación adecuada en la infancia es fundamental para evitar la malnutrición y prevenir trastornos metabólicos, cardiovasculares e infecciosos a largo plazo.

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Bebidas azucaradas: riesgos metabólicos y dentales

Las bebidas azucaradas como refrescos, jugos industrializados y aguas saborizadas encabezan la lista de productos desaconsejados para menores.

La OMS sostiene que estos líquidos aportan “calorías vacías” y elevan el riesgo de obesidad, caries y alteraciones metabólicas.

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La ingesta habitual de azúcares libres se relaciona directamente con el desarrollo de hígado graso, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 en etapas tempranas.

La evidencia científica, citada por la AAP, indica que los menores que consumen estas bebidas presentan un mayor riesgo de picos de glucosa e insulina, lo que puede sobrecargar el páncreas y alterar los mecanismos de autorregulación del apetito.

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Las bebidas azucaradas como refrescos, jugos industrializados y aguas saborizadas encabezan la lista de productos desaconsejados para menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bebidas energéticas y suplementos “pre-entreno”: estimulantes peligrosos

Las bebidas energéticas y suplementos pre-entrenamiento contienen altas concentraciones de cafeína y otros compuestos estimulantes.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) señala que estos productos deben evitarse por completo en menores de 12 años y adolescentes, ya que pueden provocars arritmias, hipertensión, ansiedad y trastornos severos del sueño.

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La consolidación de la memoria y el crecimiento físico ocurren principalmente durante el sueño profundo. La alteración de los ciclos de descanso, causada por la ingesta de estimulantes, afecta el desarrollo neurológico.

La OMS refuerza que estos productos no están diseñados para el consumo infantil y advierte que incluso dosis bajas pueden desencadenar efectos adversos graves en menores de 12 años.

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El consumo de bebidas energéticas y suplementos estimulantes en la infancia representa un riesgo innecesario y no aporta beneficios nutricionales, por lo que los expertos recomiendan evitarlos por completo.

Estos productos no están diseñados para el consumo infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Embutidos y carnes ultraprocesadas: excesos de sodio, nitritos y grasas

Los embutidos y carnes procesadas, como salchichas, jamón y mortadela, contienen elevadas cantidades de sodio, nitritos y grasas trans.

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De acuerdo con la OMS, estos ingredientes pueden afectar la salud renal y cardiovascular de los niños. El consumo frecuente durante los primeros años de vida está vinculado a una mayor incidencia de hipertensión y daños en la microbiota intestinal.

Los nitritos y nitratos, utilizados como conservantes, se han asociado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer cuando se consumen en exceso a lo largo del tiempo.

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Además, las grasas trans presentes en estos productos contribuyen al desarrollo de dislipidemias y problemas metabólicos.

La AAP enfatiza que los niños deben consumir proteínas magras y preferir fuentes frescas y cocidas, dejando fuera los ultraprocesados.

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Los embutidos y carnes procesadas, como salchichas, jamón y mortadela, contienen elevadas cantidades de sodio, nitritos y grasas trans. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cereales de caja y bollería industrial: azúcar y harinas refinadas

Los cereales azucarados y la bollería industrial aparentan ser opciones prácticas para el desayuno, pero su composición nutricional dista mucho de ser adecuada para los menores.

Estos productos contienen harinas refinadas, azúcares añadidos y colorantes, con un valor nutricional muy limitado.

Según la OMS, la ingesta cotidiana de estos alimentos favorece elevaciones bruscas de glucosa en sangre, seguidas de caídas rápidas que afectan el estado de ánimo, la atención y el rendimiento escolar.

Además, la exposición constante a sabores intensamente dulces dificulta la aceptación de alimentos naturales y perpetúa hábitos poco saludables.

La AAP respalda que los niños deben desarrollar el gusto por alimentos frescos y variados desde la primera infancia, evitando el consumo de productos industrializados y ultraprocesados.

Los cereales azucarados y la bollería industrial aparentan ser opciones prácticas para el desayuno, pero su composición nutricional dista mucho de ser adecuada para los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos de origen animal crudos o semicocidos: infecciones y riesgos graves

El consumo de alimentos de origen animal crudos o semicocidos —incluyendo carnes, huevos y lácteos sin pasteurizar— expone a los menores a bacterias como Salmonella, E. coli y Listeria.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los niños menores de 5 años presentan la mayor vulnerabilidad ante estas infecciones debido a que su sistema inmune está en desarrollo.

En este grupo de edad, una intoxicación alimentaria puede escalar rápidamente a deshidratación severa o desencadenar complicaciones críticas como el Síndrome Urémico Hemolítico (daño renal grave).

La recomendación científica es asegurar una cocción completa de las proteínas y optar siempre por lácteos pasteurizados.

El consumo de estos alimentos expone a los menores a bacterias como Salmonella, E. coli y Listeria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores sociales y ambientales: el papel de la familia y la comunidad

Las guías internacionales subrayan que la alimentación saludable depende también de factores socioeconómicos, culturales y ambientales.

El acceso a opciones frescas, la educación alimentaria y la regulación de la publicidad dirigida a niños son aspectos clave para proteger la salud infantil.

Los organismos oficiales insisten en la necesidad de un enfoque multisectorial, donde gobiernos, familias y comunidades trabajen juntos para crear entornos que promuevan elecciones saludables y reduzcan la exposición a productos peligrosos.

Establecer hábitos saludables en los primeros años de vida sienta las bases para un crecimiento óptimo y una vida adulta con menor riesgo de enfermedades.

La rigurosidad en la selección de alimentos y la información basada en la ciencia son herramientas fundamentales para las familias que buscan el bienestar de sus hijos.