¿La propina en restaurantes es obligatoria en México? esto dice la ley

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La propina en restaurantes, bares y cafés de México es una tradición que genera dudas en los distintos negocios del país.

Aunque se trata de una gratificación por el servicio, algunos sitios lo incluyen como parte de la cuenta, incluso asignando un monto.

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De acuerdo con la ley, la propina es voluntaria y no puede sumarse a la cuenta sin el consentimiento expreso del comensal.

Por qué la propina es opcional en México

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Los establecimientos que la cobren de forma automática pueden recibir multas de hasta más de 4 millones de pesos, y en casos de infracciones acumuladas, la sanción puede superar los 12 millones de pesos.

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La base legal es el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), en su versión vigente tras la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2025.

El precepto establece que los proveedores “no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

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El mismo artículo añade que los proveedores tampoco pueden “aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o que no se deriven del contrato correspondiente”.

La Profeco aplica ambos fragmentos directamente al cobro de propina no autorizado.

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Qué dice la ley sobre la propina en México

El texto completo del párrafo que regula la práctica comercial señala:

“Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor, ni podrán aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o que no se deriven del contrato correspondiente."

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El titular de la Profeco, Iván Escalante, ha sido directo al respecto: “La propina nace del gesto por agradecer un servicio; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado”.

No existe porcentaje obligatorio por ley

La LFPC no fija ningún porcentaje mínimo ni máximo de propina. La costumbre social en México es dejar entre 10% y 15% del total del consumo, pero se trata de una referencia cultural, no de una obligación jurídica. El monto lo determina el cliente.

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Profeco recuerda que ningún establecimiento puede condicionar la atención al pago de propina, tampoco puede fijar porcentajes distintos según el tamaño del grupo.

La propina es parte del salario del trabajador

El marco legal sobre propinas también protege a los trabajadores. El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo establece que las propinas son parte del salario de los empleados en hoteles, restaurantes, bares y establecimientos análogos.

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La misma disposición prohíbe al patrón quedarse con cualquier parte de ese dinero, redistribuirlo a su criterio o descontarlo del salario base.

Cuando el cliente decide dar propina de forma voluntaria, ese dinero pertenece íntegramente al trabajador que prestó el servicio.

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Qué hacer si te cobran propina sin autorización

Profeco recomienda conservar el ticket de pago como paso indispensable para presentar una queja. Sin ese comprobante, la denuncia no puede prosperar. Los canales de atención disponibles son:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx

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