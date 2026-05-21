Ataque armado en puesto de hamburguesas de Culiacán deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido

Imagen de archivo. REUTERS/Jesús Bustamante

Un ataque armado se registró durante la noche de este miércoles en el municipio de Culiacán, Sinaloa. El hecho dejó como saldo un elemento de la Guardia Nacional (GN) muerto y otro herido, así como dos civiles lesionados.

De acuerdo con reportes de medios locales, la agresión se registró alrededor de las 22:30 horas en un puesto de hamburguesas localizado en la calle Dalias, casi esquina con la calle Camelia de la sindicatura de Aguaruto.

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El medio Noroeste informó que los agentes de la Guardia Nacional se encontraban en la zona, presuntamente comiendo en el puesto de comida, cuando un grupo de sujetos armados arribaron al lugar y comenzaron a disparar contra las personas.

La agresión dejó como saldo dos militares heridos, así como dos civiles lesionados, por lo que fueron desplegados elementos de seguridad y de emergencias a la zona.

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Paramédicos del Grupo Voluntarios Aguaruto A.C. y de la Cruz Roja acudieron para auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

Un agente murió horas más tarde en el hospital

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

Tras el ataque, elementos de seguridad federal, estatales y municipales implementaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables. Asimismo, el área fue acordonada para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con Noroeste, esta mañana se confirmó la muerte de uno de los agentes de la Guardia Nacional debido a la gravedad de las heridas que presentó.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrió.

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Escuinapa amanece en medio de balacera

La mañana de este jueves habitantes del municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa, reportaron detonaciones de arma de fuego desde las primeras horas en un presunto enfrentamiento entre sicarios.

Los primeros reportes referían que se trató de una agresión armada ocurrida en la colonia El Roblito, donde presuntos sicarios abrieron fuego, lo que provocó que varios comercios cerraran y los habitantes se resguardaran para evitar ser lesionados.

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Habitantes captaron las detonaciones de arma de fuego, en los que se escucha el intercambio de disparos.

Habitantes del municipio de Escuinapa reportaron un enfrentamiento armado desde las primeras horas de este jueves. Video: Redes sociales

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este jueves se registró un ataque armado contra elementos de la policía estatal en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del kilómetro 181, en las inmediaciones del municipio de Escuinapa.

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Derivado del enfrentamiento no se reportaron personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, en el sitio se encuentra desplegado un operativo de seguridad de los tres órdenes de gobierno para localizar a los responsables.

Las autoridades informaron que derivado de la agresión se detuvo momentáneamente el tráfico en la zona, pero la circulación ya fue reabierta. En tanto, en la cabecera municipal se encuentran elementos de seguridad.

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