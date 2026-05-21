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Tres plantas que absorben la humedad del baño y previenen el moho en las paredes

Estas especies ayudan a reducir la humedad y prevenir el moho gracias a su capacidad para filtrar vapor y esporas en ambientes poco ventilados

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Baño luminoso con vigas de madera y azulejos. Múltiples plantas de hojas verdes y blancas en macetas y colgantes, una bañera exenta y un lavabo de madera.
La humedad alta en el baño favorece el moho. Algunas plantas ayudan a reducirla y previenen hongos, sobre todo en espacios con poca ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación excesiva de humedad en el baño favorece la aparición de moho, un problema que afecta a la integridad de los materiales, la estética del espacio y, sobre todo, la salud de quienes lo habitan.

Frente a este riesgo, la ciencia ha identificado varias especies vegetales capaces de contribuir de manera tangible a la reducción de la humedad ambiental y la prevención del crecimiento fúngico.

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Tres plantas destacan por su eficacia, especialmente en microclimas domésticos donde la ventilación mecánica resulta insuficiente y las fluctuaciones térmicas son frecuentes.

La vegetación interior como aliada contra la humedad y el moho

Los baños modernos, caracterizados por un alto aislamiento térmico, presentan condiciones ideales para la condensación: el vapor generado al ducharse se deposita en las superficies frías, superando habitualmente el umbral del 60% de humedad relativa.

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Este ambiente, según la Royal Horticultural Society (RHS) y diversas agencias de salud, propicia la rápida proliferación de moho, cuyos efectos van desde la degradación de materiales hasta el desencadenamiento de alergias, asma o dermatitis.

La literatura científica señala que la vegetación de interior puede intervenir eficazmente en estos procesos, siempre que se elijan especies con adaptaciones morfológicas y fisiológicas específicas.

Las plantas recomendadas por la NASA, la RHS y organismos médicos estadounidenses actúan como sumideros de humedad y como filtros biológicos capaces de atrapar y neutralizar esporas fúngicas presentes en el aire.

Este mecanismo es especialmente relevante en baños, donde la combinación de humedad elevada y baja iluminación reproduce el hábitat nativo de muchas especies tropicales.

Un espejo de baño grande cubierto casi por completo de vapor, con gotas de agua y rayas limpias que muestran el reflejo de la ducha.
Baños modernos con alto aislamiento térmico favorecen la condensación: el vapor de la regadera suele elevar la humedad relativa por encima de 60% y se deposita en superficies frías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo previenen el moho las plantas de baño

El funcionamiento de estas plantas en la prevención del moho se basa en tres procesos principales.

Primero, la absorción directa de vapor de agua del ambiente, proceso que disminuye la saturación hídrica local y dificulta la condensación sobre las paredes y juntas.

Segundo, la fitorremediación: las hojas capturan partículas y esporas aerotransportadas, que posteriormente son degradadas por microorganismos asociados a las raíces.

Finalmente, la estructura física del follaje rompe la uniformidad de los flujos de aire, favoreciendo la circulación y dificultando la formación de zonas estancadas donde el moho prospera.

En baños sin suficiente ventilación, la presencia de estas plantas puede marcar la diferencia. Si bien no sustituyen el uso de extractores mecánicos, funcionan como barreras secundarias, interceptando la humedad residual y las esporas que escaparían al barrido de aire forzado.

Este enfoque integrado es el más recomendado por la evidencia científica y los manuales de arquitectura saludable.

Hiedra inglesa (Hedera helix)

La hiedra inglesa es reconocida por su capacidad para capturar y degradar esporas fúngicas en suspensión.

Investigaciones del American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) demostraron que, en condiciones de laboratorio, la hiedra logró reducir en un 78,5% la concentración de esporas de moho en solo doce horas.

Este efecto se atribuye a la extensa superficie foliar de la planta y a la acción enzimática de su microbiota endofítica, que neutraliza los alérgenos atrapados.

Las recomendaciones de organismos como el Missouri Botanical Garden y la RHS subrayan la importancia de ubicar la hiedra en zonas elevadas —cestas colgantes o repisas altas—, donde el vapor caliente tiende a concentrarse.

La planta requiere luz indirecta, riego moderado y un sustrato bien drenado para evitar la pudrición de las raíces.

En cuanto a la seguridad, la hiedra es tóxica para perros y gatos, por lo que se aconseja mantenerla fuera del alcance de animales domésticos.

Primer plano de hiedra inglesa con hojas verdes cubriendo una pared de ladrillo roja y musgosa. Algunas hojas presentan gotas de agua y otras tonalidades marrones.
La hiedra inglesa es reconocida por su capacidad para capturar y degradar esporas fúngicas en suspensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lirio de la paz (Spathiphyllum spp.)

El lirio de la paz figura entre las plantas más eficaces para la absorción de vapor de agua y la eliminación de compuestos volátiles peligrosos.

El NASA Clean Air Study lo identificó como uno de los mejores filtros naturales para formaldehído, benceno y amoníaco, con tasas de eliminación que alcanzan los 20 miligramos por hora en condiciones controladas.

Además, su fisiología le permite captar la humedad ambiental incluso en condiciones de sombra profunda, lo que lo convierte en una opción ideal para baños sin ventanas o con poca luz.

La planta prospera en sustratos húmedos pero aireados, y sufre visiblemente ante la sequedad, lo que facilita el control del riego.

Es importante recordar que el lirio de la paz contiene cristales de oxalato de calcio, siendo tóxico para mascotas; por lo tanto, debe instalarse en lugares inaccesibles para perros y gatos.

Un Lirio de la Paz florecido en maceta de terracota sobre una mesa de madera, con hojas verdes brillantes y flores blancas; al fondo, una ventana y libros.
El lirio de la paz figura entre las plantas más eficaces para la absorción de vapor de agua y la eliminación de compuestos volátiles peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata)

El helecho de Boston se distingue por su alta capacidad de absorción higrométrica y su nulo riesgo toxicológico para humanos y animales.

Recomendado por la RHS para ambientes húmedos como los baños, este helecho modula la humedad ambiental a través de la transpiración y la absorción foliar directa del vapor de agua.

Su enorme superficie foliar, compuesta por cientos de finos folíolos, actúa como una esponja biológica, y su efecto se traduce en una reducción significativa de la condensación, limitando el desarrollo de colonias de moho en paredes y techos.

A diferencia de otras especies, el helecho de Boston requiere niveles elevados de humedad relativa (entre 50% y 80%) y luz difusa, sin exposición directa al sol.

Su manejo es sencillo y, además de contribuir a la regulación del microclima, aporta un plus de seguridad en hogares con niños o mascotas.

Un helecho de Boston exuberante y verde en una maceta de terracota, colocado sobre un soporte de madera junto a una ventana grande y luminosa en un salón.
El helecho de Boston se distingue por su alta capacidad de absorción higrométrica y su nulo riesgo toxicológico para humanos y animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones prácticas y limitaciones

Aunque la efectividad de estas plantas está avalada por estudios de la NASA, la RHS y entidades médicas, los expertos advierten que su capacidad de depuración depende del tamaño del baño, la densidad vegetal y la presencia de ventilación adecuada.

No reemplazan la función de los extractores mecánicos, pero sí ofrecen una solución complementaria para reducir los restos de humedad y esporas que los sistemas tradicionales no logran eliminar.

Para obtener resultados óptimos, se recomienda combinar la instalación de extractores con la ubicación estratégica de una o varias de estas especies, asegurando un sustrato adecuado y evitando el exceso de riego.

El mantenimiento regular y el monitoreo del estado de las plantas son esenciales para evitar que se conviertan en fuentes adicionales de humedad o moho.

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