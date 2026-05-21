Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda (RS)

Un juez penal designó a Addis Tuñón como tutora legal definitiva de José Julián, hijo de Imelda Garza Tuñón y el fallecido Julián Figueroa, desplazando a Maribel Guardia de esa responsabilidad.

La periodista y conductora informó en el programa De Primera Mano que ya ejerció su primera facultad como tutora al solicitar la remoción de Marco Chacón—esposo de Maribel Guardia— como albacea del menor.

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El documento legal que acredita este nombramiento fue mostrado en televisión, dando cierre a un proceso en el que participaron varias personas y que culminó hace dos semanas.

¿Quién es Addis Tuñón?

Nombre completo: Addis Tuñón

Profesión: Periodista, conductora de televisión y actriz de doblaje.

Especialidad: Periodismo de espectáculos, enfocada en temas del mundo del entretenimiento.

Trayectoria: Más de 25 años en medios de comunicación nacionales e internacionales, con experiencia en Radio Fórmula, Univisión y actualmente en Imagen Televisión.

Proyecto principal: Conductora estelar del programa De Primera Mano junto a Gustavo Adolfo Infante, donde aborda noticias y análisis de la farándula mexicana.

Otros roles: Activista social, madre de dos hijos adoptados, colaboradora en fundaciones como Valle de Guerreros, y creadora de contenido digital en su canal de YouTube.

Doblaje: Ha participado como actriz de doblaje en producciones internacionales y películas animadas.

Addis Tuñón y su esposo son padres de dos hijos, a quienes adoptaron hace tres años (Instagram/@addistunon)

Parentesco con Imelda Garza Tuñón

Vínculo público: Addis Tuñón es reconocida públicamente y en documentos legales como tía de Imelda Garza Tuñón (viuda de Julián Figueroa).

Origen del lazo: No existe un parentesco biológico comprobado; su vínculo es afectivo y se originó tras conocerse en proyectos profesionales, al notar que compartían el apellido “Tuñón”.

Relación en el medio artístico: Ambas han asumido los roles de “tía y sobrina” por cercanía emocional y contexto de apoyo mutuo, especialmente en situaciones familiares complejas.

Controversia: Algunos periodistas y voces del espectáculo argumentan que el parentesco es simbólico más que de sangre, pero Addis Tuñón ha ejercido funciones de protección y respaldo familiar ante autoridades y medios.

Addis Tuñón desplaza a Maribel Guardia y solicita remoción de albacea

En la transmisión de De Primera Mano, Tuñón detalló: “Se abre una terna donde comparecen varias personas, sucedió hace dos semanas. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”.

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La periodista confirmó que su primer acto como tutora fue pedir la remoción de Marco Chacón como albacea del patrimonio de José Julián. “Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy”, declaró en vivo.

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

De acuerdo con la propia conductora, niMaribel GuardianiMarco Chacónacudieron a comparecer ante el juez antes de la resolución.Imelda Tuñóntambién hizo público que no se ha entregado manutención al menor durante tres años. En el programa,Gustavo Adolfo Infanteinterpretó la inasistencia de la actriz costarricense y su esposo como una señal de desinterés por el bienestar del niño.

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Addis Tuñón: nueva responsabilidad legal y defensa del menor

El nombramiento de Addis Tuñón como tutora definitiva de José Julián representa una transformación en la dinámica familiar tras la muerte de Julián Figueroa. La periodista ha reiterado que su única finalidad es asegurar el bienestar del menor: “Con toda la cercanía que tenemos, lo hago por él”. Según Tuñón, el hijo de Imelda cuenta con bienes heredados de su padre para garantizar que “no esté batallando”.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido una reacción pública sobre el fallo judicial que la despoja de la tutoría. El caso continúa generando debate en el medio artístico y entre el público.

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