¿Qué pasa si no has recibido el PAGO de mayo? Estas son las beneficiarias que COBRAN la Pensión Mujeres Bienestar hoy jueves 21 de mayo

El programa comenzó con la distribución de los recursos desde el pasado lunes 4 de mayo de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante

De acuerdo con el calendario oficial de depósitos del bimestre mayo-junio, las beneficiarias que reciben el pago de la Pensión Mujeres Bienestar hoy jueves 21 de mayo son aquellas cuyo primer apellido inicie con la letra R.

Cabe recordar que el programa comenzó con la distribución de los recursos desde el pasado lunes 4 de mayo de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante.

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En 2026, la política establece que cada beneficiaria recibe de manera directa un apoyo económico de 3,100 pesos, depositados en la tarjeta del Banco Bienestar. Este recurso puede cobrarse en cualquier cajero automático o ventanilla de dicha entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

¿Quiénes son las siguientes beneficiarias en cobrar y cómo saber si ya me llegó el depósito?

Las adultas mayores con primeros apellidos que comienzan por las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z serán las próximas en recibir el depósito correspondiente al pago de mayo de la pensión.

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Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Quienes cuentan con teléfonos Android o iOS pueden consultar saldos y movimientos de la pensión por medio de la aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, con acceso inmediato y protección de datos.

Las beneficiarias que optan por la atención presencial pueden verificar el saldo en los cajeros automáticos del mismo banco al introducir la tarjeta y seguir los pasos que indica el sistema. Además, el calendario oficial del programa informa a las mujeres inscritas sobre la fecha exacta de cada pago, lo que facilita la planificación y resuelve dudas sobre la disponibilidad de recursos.

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Impacto del programa desde su creación en 2025

El alcance de la Pensión Mujeres Bienestar ha transformado el panorama de la protección social en México, con 3 millones de beneficiarias al cierre de 2025. Esta cifra marca una expansión sin antecedentes en la cobertura de apoyos destinados a mujeres mayores, consolidando al programa como uno de los pilares de inclusión social más amplios del país.

El crecimiento acelerado responde a una decisión clave: desde su implementación, el acceso a la pensión se otorga de forma automática a toda mujer que alcanza los 65 años. Esta medida elimina barreras burocráticas y garantiza que ninguna adulta mayor quede excluida del beneficio por trámites administrativos o falta de información.

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De este modo, cualquier mujer en México que cumpla 65 años obtiene automáticamente la condición de derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.