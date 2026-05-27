Titular de la SRE evitó responder si ya recibió pruebas de EEUU contra Rocha Moya y otros nueve acusados por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Roberto Velasco evitó responder cuestionamientos sobre el caso Rocha Moya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde de este 27 de mayo, Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), evitó responder sobre la recepción de pruebas por parte de Estados Unidos respecto a las acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa en la administración de Rubén Rocha Moya, las cuales también incluyen al gobernador con licencia, el alto funcionario guardo silencio y prefirió seguir caminando.

“¿Ya le llegaron las pruebas de Estados Unidos sobre el caso Sinaloa?“, le preguntaron al Canciller, quien se limitó a decir: “Voy ahorita al evento”. Acompañado de Laura Itzel Castillo, Velasco Álvarez siguió su camino para participar en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

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Fiscalía requeriría más información para avanzar en caso Rocha Moya

El pasado 1 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existe fundamento suficiente para ejecutar la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve funcionarios señalados por Estados Unidos.

La conferencia para actualizar la situación relacionada con los cargos presentados fue encabezada por el Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, Titular de la FECOC. Crédito: FGR

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), Raúl Armando Jiménez, sostuvo que no hay “ninguna referencia, ningún motivo, ningún fundamento, ninguna evidencia” que permita justificar la urgencia de la medida cautelar solicitada por las autoridades estadounidenses.

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La FGR señaló que el pedimento no incluye pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito. Por ello, la dependencia enviaría una comunicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que gestione ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York la entrega de “todas las pruebas, argumentos, informes y documentos” necesarios, a través de canales que garanticen la confidencialidad.

Solo tras recibir y analizar esa documentación, la FGR estaría en posibilidad de fijar un posicionamiento institucional. Jiménez aclaró también que lo planteado por Washington no constituye una solicitud formal de extradición, sino únicamente un pedido de detención provisional.

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Roberto Velasco asistió a la apertura de la EuroLat

Roberto Velasco Álvarez participó en la sesión de apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). (Foto: Senado de México)

El secretario de Relaciones Exteriores asistió a la apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), la cual se llevó a cabo en el Senado de la República, donde destacó la relevancia de tener mecanismos de diálogo con el objetivo de establecer una agenda común en materia de transición energética, desarrollo sostenible y una asociación estratégica más dinámica.

Durante su discurso resaltó la relevancia de este “diálogo birregional” en el marco de la renovación del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, el cual eliminará barreras arancelarias en distintos sectores, además de impacto en materia política y de derechos humanos.

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“EuroLat cobra relevancia, ya que el respaldo parlamentario a uno y a otro lado del Atlántico, es indispensable para dar continuidad y profundidad a este proceso de acercamiento“, destacó el Canciller.