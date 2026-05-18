México

Los Ardillos tienen nexos con políticos y empresas, buscan extraer minerales críticos en Guerrero, acusa OCSS

La organización señala que han sido desplazadas más de mil 200 familias

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Pobladores salen de los lugares donde se encontraban resguardados en los alrededores zona donde ocurrió un enfrentamiento en Chilapa, estado de Guerrero (México). EFE/ José Luis de la Cruz
Pobladores salen de los lugares donde se encontraban resguardados en los alrededores zona donde ocurrió un enfrentamiento en Chilapa, estado de Guerrero (México). EFE/ José Luis de la Cruz

Derivado de la jornada violenta en Chilapa, Guerrero, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) compartió un comunicado en el que señala a Los Ardillos como la organización criminal responsable de los diferentes ataques en la zona.

En el informe compartido el 15 de mayo, señala que el grupo delictivo realizó ataques contra comunidades de la montaña baja, afectando a miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores y el Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

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Las agresiones provocaron que los pobladores tuvieran que abandonar sus hogares, según los registros de la organización el número de personas desplazadas asciende a más de mil 200.

Empresas y políticos; el valor de los minerales críticos

Además de señalar que los grupos delictivos cuentan con armamento de alto nivel como drones, mientras que las autodefensas tienen armas de caza, el informe destaca el interés por los recursos naturales de la región.

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Gobierno promete restablecer bases del Ejército tras violencia de Los Ardillos y Los Tlacos en Chilapa
A la zona acudieron más de mil agentes de seguridad (X/@ElObservadorNL)

El reporte hace referencia a los denominados minerales críticos, los cuales son materias primas que son usadas para la generación de energía renovable y la producción de tecnologías no contaminantes, según destaca el Foro Intergubernamental sobre Minería (IFG, pors us siglas en inglés).

Se trata de recursos relevantes para Estados Unidos. La OCSS argumenta que son relevantes para las armas usadas en guerras.

Ahora bien, el informe de la OCCS destaca que las empresas mineras tienen interés en el control, penetración, expulsión, desorganización y aniquilamiento de organizaciones indígenas con la finalidad de maximizar ganancias.

Despojan para acumular más ganancias. Esa ha sido una de las funciones de los grupos de la delincuencia.

De igual manera, añaden los vínculos de organizaciones delictivas con políticos.

“Grupos como los ardillos no solo trabajan para los capitalistas, también para los políticos. En todos los partidos, hay políticos que tienen relaciones con este tipo de grupos delincuenciales”, se puede leer.

La gobernadora arribó al sitio para formar parte de la toma de protesta del nuevo comandante de la 35 Zona Militar. Crédito: X - @GuerreroComSoc
La gobernadora arribó al sitio para formar parte de la toma de protesta del nuevo comandante de la 35 Zona Militar. Crédito: X - @GuerreroComSoc

Asimismo, los registros de la OCSS indican que de 2015 a la fecha han ocurrido 81 asesinatos y 25 desapariciones en contra de elementos de CIPOG-EZ.

Exigen protección a Plácido Galindo

Cabe destacar que fue el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el que destacó que la violencia en la región se debía a los conflictos entre Los Ardillos y Los Tlacos.

El informe de las organizaciones indígenas también pide que se le regrese la protección a Jesús Plácido Galindo, quien es dirigente del CIPOG-EZ.

En una entrevista con Radio Fórmula, dicho hombre argumentaba que la violencia entre Los Ardillos y Los Tlacos tiene como objetivo desplazar a las comunidades indígenas.

“Nosotros tenemos oro en nuestro territorio, tenemos plata, tenemos agua, tenemos bosque. Y, pues hay que despoblar a la población para que los sicarios sea la fuerza que entre por las empresas mineras en nuestra región", comentó.

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