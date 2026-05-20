César Montes revela por qué rechazó ofertas de equipos grandes de la Liga MX para seguir en Europa

(X / @miseleccionmx)

A menos de un mes del Mundial de 2026, César Montes se perfila como uno de los referentes defensivos de la Selección Mexicana y un posible titular en la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El zaguero del Lokomotiv Moscú aseguró recientemente que, pese a recibir ofertas importantes para regresar a la Liga MX, decidió mantenerse en Europa para continuar con su crecimiento futbolístico.

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En entrevista con Alejandro Orvañanos para Claro Sports, el defensa mexicano reconoció que clubes importantes del futbol mexicano lo buscaron recientemente con propuestas atractivas tanto en lo deportivo como en lo económico.

César Montes admite acercamientos de clubes importantes de México

(REUTERS/Henry Romero)

El exjugador de Monterrey explicó que durante los últimos años recibió ofertas de equipos protagonistas de la Liga MX, aunque optó por continuar su carrera en el futbol europeo, donde actualmente milita con el Lokomotiv Moscú de Rusia.

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“Tuve diferentes ofertas, muy tentadoras para mí y para mi familia para poder regresar a México y mira, estamos acá siguiendo la aventura, sacrificando muchas cosas y seguir creciendo”, declaró Montes.

El central también destacó que las propuestas provenían de instituciones acostumbradas a competir por campeonatos.

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“Los equipos que me han llamado este par de años de México son equipos grandes, equipos que invierten y que siempre están peleando por títulos, era muy tentador para mí”, agregó.

César Montes destaca influencia de Rafa Márquez en la Selección Mexicana

(REUTERS/Henry Romero)

Durante la conversación, el apodado “Cachorro” también habló sobre el trabajo de Rafa Márquez como auxiliar técnico de la Selección Mexicana, resaltando el impacto que tiene dentro del grupo gracias a su trayectoria y experiencia internacional.

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Montes señaló que las indicaciones del exfutbolista generan atención inmediata entre los jugadores, tanto por su conocimiento como por lo que representa para el futbol mexicano.

“Habla él y estás completamente metido en lo que dice, ahora quiere implementar lo que él aprendió”, comentó el defensor.

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Además, explicó que Márquez participa activamente en los entrenamientos y suele corregir detalles técnicos y tácticos durante las sesiones.

“No solamente a los centrales. Cuando ponen algún ejercicio o alguna indicación de ‘colócate aquí’, ‘ven aquí’, ‘controla así’, ‘pasa allá’, indicaciones que estás atento porque al final de cuenta es Rafa Márquez”, afirmó.

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