Atacan a balazos a Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuautla por el Frente Amplio por Morelos

"Alito" Moreno y Jesús Zambrano condenaron los hechos (Foto: X/@EdmundoSalgado5)

Durante la tarde del lunes 25 de marzo fue atacado a balazos Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuautla por el Frente Amplio por Morelos. De acuerdo con los primeros reportes sujetos armados dispararon contra el hombre mencionado.

Corona Damián resultó ileso de la agresión armada. Reportes de medios locales señalaron que le candidato fue interceptado por sujetos armados cunado viajaba en su camioneta. Al parecer los sujetos que no han sido identificados realizaron por lo menos nueve detonaciones.

Por su parte el dirigente del Partido de la Revolución institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno compartió un mensaje en redes ociales el que condenó los hechos y confirmó que Jesús Corona no resultó herido.

"Alito" Moreno condenó el ataque (Foto: X/@alitomorenoc)

“Por fortuna salió ileso. Ayer fue amenazado para bajarse de la contienda y ya había presentado denuncia ante la Fiscalía del Estado. Exigimos al Gobierno de Morelos que realice una investigación seria para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley”, fue parte de lo expresado por Alejandro Moreno.

Mientras que el candidato señaló que no renunciará a sus aspiraciones políticas.

“Quieren que me baje de la campaña, una cosa sí les digo a mi ciudad ya basta de vivir con miedo, no me bajo, voy con todo. Tengo el respaldo del pueblo y sí le exijo al gobernador, no le pido, le exijo que ya basta que haga lo que encargamos los morelenses: darnos la seguridad que todos pedimos”, fueron las palabras de Corona Damián tras sufrir el atentado y las cuales fueron registradas por Ofelia Espinoza para El Sol de Cuautla.

De igual manera el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, también condenó el ataque en contra del candidato y señaló que Corono Damián ya había denunciado amenazas de muerte. Asimismo, aprovechó para culpar al gobernador Cuauhtémoc Blanco.

“Terrible la inseguridad solapada por el gobierno federal e impulsada por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco @cuauhtemocb10, las corporaciones policiales estatales y el presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo. Ellos son los responsables”, escribió Zambrano.

Algunos reportes señalan que el vehículo donde contaba con blindaje y hasta el momento no se han reportado personas detenidas que podrían estar relacionadas con el ataque en contra del candidato.

Cabe recordar que apenas el pasado 21 de marzo Cuauhtémoc Blanco, confirmó el asesinato de Marco Antonio Alvear Sánchez, quien se desempeñaba como comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) de la entidad. Además, el mandatario calificó el ataque como una acción “cobarde”.