México

Pudín de chía para bajar de peso: la receta ligera que conquista desayunos y cenas

Una opción cremosa y refrescante que combina semillas, fruta y nueces para crear un platillo práctico, nutritivo y fácil de integrar a la rutina diaria

Guardar
Google icon
Vaso transparente de pudín de chía con capas de fresas, arándanos y frambuesas, coronado con granola. Frutos rojos y una cuchara yacen sobre una mesa de madera.
El pudín de chía ofrece una opción saludable para el desayuno o la cena, gracias a su textura cremosa y su capacidad para aportar saciedad durante horas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pudín de chía se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Su textura cremosa, combinada con frutas y semillas, permite crear desayunos o cenas ligeras que ayudan a mantener la sensación de saciedad durante varias horas.

La chía destaca por su contenido de fibra y su capacidad para absorber líquido, formando una consistencia espesa que aporta volumen natural a cada porción. Además, puede adaptarse a distintos estilos de alimentación gracias a su sencilla preparación y a los ingredientes naturales que la acompañan.

PUBLICIDAD

Otro de sus atractivos es que no requiere cocción ni técnicas complicadas. Basta con mezclar, refrigerar y dejar que los ingredientes hagan el resto. El resultado es un platillo práctico, fresco y perfecto para quienes desean incorporar opciones más balanceadas a su rutina diaria.

Ingredientes y preparación del pudín de chía

Primer plano de un frasco de pudín de chía en capas con fresas, frambuesas, arándanos y hojas de menta en una mesa de madera.
Las semillas de chía destacan por su alto contenido de fibra y su propiedad de formar una consistencia espesa al absorber líquidos, ideal para recetas balanceadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 cucharadas de semillas de chía
  • 1 taza de leche de almendra o avena sin azúcar
  • 1 cucharadita de miel o endulzante natural
  • 1/2 cucharadita de canela en polvo
  • 1/2 taza de frutos rojos
  • 1 cucharada de nueces picadas

Preparación

  • Colocar las semillas de chía en un recipiente amplio.
  • Agregar la leche vegetal, la miel y la canela.
  • Mezclar bien para evitar grumos.
  • Refrigerar durante al menos cuatro horas o toda la noche.
  • Servir con frutos rojos y nueces por encima.

La combinación de ingredientes aporta un contraste entre dulzura natural y textura crujiente. Los frutos rojos añaden frescura, mientras que las nueces complementan el sabor con un toque tostado que vuelve más atractivo cada bocado.

PUBLICIDAD

Un aliado práctico para una alimentación equilibrada

Tarro de cristal con pudín de chía blanco y de chocolate, frutos rojos variados (frambuesas, arándanos, moras, fresas) en capas. Al lado, una tarjeta de receta y una cuchara.
La receta de pudín de chía continúa ganando popularidad como opción saludable y rápida, perfecta para quienes buscan platos nutritivos y deliciosos en su rutina diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de preparación puede integrarse fácilmente en planes de alimentación enfocados en el control de peso debido a su contenido de fibra y a su practicidad. Además, permite evitar productos ultraprocesados que suelen contener grandes cantidades de azúcar añadida.

El pudín de chía también destaca por su versatilidad. Puede acompañarse con mango, plátano, cacao o coco rallado para crear nuevas versiones sin perder su esencia ligera y refrescante. Cada combinación ofrece una experiencia distinta sin necesidad de modificar la base principal.

Gracias a su preparación sencilla y a su sabor suave, esta receta continúa ganando popularidad entre quienes buscan opciones rápidas para el día a día. Su equilibrio entre frescura, saciedad y facilidad la convierte en una alternativa atractiva para cualquier momento.

Temas Relacionados

PudínChíaPostresRecetasmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel Omar Chávez en caso de ser declarado culpable

El hijo del Gran Campeón Mexicano fue arrestado en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel Omar Chávez en caso de ser declarado culpable

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: tráiler obstruye carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: tráiler obstruye carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda

La periodista y conductora informó en el programa ‘De Primera Mano’ que ya ejerció su primera facultad como tutora al solicitar la remoción deMarco Chacón como albacea del menor

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda

Euro hoy en México: cotización de apertura del 21 de mayo

La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 21 de mayo

Dónde están los tacos de canasta de la calle Madero en CDMX que aparecen en la Guía Michelin 2026 y cuánto cuestan

Este sitio suele ser una parada obligatoria para los capitalinos y turistas que van al Centro Histórico

Dónde están los tacos de canasta de la calle Madero en CDMX que aparecen en la Guía Michelin 2026 y cuánto cuestan
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de mayo: “Chuy González”, el operador del Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU por narcotráfico y lavado de dinero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de mayo: “Chuy González”, el operador del Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU por narcotráfico y lavado de dinero

“Chuy González”, el estratega en la red de narcotráfico y lavado de dinero del Cártel de Sinaloa que se expandió hasta EEUU

Gorditas Chiwas: así es el restaurante de antojitos ligado a Los Chapitos que terminó en la lista negra de EEUU

Del video con “El Barbas” a la caída de alcaldes: todo lo que se sabe de la red criminal que hoy sacude a Morelos

Caen 3 ‘cocineros’ mexicanos en el mayor narcolaboratorio de metanfetamina descubierto en Nigeria

ENTRETENIMIENTO

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda

Concierto de iKON en México: precios oficiales, mapa y beneficios para ver al grupo de K-pop

Christian Nodal es señalado de victimizarse en redes sociales tras estrenar “Intro Pal’ Cora”

Kunno negó conocer el cuarto de Inti decorado por Ángela Aguilar, pero una foto prueba lo contrario

¿Ángela Aguilar busca convivir con Inti? Kunno sale en defensa de su amiga: “Es una persona llena de amor”

DEPORTES

Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul

Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul

¿De qué delitos acusan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez? Esto es lo que se sabe

Japón vs Túnez en Monterrey, Mundial 2026: precios, cómo comprar boletos y todo lo que debes saber

Fórmula 1: Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

Estas son todas las finales de Liga MX que Pumas ha disputado