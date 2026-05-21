Euro hoy en México: cotización de apertura del 21 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,12 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,39% respecto al precio de cierre anterior de 20,2 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,13%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -8,08%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 3,94%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.