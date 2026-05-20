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Várices: el remedio casero con vinagre de manzana que mejora la apariencia de tus piernas

Una investigación realizada en pacientes con diagnóstico confirmado halló que agregar esta aplicación redujo ansiedad y malestar, incluso en personas con sobrepeso

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Vista de piernas femeninas con várices visibles frente a un espejo, llevando tacones negros. Una mano toca una pierna, su reflejo se ve en el espejo.
El estudio clínico fue realizado en el Hospital Privado Yeni Hayat, en Turquía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico realizado en Turquía revela que la aplicación externa de vinagre de manzana, utilizada junto con el tratamiento médico habitual, ayuda a reducir síntomas y ansiedad relacionada con la apariencia en personas con varices.

La investigación, registrada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y publicada en la revista científica Medicina Complementaria y Alternativa Basada en la Evidencia, responde a la falta de pruebas científicas sobre este remedio que goza de amplia popularidad en el manejo de problemas venosos.

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Ilustración de una mujer sentada en una silla de madera, mirando su tobillo izquierdo hinchado y con venas varicosas. Su rostro muestra sorpresa
En el estudio realizado participaron 80 pacientes diagnosticados con varices bajo un protocolo controlado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación incluyó a 80 pacientes diagnosticados con varices en la clínica de cirugía cardiovascular del Hospital Privado Yeni Hayat.

Los participantes se dividieron aleatoriamente en dos grupos: uno aplicó vinagre de manzana en la zona afectada dos veces al día durante un mes, mientras el otro solo recibió tratamiento conservador, sin intervención adicional.

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No existieron diferencias significativas de edad, género o estado clínico entre ambos grupos, lo que permitió comparar resultados de manera confiable.

Vinagre de manzana - VisualesIA
Los autores del estudio advierten que los tratamientos naturales se usen siempre bajo supervisión médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se aplicó el vinagre de manzana en el estudio clínico?

De acuerdo con el protocolo, los pacientes que integraron el grupo de intervención elevaron la pierna afectada y envolvieron la zona con un paño humedecido en vinagre de manzana, manteniéndolo durante treinta minutos, dos veces al día, a lo largo de un mes.

Este procedimiento se realizó bajo seguimiento semanal telefónico para comprobar la adecuada aplicación y descartar posibles alergias.

El método de evaluación incluyó escalas validadas internacionalmente, como la Escala Visual Analógica (EVA) para dolor y la Escala de Ansiedad por la Apariencia Social (SAAS), aplicadas antes y después de la intervención.

Persona con bata blanca sentada, lavando sus pies en una tina con agua y vinagre, toallas alrededor.
Las varices son una afección venosa común que puede afectar la calidad de vida de quienes las padecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se cuantificaron los cambios en dolor, picazón, sensación de peso, pigmentación de la piel y ansiedad relacionada con la apariencia física.

Estos beneficios pudieron ser relacionados con la sensación refrescante que se produce en la piel al estar en contacto con el vinagre, pero no son señales de la eliminación de las várices. De acuerdo con los especialistas, no hay ningún remedio casero que elimine las várices.

La mayoría de los pacientes tenía sobrepeso u obesidad y el vinagre de manzana mostró mayor eficacia para aliviar molestias

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, el estudio confirmó que la presencia de sobrepeso u obesidad no alteró los resultados positivos del vinagre de manzana en la disminución de síntomas.

La evaluación mostró que, aunque todos los pacientes mejoraron, la diferencia fue mayor en quienes añadieron vinagre de manzana a su rutina recomendada por el médico tratante.

Esta mejora abarcó tanto molestias físicas como la percepción estética, sin que se detectaran riesgos documentados bajo este protocolo de aplicación.

Vista cercana de los pies y parte inferior de las piernas de una persona; se observa un tobillo con una notable hinchazón y enrojecimiento.
Los productos naturales suelen emplearse como apoyo en el manejo de molestias crónicas, pero es necesario consultar a los especialistas antes de su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos grupos se reportaron reducciones en dolor, fatiga y otros síntomas asociados a las varices. Sin embargo, el grupo que usó vinagre de manzana presentó disminuciones mayores en molestias como calambres, cansancio en las piernas, picazón, sensación de peso y cambios en la pigmentación de la piel.

Los autores destacan que el 67.5% de los pacientes tenía sobrepeso u obesidad al inicio del estudio, sin que esta condición modificara el beneficio observado con el vinagre de manzana.

Terapias complementarias y soporte científico: el vinagre de manzana no sustituye la medicina convencional

El equipo encabezado por la científica Derya Atik señala que la medicina complementaria y alternativa es común entre adultos, quienes utilizan productos como el vinagre de manzana, ajo o aloe vera aun sin suficiente respaldo científico.

El vinagre de manzana contiene compuestos fenólicos antioxidantes, pectinas y ácidos orgánicos que poseen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.

Botella de vidrio con etiqueta 'Vinagre' sobre una mesa de madera en cocina iluminada.
La percepción estética de las piernas puede influir en el bienestar emocional de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque investigaciones previas se han enfocado en los efectos metabólicos del vinagre de manzana sobre colesterol y presión arterial, este estudio representa uno de los primeros análisis científicos sobre su uso externo específico en varices.

Los resultados sugieren que puede potenciar los beneficios del tratamiento convencional, siempre que se sigan indicaciones médicas y se tomen precauciones para descartar alergias.

Complemento, no sustituto: los especialistas advierten sobre el uso responsable

La investigación enfatiza que los tratamientos alternativos no deben reemplazar la atención médica validada.

Deben utilizarse bajo aprobación y supervisión profesional. Los expertos advierten que el uso indiscriminado de remedios caseros sin respaldo ni orientación puede provocar consecuencias graves y no deseadas.

Una médica y un paciente están sentados frente a una mesa en un consultorio, observando una tablet que muestra gráficos de barras y líneas con el término 'OBSCORE'.
La investigación clínica es fundamental para evaluar la seguridad y efectividad de cualquier tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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