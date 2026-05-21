Dónde están los tacos de canasta de la calle Madero en CDMX que aparecen en la Guía Michelin 2026 y cuánto cuestan

(Google maps/Cuartoscuro)

En la calle Madero de la CDMX pueden encontrarse distintos sitios para comer tacos de canasta, pero uno en particular apareció en la edición 2026 de la Guía Michelin.

Si bien aún no cuenta con una estrella, este establecimiento fue recomendado por los expertos gastronómicos en su apartado Michelin Special y suma a la oferta de la capital un lugar accesible que resalta los sabores tradicionales en el corazón del Centro Histórico.

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La presencia de filas constantes y la operación veloz son parte de la experiencia cotidiana, mientras la noticia atrae a más visitantes atraídos por la distinción internacional.

Los tacos que recomienda la Guía Michelin

El reconocimiento a Los tacos de canasta ‘Los especiales’ recae en los de chicharrón, frijol, papa y adobo, preparados en serie y entregados con rapidez.

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Según la Guía Michelin, “el llenado de la canasta nunca se detiene y la fila tampoco”.

(Google maps)

En cuanto al sabor de estos tacos, se añadió lo siguiente:

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“Recién sacados de su humeante refugio, los tacos brillan y se deshacen al primer contacto. Las tortillas y sus rellenos se funden en una deliciosa combinación”, detalla la guía.

¿Cuánto cuesta comer ahí?

Taco individual: 10 pesos mexicanos (0.85 dólares)

Paquete de 5 tacos y un refresco: 65 pesos mexicanos (3.74 dólares)

(Google maps)

¿Dónde están, horarios y cómo funciona el lugar?

El local se ubica en la avenida Francisco I. Madero 71, a pasos del Zócalo capitalino. Opera todos los días de la semana, de 9:00 a 21:00 horas.

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El sistema de pago exige comprar fichas en la entrada y canjearlas con el taquero; solo aceptan efectivo.

La selección de la Guía Michelin consolidó a este sitio como una parada obligada para quienes buscan autenticidad en la oferta de comida callejera de la Ciudad de México.

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Visitantes nacionales y extranjeros encuentran en estos tacos una muestra de la cocina popular que define la identidad culinaria de la capital.