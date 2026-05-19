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Cae “La Tía” por el asesinato de Carlos Manzo: filtraba información de operativos policiales al CJNG

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, detalló que ya son 22 personas las detenidas por el homicidio del exalcalde de Uruapan

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Detienen a "La Tía" por el homicidio de Carlos Manzo
Foto: Especial / Fiscalía de Michoacán

Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida por su presunta implicación en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, informó que la mujer es considerada una de las principales operadoras de Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien también está detenido.

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Las investigaciones y los datos de prueba recabados por las autoridades permitieron identificar que “La Tía” probablemente se encargaba de filtrar información de los operativos estatales y federales a “El Congo”, lo que le permitía coordinarse con miembros del CJNG para realizar sus actividades delictivas.

La mujer, de 35 años de edad, fue detenida en el municipio de Uruapan en días pasados, en una acción en la que le fueron asegurados un teléfono celular, así como diversas dosis de marihuana y metanfetamina.

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Tras su detención, “La Tía” fue vinculada a proceso el pasado 16 de mayo por delitos contra la salud y posesión de cartuchos. El juez determinó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Van 22 detenidos por el asesinato del exalcalde: aún están pendientes otros arrestos

Detenidos caso Carlos Manzo
Foto: Fiscalía de Michoacán

Durante conferencia de prensa realizada este martes, el fiscal también actualizó la cifra de personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo, la cual ya suma 22.

Al respecto, detalló que la red que era liderada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, ha comenzado a ser desarticulada con la identificación y posterior arresto de personas implicadas en la misma, ya sea en actividades de narcomenudeo o en la planeación del homicidio del exalcalde de Uruapan.

“Son las detenciones de la estructura que hasta el momento tenemos, los que de manera directa (actuaron) en la planeación y los que de manera indirecta participaron, aparte de los escoltas que por omisión y el homicidio extrajudicial, pues también están vinculados a proceso”, explicó.

*Información en desarrollo...

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