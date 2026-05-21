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Gobierno de México lanza plataforma turística “México Invita” rumbo al Mundial 2026

La aplicación ofrecerá rutas, recomendaciones y servicios para conectar a visitantes con distintos destinos mexicanos

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Lanzan aplicación turística para promover destinos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Lanzan aplicación turística para promover destinos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Gobierno de México presentó la aplicación móvil “México Invita”, una herramienta digital creada para ofrecer información turística, cultural y de movilidad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La plataforma busca facilitar la experiencia de visitantes nacionales e internacionales, además de promover destinos en las 32 entidades federativas.

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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, encabezaron la presentación de la aplicación, la cual estará disponible en español e inglés para dispositivos iOS y Android.

México Invita integrará rutas turísticas y servicios de movilidad

La plataforma incluirá información sobre atractivos turísticos, museos, zonas arqueológicas, gastronomía y actividades culturales de todo el país, así como datos relacionados con las sedes mundialistas en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

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Gobierno federal lanza herramienta digital para facilitar la experiencia de turistas.

Además, permitirá a las personas usuarias planear recorridos mediante más de 290 rutas turísticas, con el objetivo de distribuir el flujo de visitantes hacia diferentes regiones del territorio nacional.

Entre las funciones que integrará la aplicación destacan:

  • Información sobre partidos y sedes del Mundial 2026
  • Más de 290 rutas turísticas en México
  • Recomendaciones de Pueblos Mágicos y espacios culturales
  • Reserva de boletos para el Tren Maya
  • Opciones de movilidad y transporte sustentable
  • Contacto con Ángeles Verdes y teléfonos de emergencia
  • Planeación de recorridos desde dispositivos móviles

Aplicación busca ampliar el impacto turístico del Mundial 2026

Durante la presentación, las autoridades señalaron que la herramienta busca que la derrama económica generada por el torneo internacional alcance a comunidades locales, personas artesanas y negocios vinculados con el sector turístico y gastronómico.

Nueve personas sonriendo dentro de un vagón del Metro de CDMX. Visten playeras de fútbol de Colombia y México; una mujer usa un tocado sudafricano.
La aplicación busca facilitar la experiencia de visitantes nacionales e internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular de la Secretaría de Turismo explicó que la aplicación permitirá organizar viajes de forma sencilla y acceder a información útil para recorrer distintas regiones del país.

Asimismo, destacó que la plataforma concentrará servicios relacionados con movilidad, orientación turística y seguridad para visitantes nacionales y extranjeros.

Plataforma incluirá información cultural y gastronómica del país

José Antonio Peña Merino explicó que la aplicación fue desarrollada de manera conjunta entre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Turismo, tras realizar un mapeo de servicios y atractivos turísticos.

Vista aérea de una mesa de madera rústica con varios platos de barro llenos de diferentes tacos, limones, salsas y guarniciones. Banderines de papel picado al fondo.
La app “México Invita” promoverá la gastronomía tradicional de México durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicó que México Invita no solo ofrecerá información básica para visitantes, sino también opciones para explorar la oferta cultural, culinaria y recreativa dentro y fuera de las ciudades sede del Mundial.

México Invita continuará operando después de la Copa Mundial

Las autoridades federales adelantaron que la aplicación permanecerá activa una vez concluida la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el propósito de consolidarse como una herramienta permanente de promoción turística.

Con ello, el Gobierno de México busca mantener una plataforma digital enfocada en conectar a visitantes con destinos turísticos, servicios de movilidad y actividades culturales en distintas regiones del país.

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