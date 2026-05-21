Cruz Azul vs Pumas: estos son los jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la Gran Final del Clausura 2026 (REUTERS | X@CruzAzul)

Los reflectores de la Gran Final del Clausura 2026 se centran en Cruz Azul y Pumas, dos clubes con una larga tradición en el fútbol mexicano y planteles valuados en cifras millonarias.

La disputa por el título no solo representa la posibilidad de sumar una nueva estrella, la décima para La Máquina y la octava para los universitarios, sino también el duelo de algunos de los jugadores mejor cotizados de la Liga MX, según el portal Transfermarkt.

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Joel Huiqui y jugadores de Cruz Azul posan en la conferencia de prensa previa a la final contra Pumas. (Luz Coello/ Infobae México)

Jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas

En la antesala de la serie definitoria, la atención recaía sobre Erik Lira, quien figura como el futbolista de mayor valor de mercado tanto para Cruz Azul como para el resto de los protagonistas, con una estimación cercana a los 12 millones de euros. Sin embargo, el mediocampista quedó fuera de la convocatoria para la final tras ser llamado por la Selección Mexicana, lo que modificó el panorama de figuras disponibles para el equipo dirigido por Joel Huiqui.

Jugadores de Pumas en conferencia de prensa previo a la final de ida Cruz Azul vs Pumas (Luz Coello/ Infobae México)

Pumas cuenta con Jordán Carrillo, cuyo valor asciende a 8 millones de euros, seguido de Pedro Vite con 6 millones de euros y Robert Morales tasado en 5,5 millones de euros, entre los jugadores más valiosos de la final del Clausura 2026.

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Por parte de Cruz Azul, las cifras más altas corresponden a José Paradela, valorado en 9 millones de euros, seguido de Jeremy Márquez con 7 millones de euros y Kevin Mier con un valor de 6 millones de euros.

Cruz Azul

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José Paradela | valor de 9 millones de euros Jeremy Márquez | valor de 7 millones de euros Kevin Mier | valor de 6 millones

El argentino José Antonio Paradela celebra tras anotar el gol que le dio la victoria a Cruz Azul sobre Bravos de Ciudad Juárez en el torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Pumas

Jordán Carrillo | 8 millones de euros

Pedro Vite | 6 millones de euros

Robert Morales | 5.5 millones de euros

El jugador de Pumas, Jordan Carrillo en conferencia de prensa por la Final del Clausura 2026 (especial)

¿Cómo llegan ambos equipos a la Final dl Clausura 2026?

La clasificación de Cruz Azul a la final se ha visto impulsada por una seguidilla de resultados positivos desde que Joel Huiqui asumió la dirección técnica en la última jornada de la fase regular. El ambiente dentro del vestuario y la confianza del grupo se transformaron, con un impacto directo en la cancha a través de victorias amplias.

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El debut de esta etapa trajo un 4-1 frente a Necaxa. En la Liguilla, el equipo superó a Atlas con un 4-2 y eliminó a Chivas en semifinales tras imponerse 4-3. Este desempeño permitió a La Máquina sostener su buen momento y acceder a la disputa por el campeonato.

Cruz Azul y Pumas se enfrentan en la Gran Final del Clausura 2026 por el codiciado título de campeón, ante un estadio vibrante lleno de aficionados y fuegos artificiales celebrando el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los auriazules, la escuadra bajo las órdenes de Efraín Juárez acabó la fase regular en el primer puesto de la tabla general. Esta posición resultó determinante en la Liguilla: avanzó tras igualar 6-6 ante América en cuartos de final y 1-1 ante Pachuca en semifinales, aprovechando la ventaja obtenida por su ubicación en la tabla para conseguir el pase en ambas eliminatorias.

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La Final de ida entre Cruz Azul y Pumas se llevará a cabo este jueves 21 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y como ha sido una constante en los últimos años, Televisa y TV Azteca compartirán transmisión para que los aficionados seleccionen el canal de su preferencia.