México Deportes

Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel Omar Chávez en caso de ser declarado culpable

El hijo del Gran Campeón Mexicano fue arrestado en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

Guardar
Google icon
Omar Chávez - 28 enero 2025
Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, después de presentarse voluntariamente a una audiencia judicial (IG/ omarchavezzbu)

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, después de presentarse voluntariamente a una audiencia judicial, pues cabe señalar que la detención no resultó de un operativo en la vía pública, sino que se produjo tras su comparecencia ante el juez.

El Registro Nacional de Detenciones consignó su arresto a las 8:53 horas del pasado miércoles 20 de mayo. Tras finalizar la audiencia, agentes de la policía procesal del juzgado entregaron a Chávez a efectivos de la Policía Estatal Preventiva, quienes lo trasladaron de inmediato al penal.

PUBLICIDAD

Al principio, no se conocían los motivos precisos de la reclusión. Sin embargo, las causas comenzaron a trascender en las horas siguientes, a medida que se filtraba información sobre el caso y las razones de su detención.

Omar Chávez
(X/@azucenau)

¿De qué se le acusa a Omar Chávez?

El boxeador fue asegurado en la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ubicada en la zona centro de Aguaruto, por los delitos de violencia familiar y lesiones. Las acusaciones señalan que habría agredido a su pareja sentimental, según información recogida por Línea Directa, Los Noticieristas y el periodista Luis Chaparro.

PUBLICIDAD

Además, fuentes consultadas por Los Noticieristas indicaron que la siguiente audiencia está programada para el lunes 25 de mayo. En esa jornada, el juez determinará si el acusado debe permanecer en prisión preventiva o si puede continuar el proceso judicial en libertad.

De acuerdo con lo publicado por Línea Directa, la razón por la que el boxeador terminó en prisión preventiva radica en que no era la primera vez que se le citaba a comparecer ante la autoridad judicial.

(@equis727/Instagram)
(@equis727/Instagram)

El hecho de haber eludido reiteradamente los citatorios previos emitidos por el juez de control para atender la denuncia en su contra llevó a la autoridad judicial a cambiar las medidas cautelares, dictando así su reclusión inmediata.

¿Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel Omar Chávez si es declarado culpable?

En el proceso penal por violencia familiar que enfrenta Omar Chávez, la legislación contempla una pena de entre uno y seis años de prisión en caso de que sea hallado culpable. Esta sanción corresponde al marco legal vigente en el estado de Sinaloa para delitos de esta índole.

Sin embargo, existen alternativas jurídicas que podrían modificar el desenlace del caso. En Sinaloa, la ley permite que, bajo ciertas condiciones y siempre que se repare el daño a la víctima, el acusado pueda acceder a acuerdos reparatorios o a la suspensión condicional del proceso. Esto implica que, si se cumplen los requisitos establecidos por la autoridad judicial, el proceso podría resolverse sin que el imputado cumpla una condena en prisión.

De esta forma, el veredicto final no depende únicamente de la posible condena, sino también de la disposición de las partes y el cumplimiento de los mecanismos legales que facilitan la reparación y la reintegración social

Temas Relacionados

Omar ChávezSinaloaCuliacánDetencionesmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul

La plantilla auriazul destacó la unión del grupo y el respaldo de la afición para buscar el octavo título de liga de su historia

Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul

¿De qué delitos acusan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez? Esto es lo que se sabe

La familia del legendario boxeador Julio César Chávez volvió a quedar en el centro de la polémica luego de la detención de su hijo

¿De qué delitos acusan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez? Esto es lo que se sabe

Japón vs Túnez en Monterrey, Mundial 2026: precios, cómo comprar boletos y todo lo que debes saber

Miles de aficionados buscan su lugar en el Estadio BBVA para presenciar el duelo mil en la historia de la Copa del Mundo

Japón vs Túnez en Monterrey, Mundial 2026: precios, cómo comprar boletos y todo lo que debes saber

Fórmula 1: Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

El piloto mexicano correrá en el Circuito Gilles Villeneuve con la escudería Cadillac este fin de semana

Fórmula 1: Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

Estas son todas las finales de Liga MX que Pumas ha disputado

El Club Universidad Nacional busca romper una sequía de 15 años sin títulos al enfrentar a Cruz Azul en la final del Clausura 2026

Estas son todas las finales de Liga MX que Pumas ha disputado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de mayo: “Chuy González”, el operador del Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU por narcotráfico y lavado de dinero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de mayo: “Chuy González”, el operador del Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU por narcotráfico y lavado de dinero

“Chuy González”, el estratega en la red de narcotráfico y lavado de dinero del Cártel de Sinaloa que se expandió hasta EEUU

Gorditas Chiwas: así es el restaurante de antojitos ligado a Los Chapitos que terminó en la lista negra de EEUU

Del video con “El Barbas” a la caída de alcaldes: todo lo que se sabe de la red criminal que hoy sacude a Morelos

Caen 3 ‘cocineros’ mexicanos en el mayor narcolaboratorio de metanfetamina descubierto en Nigeria

ENTRETENIMIENTO

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda

Concierto de iKON en México: precios oficiales, mapa y beneficios para ver al grupo de K-pop

Christian Nodal es señalado de victimizarse en redes sociales tras estrenar “Intro Pal’ Cora”

Kunno negó conocer el cuarto de Inti decorado por Ángela Aguilar, pero una foto prueba lo contrario

¿Ángela Aguilar busca convivir con Inti? Kunno sale en defensa de su amiga: “Es una persona llena de amor”

DEPORTES

Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul

Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul

¿De qué delitos acusan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez? Esto es lo que se sabe

Japón vs Túnez en Monterrey, Mundial 2026: precios, cómo comprar boletos y todo lo que debes saber

Fórmula 1: Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

Estas son todas las finales de Liga MX que Pumas ha disputado