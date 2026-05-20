México

Joven viaja con una rata en el hombro y desata furor en vagón del Metro CDMX: video se vuelve viral

Usuarios de redes sociales quedaron sorprendidos tras ver a un pasajero trasladarse con un roedor sobre el hombro en un vagón de la Línea B

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El pequeño roedor permaneció inmóvil durante el trayecto mientras usuarios grababan el momento dentro del vagón.
El pequeño roedor permaneció inmóvil durante el trayecto mientras usuarios grababan el momento dentro del vagón.

Un inusual momento ocurrido dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México se convirtió en tendencia en redes sociales después de que usuarios difundieran un video donde aparece un joven acompañado por una rata mientras viajaba en uno de los vagones de la Línea B.

La grabación, que rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, muestra al pasajero de pie durante el trayecto entre Buenavista y Ciudad Azteca. Lo que más llamó la atención fue que el pequeño roedor permanecía sobre su hombro izquierdo sin mostrar señales de incomodidad pese al constante movimiento del tren y al ruido característico del transporte público capitalino.

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Miles de internautas reaccionaron al video grabado en la Línea B, una de las rutas más concurridas del transporte capitalino.
Miles de internautas reaccionaron al video grabado en la Línea B, una de las rutas más concurridas del transporte capitalino.

En las imágenes también se observa al joven concentrado en su teléfono celular mientras aparentemente ignoraba las miradas y reacciones de quienes se encontraban a su alrededor. Algunos pasajeros reaccionaron con sorpresa al percatarse de la presencia del animal, mientras otros decidieron tomar la situación con humor y comenzaron a bromear sobre la escena.

El peculiar episodio generó conversación inmediata entre usuarios de internet, quienes no tardaron en compartir opiniones, memes y comentarios relacionados con el video. Varias personas calificaron el momento como una de las escenas más extrañas y llamativas que recientemente se han visto dentro del Metro de la Ciudad de México.

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Aunque para algunos internautas el hecho resultó curioso y divertido, otros cuestionaron las condiciones en las que se transportaba el animal, además de debatir si está permitido ingresar mascotas de este tipo al sistema de transporte.

Hasta el momento, las autoridades del Metro no han emitido información oficial relacionada con el video viral ni sobre alguna posible intervención tras lo ocurrido en la Línea B.

La grabación acumuló miles de reproducciones luego de mostrar al animal viajando sin alterarse por el ruido y movimiento del tren.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro suele convertirse constantemente en escenario de momentos virales debido a las situaciones poco comunes que diariamente ocurren en sus instalaciones. Desde presentaciones musicales hasta encuentros inesperados con animales, las escenas captadas por usuarios continúan alimentando el interés de millones de personas en redes sociales.

En esta ocasión, la presencia de una rata sobre el hombro de un pasajero bastó para convertir un trayecto cotidiano en uno de los videos más comentados de las últimas horas dentro del entorno digital mexicano.

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