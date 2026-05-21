Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel Omar Chávez en caso de ser declarado culpable

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, después de presentarse voluntariamente a una audiencia judicial (IG/ omarchavezzbu)

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, después de presentarse voluntariamente a una audiencia judicial, pues cabe señalar que la detención no resultó de un operativo en la vía pública, sino que se produjo tras su comparecencia ante el juez.

El Registro Nacional de Detenciones consignó su arresto a las 8:53 horas del pasado miércoles 20 de mayo. Tras finalizar la audiencia, agentes de la policía procesal del juzgado entregaron a Chávez a efectivos de la Policía Estatal Preventiva, quienes lo trasladaron de inmediato al penal.

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Al principio, no se conocían los motivos precisos de la reclusión. Sin embargo, las causas comenzaron a trascender en las horas siguientes, a medida que se filtraba información sobre el caso y las razones de su detención.

(X/@azucenau)

¿De qué se le acusa a Omar Chávez?

El boxeador fue asegurado en la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ubicada en la zona centro de Aguaruto, por los delitos de violencia familiar y lesiones. Las acusaciones señalan que habría agredido a su pareja sentimental, según información recogida por Línea Directa, Los Noticieristas y el periodista Luis Chaparro.

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Además, fuentes consultadas por Los Noticieristas indicaron que la siguiente audiencia está programada para el lunes 25 de mayo. En esa jornada, el juez determinará si el acusado debe permanecer en prisión preventiva o si puede continuar el proceso judicial en libertad.

De acuerdo con lo publicado por Línea Directa, la razón por la que el boxeador terminó en prisión preventiva radica en que no era la primera vez que se le citaba a comparecer ante la autoridad judicial.

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(@equis727/Instagram)

El hecho de haber eludido reiteradamente los citatorios previos emitidos por el juez de control para atender la denuncia en su contra llevó a la autoridad judicial a cambiar las medidas cautelares, dictando así su reclusión inmediata.

¿Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel Omar Chávez si es declarado culpable?

En el proceso penal por violencia familiar que enfrenta Omar Chávez, la legislación contempla una pena de entre uno y seis años de prisión en caso de que sea hallado culpable. Esta sanción corresponde al marco legal vigente en el estado de Sinaloa para delitos de esta índole.

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Sin embargo, existen alternativas jurídicas que podrían modificar el desenlace del caso. En Sinaloa, la ley permite que, bajo ciertas condiciones y siempre que se repare el daño a la víctima, el acusado pueda acceder a acuerdos reparatorios o a la suspensión condicional del proceso. Esto implica que, si se cumplen los requisitos establecidos por la autoridad judicial, el proceso podría resolverse sin que el imputado cumpla una condena en prisión.

De esta forma, el veredicto final no depende únicamente de la posible condena, sino también de la disposición de las partes y el cumplimiento de los mecanismos legales que facilitan la reparación y la reintegración social

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